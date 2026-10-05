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Nem chua để được bao lâu? Nhiều người đang bảo quản sai cách

Thứ Hai, 09:27, 05/10/2026
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VOV.VN - Nem chua là thực phẩm lên men quen thuộc nhưng dễ giảm chất lượng nếu bảo quản không đúng cách. Nắm rõ thời gian sử dụng và điều kiện bảo quản phù hợp giúp giữ hương vị, đồng thời hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Nem chua để được bao lâu?

Không có thời gian bảo quản cố định cho mọi loại nem chua; hạn sử dụng phụ thuộc nguyên liệu, quá trình lên men, bao bì, nhiệt độ và hướng dẫn của nhà sản xuất. Với nem mua sẵn, cần tuân thủ hạn dùng, điều kiện bảo quản trên bao bì và giữ lạnh khoảng 4°C hoặc thấp hơn nếu được yêu cầu. Nem tự làm không nên áp dụng cứng nhắc các mốc “10 ngày” hay “1 tháng” mà cần căn cứ điều kiện thực tế. Nếu nem có mùi hôi, mốc, nhớt, đổi màu, bao bì hư hỏng hoặc quá hạn, cần bỏ ngay và không nếm thử.

Những yếu tố ảnh hưởng đến thời gian bảo quản nem chua

Chất lượng nguyên liệu đầu vào

Nguyên liệu là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng nem. Thịt lợn và bì lợn cần tươi, có nguồn gốc rõ ràng và không có dấu hiệu ôi thiu. Nguyên liệu kém chất lượng có thể làm tăng nguy cơ nhiễm vi sinh vật, khiến nem nhanh hỏng, chảy nhớt hoặc xuất hiện mùi bất thường.

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Nem chua là thực phẩm lên men quen thuộc nhưng dễ giảm chất lượng nếu bảo quản không đúng cách

Quy trình chế biến và vệ sinh

Các bước chế biến cần được thực hiện trong điều kiện vệ sinh, từ dụng cụ, tay người làm đến khu vực chế biến, nhằm hạn chế vi sinh vật gây hại xâm nhập. Tỷ lệ muối, đường, tỏi, ớt cũng ảnh hưởng đến quá trình lên men. Trong đó, muối và đường vừa tạo hương vị vừa góp phần kiểm soát sự phát triển của một số vi sinh vật.

Cách gói nem

Nem thường được bọc bằng lá chuối hoặc lá ổi. Lớp lá giúp bảo vệ nem trong quá trình lên men, đồng thời tạo hương thơm đặc trưng. Nem cần được gói chắc tay và kín để hạn chế tiếp xúc với môi trường bên ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lên men.

Nhiệt độ và độ ẩm môi trường

Nhiệt độ có ảnh hưởng rõ rệt đến tốc độ lên men. Trong thời tiết nóng, nem có thể lên men nhanh hơn; khi trời lạnh, quá trình này diễn ra chậm hơn. Độ ẩm cao cũng làm tăng nguy cơ nấm mốc phát triển trên lớp lá bên ngoài, vì vậy nem cần được đặt ở nơi sạch, khô và thoáng.

Cách bảo quản nem chua đúng và an toàn

Bảo quản đúng cách giúp làm chậm quá trình lên men và giữ chất lượng nem. Với nem mua sẵn, cần kiểm tra hạn dùng, hướng dẫn bảo quản, nguồn gốc và bao bì, không chỉ dựa vào màu sắc hay mùi để đánh giá độ an toàn. Khi nem đạt độ chua mong muốn, nên bảo quản trong ngăn mát, hộp kín hoặc túi zip để hạn chế mất nước, ám mùi; nếu cần lưu trữ lâu hơn, có thể đóng gói kín và đông lạnh. Khi dùng, nên rã đông từ từ trong ngăn mát, không dùng lò vi sóng.

Dấu hiệu nhận biết nem chua đã hỏng không nên ăn

Nem chua hỏng có thể làm tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa và ngộ độc thực phẩm. Người dùng cần bỏ ngay nếu nem đổi màu, có mùi chua gắt, hôi hoặc ẩm mốc; bề mặt nhớt, chảy nước, mềm nhũn, mất độ săn chắc hoặc bao bì bất thường. Không nên nếm thử để kiểm tra; sản phẩm quá hạn cũng cần loại bỏ.

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5 thói quen bảo quản thực phẩm khiến tủ lạnh thành "ổ" vi khuẩn

VOV.VN - Tủ lạnh giúp bảo quản thực phẩm lâu hơn, nhưng nếu sử dụng sai cách lại có thể trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Những thói quen bảo quản tưởng chừng vô hại như tích trữ quá nhiều thực phẩm hay cất đồ không đúng cách có thể làm tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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