2 cán bộ y tế cứu sống trẻ ngừng tim do điện giật được tặng giấy khen

Ngày 5/5, Sở Y tế Nghệ An cho biết đã quyết định tặng giấy khen cho 2 cán bộ y tế thuộc Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu vì có thành tích kịp thời cấp cứu, cứu sống cháu bé bị ngừng tim do điện giật tại khu vực biển Quỳnh.

Bác sĩ Hồ Khắc Thủy sơ cứu bé trai bị điện giật.

Theo đó, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã ký quyết định tặng giấy khen cho ông Hồ Khắc Thủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu và bà Nguyễn Thị Loan, viên chức Phòng Kế hoạch tổng hợp. Hai cá nhân được ghi nhận “đã có thành tích xuất sắc kịp thời cấp cứu nạn nhân ngừng tim do điện giật, góp phần giành lại sự sống, lan tỏa y đức”.

Trước đó, khi phát hiện cháu bé rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn tại khu vực biển Quỳnh, hai cán bộ y tế đã nhanh chóng tiếp cận, thực hiện hồi sinh tim phổi ngay tại chỗ. Quá trình cấp cứu được triển khai khẩn trương, liên tục, giúp tim bệnh nhi đập trở lại và qua cơn nguy kịch.

Việc khen thưởng kịp thời nhằm ghi nhận tinh thần trách nhiệm, phản xạ nghề nghiệp và năng lực chuyên môn của đội ngũ y tế tuyến cơ sở, đồng thời lan tỏa những hành động đẹp, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với ngành y tế.