Nam sinh 17 tuổi ngừng tim sau 2 tuần tưởng chỉ bị cảm cúm

Từ triệu chứng giống cảm cúm đến cuộc chiến giành sự sống

Theo chia sẻ từ gia đình, khoảng hai tuần trước khi xảy ra biến cố, nam sinh 17 tuổi xuất hiện các triệu chứng như đau mỏi người, chảy nước mũi. Gia đình cho biết trước đó em không có bệnh lý đáng chú ý và người thân cũng không có tiền sử mắc bệnh tương tự.

Trong kỳ nghỉ hè, em tranh thủ đi làm thêm, phụ giúp công việc cùng người bác. Khoảng 15 phút trước khi nhập viện, nam sinh bất ngờ ngất xỉu và rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn. Gia đình nhanh chóng đưa em đến Bệnh viện Đa khoa Đông Anh. Tại đây, các bác sĩ tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn trong khoảng 45 phút. Trong quá trình hồi sức, bệnh nhân liên tục xuất hiện rung thất và phải sốc điện nhiều lần, đồng thời được đặt ống nội khí quản và sử dụng thuốc hỗ trợ tuần hoàn.

Hiện bệnh nhân đã tỉnh lại, giao tiếp được với người thân và tự sinh hoạt

Sau 45 phút, tim có mạch trở lại. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân vẫn rất nguy kịch nên được chuyển đến Bệnh viện Thanh Nhàn để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Tại Khoa Hồi sức tích cực, bệnh nhân được thở máy qua ống nội khí quản, tím tái, thở ngáp và tuy nhiên máu chảy qua đường thở rất nhiều. Nhịp tim khoảng 145-150 lần/phút, huyết áp chỉ 50-60/20-30 mmHg. SpO₂ chỉ đạt 76-80% dù đã được hỗ trợ thở máy với FiO₂ 100%. Kết quả CT lồng ngực cho thấy dập phổi phải, tràn khí và tràn máu màng phổi phải.

Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị viêm cơ tim nặng gây sốc tim, suy đa tạng, kèm tổn thương phổi nghiêm trọng. Đáng chú ý, chức năng co bóp của tim chỉ còn khoảng 10-15%.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Phạm Huy Khánh, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Thanh Nhàn, bệnh nhân đồng thời gặp vấn đề nghiêm trọng ở cả tim và phổi. Nếu chỉ hỗ trợ một cơ quan sẽ không đảm bảo hiệu quả điều trị.

Ê-kíp quyết định triển khai ECMO V-A-V, phương thức hỗ trợ đồng thời tuần hoàn và hô hấp. Bên cạnh đó, bệnh nhân được thở máy, lọc máu, sử dụng thuốc hỗ trợ tim mạch, dẫn lưu màng phổi, truyền máu, kiểm soát thân nhiệt, dinh dưỡng và mở khí quản.

Cứu sống nam sinh bằng ECMO

Những ngày tiếp theo, tình trạng bệnh nhân tiếp tục diễn biến phức tạp. Rối loạn đông máu khiến bệnh nhân chảy máu tại nhiều vị trí can thiệp và trong phế quản. Có thời điểm lượng máu chảy nhiều khiến việc thông khí cho phổi gặp rất nhiều khó khăn. “Có những lúc gần như không thông khí được phổi bệnh nhân”, bác sĩ Khánh chia sẻ.

Bệnh nhân còn xuất hiện xuất huyết tiêu hóa, có thời điểm lượng máu mất khoảng 2.000ml. Các bác sĩ phải nội soi cấp cứu ngay tại giường để xác định và xử trí vị trí chảy máu.

Một vấn đề khác khiến ê-kíp đặc biệt lo ngại là nguy cơ tổn thương não sau 45 phút ngừng tuần hoàn. Bệnh nhân được kiểm soát thân nhiệt trong 12 ngày, kết hợp hồi sức tích cực và theo dõi chức năng thần kinh.

Sau nhiều ngày điều trị, những tín hiệu tích cực bắt đầu xuất hiện. Khi chưa thể nói, bệnh nhân đã có thể tương tác với nhân viên y tế. “Có lúc chúng tôi hỏi bệnh nhân có đau không. Em chưa thể nói được, chỉ có thể chảy nước mắt và gật đầu”, bác sĩ Khánh kể.

Bệnh nhân tỉnh táo và giao tiếp tốt

Sau 12 ngày kiểm soát thân nhiệt và điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân từng bước cải thiện. Các biện pháp hỗ trợ được giảm dần. Điều đáng mừng là bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, giao tiếp được với người thân và tự sinh hoạt. Ngày 28/8, sau gần một tháng điều trị kể từ khi nhập viện ngày 31/7, nam sinh được xuất viện và chuyển sang Bệnh viện Tim để tiếp tục theo dõi, điều trị chuyên sâu về tim mạch.

Theo bác sĩ Phạm Huy Khánh, trường hợp trên là lời cảnh báo về việc không nên chủ quan với các triệu chứng bất thường sau nhiễm virus. Viêm cơ tim có thể ảnh hưởng đến khả năng co bóp, dẫn truyền điện và nhịp tim. Giai đoạn đầu của bệnh dễ bị nhầm với nhiễm virus thông thường.

Nếu sau một đợt bệnh xuất hiện các triệu chứng như mệt nhiều bất thường, đau hoặc tức ngực, khó thở, hồi hộp, tim đập nhanh, chóng mặt, choáng hoặc ngất, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám.

“Viêm cơ tim có thể gặp ở người trẻ. Nếu xuất hiện các triệu chứng như mệt nhiều, đau ngực, khó thở, hồi hộp, nhịp tim nhanh hay ngất, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được đánh giá”, bác sĩ Khánh khuyến cáo.