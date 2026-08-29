Ngộ độc bánh mì: Vì sao món ăn quen thuộc vẫn tiềm ẩn rủi ro?

Mới đây, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, vừa có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Gia Lai, yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan tới bánh mì khiến hơn 100 người nhập viện. Lực lượng chức năng đã thu thập mẫu thực phẩm và bệnh phẩm tại hộ kinh doanh Bin Bin, số 1041 Quang Trung, phường An Khê để kiểm nghiệm. Tuy nhiên, đến nay chưa có kết quả kiểm nghiệm, xét nghiệm nên chưa đủ cơ sở xác định nguyên nhân cũng như tác nhân gây ra các trường hợp nghi ngộ độc.

Các bệnh nhân điều trị, cấp cứu tại Trung tâm Y tế An Khê (ảnh Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên)

Trước tình trạng này, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam cho biết, trong giai đoạn 2023–2025, số vụ ngộ độc tập thể tăng rõ rệt, đặc biệt tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm quy mô lớn. Bánh mì là một ví dụ điển hình. Từ một món ăn đơn giản, nó đã trở thành sản phẩm được sản xuất hàng loạt, phục vụ với công suất rất cao mỗi ngày.

Tuy nhiên, hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm lại chưa theo kịp tốc độ phát triển đó. Nhiều cơ sở vẫn chế biến theo phương pháp thủ công, thiếu kiểm soát vi sinh, thiếu kiểm soát nhiệt độ và thiếu quy trình chuẩn.

“Khi quy mô lớn nhưng kiểm soát không chặt chẽ, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể gây hậu quả lớn. Chẳng hạn, một nguyên liệu không bảo đảm an toàn thực phẩm có thể ảnh hưởng đến số lượng lớn sản phẩm”, bác sĩ Hoàng nói.

Vì sao bánh mì có thể trở thành nguồn nguy cơ ngộ độc thực phẩm?

Lý giải vì sao bánh mì là món ăn quen thuộc, nhưng dễ gây ngộ độc, bác sĩ Hoàng cho biết bánh mì là thực phẩm ăn liền. Sau khi hoàn thiện, không có bước gia nhiệt lại. Điều này đồng nghĩa với việc nếu thực phẩm đã bị nhiễm vi sinh vật gây bệnh hoặc không được bảo quản an toàn, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng có thể tăng lên do không có bước gia nhiệt lại trước khi ăn.

Thứ hai, bánh mì là thực phẩm đa thành phần. Một ổ bánh mì có thể chứa 5-7 loại nguyên liệu khác nhau. Mỗi loại là một “nguồn nguy cơ” riêng. Chỉ cần một thành phần nhiễm khuẩn, toàn bộ sản phẩm sẽ bị nhiễm.

Thứ ba là nhiễm chéo trong quá trình chế biến. Đây là yếu tố rất phổ biến nhưng thường bị bỏ qua. Vi khuẩn từ thực phẩm sống có thể lây sang thực phẩm chín thông qua tay, dao, thớt hoặc bề mặt chế biến.

“Khi những yếu tố này xảy ra trong bối cảnh sản xuất hàng loạt, nguy cơ bùng phát ngộ độc tập thể là điều rất dễ xảy ra”, vị chuyên gia này cho biết.

Một ổ bánh mì có thể chứa 5-7 loại nguyên liệu khác nhau. Mỗi loại là một “nguồn nguy cơ” riêng. Chỉ cần một thành phần nhiễm khuẩn, toàn bộ sản phẩm sẽ bị nhiễm (ảnh minh họa)

Những dấu hiệu ngộ độc bánh mì không nên chủ quan

Từ góc độ y khoa, bác sĩ Hoàng nhấn mạnh ngộ độc bánh mì có mức độ nguy hiểm cao, không nên xem nhẹ. Về mặt lâm sàng, bệnh nhân thường xuất hiện viêm dạ dày - ruột cấp. Triệu chứng khởi phát nhanh, thường trong vòng vài giờ đến một ngày. Bao gồm đau bụng quặn, nôn nhiều, tiêu chảy liên tục và sốt cao. Một số trường hợp nặng có thể tiêu chảy ra máu, cho thấy niêm mạc ruột bị tổn thương nghiêm trọng.

Nguy hiểm hơn là tình trạng mất nước và rối loạn điện giải. Khi cơ thể mất nhiều nước và ion quan trọng, bệnh nhân có thể tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim và suy thận cấp. Trong trường hợp nặng, vi khuẩn xâm nhập vào máu gây nhiễm trùng huyết. Đây là tình trạng cấp cứu, có thể dẫn đến suy đa cơ quan và tử vong.

Đặc biệt, trẻ em và người cao tuổi rất dễ diễn tiến nặng. Thực tế đã ghi nhận các ca phải hồi sức tích cực, thở máy, lọc máu. Điều này cho thấy đây không phải là bệnh lý nhẹ như nhiều người vẫn nghĩ.

Để tránh sự cố ngộ độc xảy ra, bác sĩ Hoàng khuyên người dân không cần tránh hoàn toàn bánh mì, nhưng cần sử dụng một cách có hiểu biết. Do đó hãy chọn cơ sở sạch sẽ, uy tín. Ăn ngay sau khi mua, không để lâu. Khi có triệu chứng như đau bụng, nôn, tiêu chảy, cần xử trí sớm. Bù nước là quan trọng nhất, có thể dùng oresol.

Ngoài ra, không tự ý dùng thuốc cầm tiêu chảy hoặc kháng sinh. Điều này có thể làm bệnh nặng hơn. Nếu có dấu hiệu nặng như sốt cao, tiêu chảy nhiều, mất nước, cần đến cơ sở y tế ngay.

Thực tế cho thấy nhiều bệnh nhân nhập viện muộn do chủ quan. Khi đó, bệnh đã tiến triển nặng, việc điều trị sẽ khó khăn hơn nhiều. Vì vậy, bánh mì vẫn an toàn nếu được lựa chọn đúng và sử dụng đúng cách. Nhưng nếu chủ quan, nguy cơ là hoàn toàn có thật và có thể rất nghiêm trọng.