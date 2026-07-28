84 người nhập viện nghi do ăn bánh mì ở Lâm Đồng

Thông tin từ Sở Y tế Lâm Đồng, cho thấy, từ ngày 26/7 bắt đầu có bệnh nhân đến Trạm Y tế xã Nam Ban Lâm Hà cấp cứu trong tình trạng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn và sốt.

Bệnh nhân nghi ngộ độc do ăn bánh mì được chăm sóc y tế.

Đến sáng 28/7 ghi nhận tại Trạm Y tế xã Nam Ban có tổng cộng 39 bệnh nhân đến cấp cứu, Trung tâm Y tế khu vực Lâm Hà có 8 bệnh nhân và Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng có 37 bệnh nhân.

Điều tra dịch tễ ban đầu cho thấy, tất cả bệnh nhân đều sử dụng bánh mì thịt nướng - pa tê mua tại cơ sở Minh Trung (thôn Hai Bà Trưng, xã Nam Ban Lâm Hà) trong các buổi sáng ngày 25 và 26/7. Trong 2 ngày này cơ sở bánh mì đã bán ra khoảng 110 ổ bánh mì.

Sau khi được điều trị tại cơ sở y tế đến 14 giờ ngày 28/7 có 47 bệnh nhân đã được xuất viện và hiện còn 37 bệnh nhân đang tiếp tục được điều trị, trong đó tại Trung tâm Y tế khu vực Lâm Hà còn 7 ca và Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng 30 ca. Tất cả bệnh nhân đang phải tiếp tục điều trị hiện sức khoẻ đều ổn định không có diễn biến nặng.

Đến chiều ngày 28/7 còn 37 bệnh nhân đang tiếp tục được điều trị và sức khoẻ đều ổn định không có diễn biến nặng.

Được biết sau khi xảy ra sự việc UBND xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã lập biên bản yêu cầu cơ sở bánh mì tạm dừng hoạt động kinh doanh để phục vụ công tác điều tra.

Đoàn công tác của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cũng đã tiếp nhận 7 mẫu thực phẩm gồm thịt nướng, pate, sốt trứng, sốt thịt, giò thịt nguội, dưa leo và củ cải chua để gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên kiểm nghiệm làm rõ nguyên nhân.