  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Loại "thuốc bổ tự nhiên" bán đầy ngoài chợ, dễ chế biến lại tốt cho sức khoẻ

Thứ Năm, 05:45, 21/05/2026
VOV.VN - Nấm rơm là loại nấm phổ biến nhất trong ẩm thực Việt, không chỉ bởi hương vị thơm ngon, béo bùi mà còn vì giá trị dinh dưỡng khổng lồ. Được ví như một loại "thịt thực vật", nấm rơm là lựa chọn hàng đầu cho những người ăn chay, ăn kiêng và những ai muốn nâng cao sức khỏe tự nhiên.

Cung cấp nguồn đạm thực vật dồi dào và chất lượng

Nấm rơm chứa hàm lượng protein cao, bao gồm đầy đủ các axit amin thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp được. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những người ăn chay, ăn kiêng hoặc người đang tập luyện cơ bắp muốn tìm kiếm nguồn đạm lành tính, không chứa chất béo bão hòa và cholesterol xấu như thịt động vật.

Khả năng bảo vệ chống oxy hóa vượt trội

Nấm rơm chứa ergothioneine, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ cơ thể hiệu quả khỏi các gốc tự do, stress oxy hóa và tổn thương tế bào. Chất chống oxy hóa tuyệt vời này giúp giảm nhiễm trùng nấm, chống lại vi khuẩn và thậm chí có thể giúp chữa lành vết loét và vết thương. Hàm lượng selen trong nấm rơm càng làm tăng cường khả năng chống oxy hóa của chúng, hoạt động cộng hưởng để chống lại tổn thương do oxy hóa trong toàn bộ cơ thể.

Nấm rơm là loại nấm phổ biến nhất trong ẩm thực Việt, không chỉ bởi hương vị thơm ngon, béo bùi mà còn vì giá trị dinh dưỡng khổng lồ. (Ảnh minh họa).

Tăng cường hệ miễn dịch

Trong nấm rơm chứa nhiều loại vitamin như A, B, C, D và đặc biệt là các hoạt chất polysaccharide có khả năng kích hoạt các tế bào miễn dịch hoạt động mạnh mẽ hơn. Việc bổ sung nấm rơm vào thực đơn giúp cơ thể xây dựng "hàng rào" bảo vệ vững chắc trước sự tấn công của virus, vi khuẩn và các tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và ổn định huyết áp

Nấm rơm là nguồn giàu các hợp chất có hoạt tính sinh học tự nhiên, có tác dụng giảm huyết áp và ngăn chặn tình trạng cao huyết áp. Việc tiêu thụ thường xuyên các loại nấm này có thể giúp quản lý mức huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa và chất xơ hòa tan trong nấm còn giúp giảm nồng độ cholesterol xấu (LDL) trong máu, ngăn ngừa tình trạng xơ vữa động mạch và các cơn đột quỵ nguy hiểm.

Hỗ trợ phòng ngừa và ức chế tế bào ung thư

Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy nấm rơm có khả năng hỗ trợ phòng ngừa một số loại ung thư như ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt. Các hợp chất thực vật trong nấm giúp ngăn chặn sự phát triển bất thường của tế bào và bảo vệ DNA khỏi những tổn thương do gốc tự do gây ra, đồng thời hỗ trợ đào thải các độc tố có nguy cơ gây ung thư ra khỏi cơ thể.

Tốt cho hệ tiêu hóa và hỗ trợ giảm cân tự nhiên

Nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào, nấm rơm đóng vai trò như một chiếc "chổi" quét sạch đường ruột, giúp nhuận tràng và ngăn ngừa táo bón. Bên cạnh đó, đây là thực phẩm ít calo nhưng lại tạo cảm giác no lâu, giúp người dùng kiểm soát cơn thèm ăn một cách tự nhiên, cực kỳ phù hợp cho các chế độ ăn kiêng giảm mỡ.

Sai lầm khi uống cà phê khiến bạn dễ ợ nóng và tổn thương dạ dày
VOV.VN - Cà phê là thức uống quen thuộc nhưng nếu dùng không đúng cách có thể gây ợ nóng, khó chịu và ảnh hưởng đến dạ dày. Chỉ với một vài thay đổi nhỏ trong thói quen uống, bạn có thể hạn chế tác động tiêu cực và thưởng thức cà phê an toàn hơn.

Vì sao lá tía tô được xem là “khắc tinh” của cảm lạnh?
VOV.VN - Lá tía tô từ lâu được dân gian sử dụng để hỗ trợ giải cảm. Không chỉ là rau gia vị quen thuộc, loại lá này còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe.

Ăn ớt giúp sống lâu, sống thọ lại ít người biết cách tận dụng
VOV.VN - Các nghiên cứu quy mô lớn trên nhiều quốc gia đã phát hiện ra rằng những người thường xuyên ăn ớt có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch và ung thư thấp hơn.

Mẹ bỉm muốn da đẹp trở lại sau sinh? Hãy thử 7 cách này
VOV.VN - Sau sinh, nhiều phụ nữ gặp tình trạng da sạm, nổi mụn, khô ráp do thay đổi nội tiết và áp lực chăm con. Tuy nhiên, chỉ với vài phút chăm sóc mỗi ngày, mẹ bỉm vẫn có thể cải thiện làn da và nhanh chóng lấy lại vẻ rạng rỡ.

Loại quả Việt bên ngoài xù xì bên trong mọng nước, bổ chẳng kém nhân sâm tổ yến
VOV.VN - Quả vải không chỉ là biểu tượng của mùa hè rực rỡ mà còn được mệnh danh là "vị vua của các loại quả nhiệt đới". Bên dưới lớp vỏ xù xì là phần cùi trắng mọng nước, thơm ngọt với hàm lượng dinh dưỡng cực cao

Tại sao chất tạo tỉnh táo caffeine trong cà phê liên quan tới sản xuất ma túy?
VOV.VN - Từ vụ bắt giữ tiến sĩ dược buôn lậu hơn 50 tấn caffeine khiến nhiều người bất ngờ khi chất tạo tỉnh táo trong cà phê lại trở thành mắt xích trong ma túy tổng hợp. Chuyên gia cảnh báo phía sau “đòn bẩy lợi nhuận” là làn sóng người trẻ rối loạn tâm thần sau những cuộc vui có chất kích thích.

