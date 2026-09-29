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Người bị huyết áp cao có phải kiêng trứng?

Thứ Ba, 09:21, 29/09/2026
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VOV.VN - Huyết áp cao làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch và tổn thương cơ quan nếu không được kiểm soát. Vì vậy, nhiều người bệnh băn khoăn liệu trứng - thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng chứa cholesterol, có nên xuất hiện trong chế độ ăn hàng ngày?

Ảnh hưởng khôn lường của cao huyết áp với cơ thể

Huyết áp là áp lực của máu lên thành mạch, gồm huyết áp tâm thu khi tim co bóp và tâm trương khi tim thư giãn. Nếu tăng kéo dài, áp lực lên thành mạch có thể gây tổn thương, xơ cứng và thúc đẩy xơ vữa, làm hẹp hoặc tắc mạch. Không kiểm soát tốt, tăng huyết áp có thể gây biến chứng ở tim, não, thận và mạch máu như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim, suy thận, thậm chí đe dọa tính mạng.

Người bị huyết áp cao có nên ăn trứng không?

Người bị cao huyết áp không nhất thiết phải kiêng trứng. Trứng cung cấp protein, vitamin, khoáng chất, lecithin và choline, nhưng lượng ăn cần phù hợp với tổng thể chế độ dinh dưỡng, mức cholesterol và bệnh lý đi kèm. Trứng không có tác dụng điều trị huyết áp, vì vậy người bệnh vẫn cần ăn uống cân đối, hạn chế muối, chất béo bão hòa, thực phẩm chế biến sẵn và tuân thủ điều trị.

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Người bị cao huyết áp không nhất thiết phải kiêng trứng

Một số bài thuốc giúp ổn định huyết áp bằng trứng

Trứng giấm

Một số tài liệu dân gian đề cập đến cách kết hợp trứng với giấm nhằm hỗ trợ kiểm soát huyết áp. Tuy nhiên, hiện chưa có đủ bằng chứng lâm sàng tin cậy để khẳng định công thức này có tác dụng điều trị tăng huyết áp. Người bệnh không nên xem đây là phương pháp thay thế thuốc hoặc chế độ điều trị do bác sĩ chỉ định.

Trứng vừng

Trứng kết hợp với vừng và một số nguyên liệu khác cũng được sử dụng trong một số bài thuốc dân gian. Vừng có chứa chất béo không bão hòa, protein, chất xơ và nhiều vi chất, nhưng việc kết hợp các nguyên liệu này không đồng nghĩa với khả năng điều trị tăng huyết áp.

Nếu muốn sử dụng món ăn này, người bệnh nên xem đây là một phần của chế độ ăn thông thường, chú ý lượng đường, muối và chất béo bổ sung, thay vì sử dụng với mục đích chữa bệnh.

Trứng cải cúc

Cải cúc là loại rau có thể bổ sung vào thực đơn hàng ngày. Việc kết hợp cải cúc với trứng có thể tạo thành một món ăn giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng cho thấy món ăn này có khả năng điều trị hoặc kiểm soát tăng huyết áp.

Người bệnh có thể sử dụng món ăn trong chế độ dinh dưỡng cân đối, nhưng không nên thay thế thuốc hoặc các biện pháp kiểm soát huyết áp đã được bác sĩ chỉ định bằng các món ăn hay bài thuốc truyền miệng.

Lưu ý cần nhớ khi ăn trứng cho người cao huyết áp

Người bị tăng huyết áp vẫn có thể ăn trứng nhưng nên dùng lượng phù hợp với tình trạng cholesterol, bệnh tim mạch và chế độ ăn tổng thể. Ưu tiên trứng luộc, hấp, nấu chín kỹ; hạn chế chiên nhiều dầu và các món ăn kèm nhiều muối như xúc xích, thịt xông khói, nước chấm. Trứng không thay thế thuốc điều trị, vì vậy người bệnh cần tiếp tục dùng thuốc và theo dõi huyết áp theo hướng dẫn.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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