9 dấu hiệu của bệnh tiểu đường ở nam giới không nên bỏ qua

Rối loạn cương dương: Lượng đường trong máu cao gây tổn thương thần kinh và động mạch, nam giới có nguy cơ bị rối loạn cương dương cao gấp 3 lần. Một nghiên cứu trên Tạp chí Nghiên cứu Y khoa Quốc tế cho thấy 89% nam giới bị tiểu đường sẽ mắc chứng rối loạn cương dương. Nấm dương vật: Đây là một trong những dấu hiệu của bệnh tiểu đường ở nam giới bạn có thể không nghĩ đến. Nồng độ đường trong máu tăng lên sẽ sẽ làm tăng nguy cơ bị nhiễm nấm. Các chuyên gia lưu ý rằng người đàn ông có thể bị nhiễm nấm dưới da quy quanh dương vật, đặc biệt nếu họ không cắt bao quy đầu. Thường xuyên đi tiểu là một dấu hiệu của bệnh tiểu đường mà ít người nghĩ đến. Thuy nhiên, thường xuyên đi tiểu cũng có thể là vấn đề ở tuyến tiền liệt. Do đó bạn nên thực hiện các bài kiểm tra y tế để biết chính xác bệnh tình của mình. Mệt mỏi có thể là do lượng đường trong máu tăng lên. Mức insulin thích hợp cho phép glucose xâm nhập vào tế bào từ dòng máu tạo ra năng lượng cần thiết cho cơ thể. Nhưng khi các tế bào không thể hấp thụ đường nên không thể giải phóng năng lượng, khiến bạn có thể cảm thấy kiệt sức. Giảm hoặc tăng cân không có lý do: Do cơ thể mất khả năng hấp thụ glucose và đi tiểu thường xuyên, bệnh nhân đái tháo đường dễ bị sụt cân nhanh chóng. Tuy nhiên trong một số trường hợp sẽ gây phản ứng ngược lại, tăng cảm giác thèm ăn và gây tăng cân. Đau ngực trong khi tập thể dục: Các vấn đề về chuyển hóa liên quan đến tiền tiểu đường như huyết áp cao làm bạn có nguy cơ cao hơn về các vấn đề như đau ngực hoặc thiếu máu cục bộ, đặc biệt là khi tập thể dục. Xuất tinh sớm: Cùng với các vấn đề tình dục như rối loạn cương dương, có hội chứng chuyển hóa (khiến bạn có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2), tiểu đường cũng liên quan đến xuất tinh sớm. Trong thực tế, nó có thể là một trong những dấu hiệu của bệnh tiểu đường ở nam giới. Không có triệu chứng: Điều này rất đáng sợ vì nếu bạn vẫn ở giai đoạn tiền tiểu đường, bạn có thể không có triệu chứng trong nhiều năm. Trong một nghiên cứu năm 2017, chỉ có 6% các bác sỹ có thể xác định được tất cả các yếu tố nguy cơ cho bệnh nhân khi tiếng hành sàng lọc. Do đó, bạn nên khám sức khoẻ hàng năm để có thể phòng ngừa bệnh tiểu đường và các bệnh khác. Nếu bạn đang gặp bất kỳ dấu hiệu bệnh tiểu đường, hãy khám bác sĩ ngay. Ngoài ra, bạn nên đi kiểm tra thường xuyên và đặc biệt nếu bạn có tiền sử gia đình bị cao huyết áp, bệnh tim hoặc tiểu đường.

