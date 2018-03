Nếu bạn hay bị mất ngủ, hãy làm những việc này

Tắt điện thoại di động: Tiếng chuông thông báo trên điện thoại sẽ đánh thức bạn khi bạn đang ngủ say. Theo nghiên cứu, nguyên nhân là do ánh sáng xanh phát ra từ đèn LED của màn hình điện thoại, ánh sáng này sẽ làm não ngừng sản sinh ra Metalonin, đây là chất giúp chúng ta chìm vào giấc ngủ. Do đó, bạn nên tắt điện thoại để tận hưởng một giấc ngủ ngon.