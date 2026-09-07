5 thực phẩm chế biến người cao huyết áp nên ăn mỗi tuần

“Thực phẩm chế biến” thường bị đánh đồng với những món ăn không lành mạnh. Tuy nhiên, theo chuyên gia, không phải tất cả thực phẩm qua chế biến đều bất lợi cho sức khỏe. Những sản phẩm như đậu phụ, cà chua đóng hộp không thêm muối, sữa chua Hy Lạp ít béo, bánh mì nguyên hạt và đậu đóng hộp có thể là những lựa chọn thuận tiện, tiết kiệm và hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Về bản chất, thực phẩm được xem là đã qua chế biến khi bị thay đổi so với trạng thái tự nhiên, chẳng hạn như cắt, đóng hộp, đông lạnh, lên men hoặc nấu chín. Rau bina đóng túi, sữa chua nguyên chất và đậu đóng hộp đều thuộc nhóm này.

Điều đáng lưu ý hơn là thực phẩm siêu chế biến. Nhóm này thường chứa nhiều chất phụ gia, đường bổ sung, dầu tinh luyện và natri. Nước ngọt, bánh ăn nhẹ đóng gói và nhiều món ăn đông lạnh chế biến sẵn thuộc nhóm này; chế độ ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến có liên quan đến nguy cơ tăng huyết áp và bệnh tim.

Đậu phụ, cà chua đóng hộp không muối, sữa chua Hy Lạp có thể hỗ trợ kiểm soát huyết áp (ảnh Getty)

Đậu phụ cải thiện chức năng mạch máu

Đậu phụ được làm từ sữa đậu nành cô đặc và là nguồn protein thực vật qua chế biến tối thiểu. Theo chuyên gia, đậu phụ cung cấp protein thực vật và chất béo không bão hòa, những thành phần có lợi cho sức khỏe tim mạch. Đậu phụ tự nhiên cũng chứa ít natri và cung cấp isoflavone đậu nành - hợp chất thực vật được một số nghiên cứu liên hệ với khả năng cải thiện chức năng mạch máu.

Thay một phần thịt giàu chất béo bão hòa bằng protein thực vật như đậu nành cũng có thể hỗ trợ duy trì mức cholesterol lành mạnh hơn, qua đó có lợi cho sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, không phải mọi sản phẩm làm từ đậu phụ đều có lợi như nhau. Những sản phẩm đậu phụ được chế biến sâu, chẳng hạn thực phẩm giả thịt chiên rán từ đậu phụ, có thể chứa nhiều thành phần không có lợi.

Có thể ép bớt nước trong đậu phụ, cắt thành miếng rồi nướng hoặc chiên bằng nồi chiên không dầu. Sau đó, dùng đậu phụ trong các món xào hoặc ăn cùng ngũ cốc. Đậu phụ non cũng có thể xay cùng sinh tố hoặc làm sốt kem để bổ sung protein. Theo chuyên gia, cần hạn chế các loại nước xốt và nước ướp nhiều natri để không làm mất đi lợi ích của món ăn.

Cà chua đóng hộp không thêm muối

Cà chua đóng hộp là thực phẩm tiện lợi có thể dự trữ trong bếp. Tuy nhiên, nếu đang kiểm soát huyết áp, nên ưu tiên loại không thêm muối. Theo chuyên gia, cà chua cung cấp kali, giúp thận đào thải lượng natri dư thừa và góp phần hạn chế tác động làm tăng huyết áp của natri. Cà chua cũng chứa lycopene, hợp chất thực vật tạo nên màu đỏ đặc trưng và có thể hỗ trợ duy trì huyết áp khỏe mạnh.

Đáng chú ý, cà chua đóng hộp đôi khi còn cung cấp lycopene dễ hấp thu hơn cà chua tươi. Nguyên nhân là nhiệt trong quá trình đóng hộp giúp cơ thể hấp thu chất chống oxy hóa này dễ dàng hơn. Lựa chọn cà chua không thêm muối giúp kiểm soát lượng natri trong bữa ăn tốt hơn, bởi một số loại cà chua đóng hộp thông thường có thể chứa hàng trăm mg natri mỗi khẩu phần.

Có thể sử dụng cà chua đóng hộp làm nguyên liệu cho súp, món hầm, sốt mì hoặc các món ăn khác. Thay vì thêm muối, có thể dùng tỏi, thảo mộc, gia vị, chanh hoặc một chút giấm để tăng hương vị.

Sữa chua Hy Lạp ít béo

Sữa chua Hy Lạp ít béo là một thực phẩm lên men giàu dưỡng chất. Theo chuyên gia, loại sữa chua này cung cấp canxi, magie và kali, những khoáng chất quan trọng đối với sức khỏe tim mạch và kiểm soát huyết áp. Sữa chua Hy Lạp cũng cung cấp protein và có thể thay thế những món ăn nhẹ chứa nhiều natri.

Canxi, magie và kali đều đóng vai trò quan trọng trong chế độ ăn DASH - chế độ ăn được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ giảm huyết áp. Sữa chua cũng là thực phẩm lên men. Một số nghiên cứu cho thấy ăn sữa chua thường xuyên có thể liên quan đến mức huyết áp thấp hơn theo thời gian, dù đây không phải là phương pháp điều trị tăng huyết áp.

Ngoài protein, sữa chua còn chứa probiotic, có thể hỗ trợ sức khỏe đường ruột và giúp tạo cảm giác no. Tuy nhiên, cần chú ý đến đường bổ sung trong các loại sữa chua có hương vị. Theo chuyên gia, nên chọn sữa chua Hy Lạp nguyên chất, sau đó thêm trái cây, một chút mật ong hoặc quế nếu muốn tăng hương vị.

Bánh mì nguyên hạt cung cấp magie và chất xơ

Bánh mì thường bị cho là không tốt cho sức khỏe, nhưng bánh mì nguyên hạt lại có thể là lựa chọn có lợi cho tim mạch. Theo chuyên gia, bánh mì nguyên hạt cung cấp magie và chất xơ, hai dưỡng chất có vai trò trong kiểm soát huyết áp và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Khi mua bánh mì, nên kiểm tra danh sách thành phần và ưu tiên sản phẩm có ghi “100% whole wheat” hoặc “100% whole grain” ở vị trí đầu tiên. Đồng thời, nên lựa chọn loại cung cấp vài gram chất xơ trong mỗi lát. Bánh mì nguyên hạt có thể dùng để làm sandwich với nhiều loại rau, ăn cùng bơ hoặc dùng kèm các món súp.

Đậu đóng hộp có lợi cho sức khỏe tim mạch

Đậu đóng hộp là một trong những thực phẩm tiện lợi, giá thành hợp lý nhưng vẫn cung cấp nhiều dưỡng chất. Theo chuyên gia, đậu chứa chất xơ, protein, vitamin và khoáng chất. Đặc biệt, kali trong đậu có thể giúp đối trọng với tác động của natri, trong khi chất xơ có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Đậu cũng là nguồn protein thực vật và chất xơ hòa tan, có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết và cholesterol. Nhờ tạo cảm giác no và có giá thành tương đối thấp, đậu có thể thay thế những nguồn protein chế biến sẵn chứa nhiều natri như thịt nguội.

Nếu muốn giảm lượng natri, nên chọn đậu đóng hộp không thêm muối. Với loại thông thường, có thể đổ bỏ nước và rửa đậu trước khi sử dụng để loại bớt một lượng đáng kể natri. Đậu có thể dùng trong salad, xay thành sốt chấm, thêm vào bánh taco hoặc nấu súp, món hầm.

Cách chọn thực phẩm chế biến tốt cho huyết áp

Không phải thực phẩm chế biến nào cũng phù hợp với người bị tăng huyết áp. Theo chuyên gia, khi mua thực phẩm, nên chú ý một số điểm:

Đọc kỹ nhãn dinh dưỡng: Ưu tiên kiểm tra lượng natri trước, sau đó xem danh sách thành phần để phát hiện đường bổ sung và các chất phụ gia.

Ưu tiên sản phẩm “không thêm muối” hoặc “ít natri”: Đây là cách đơn giản để kiểm soát lượng natri đưa vào cơ thể.

Chọn thực phẩm giàu kali, chất xơ và khoáng chất: Những thực phẩm cung cấp kali, magie, canxi và chất xơ thường phù hợp với chế độ ăn hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Hạn chế đường bổ sung: Sữa chua có hương vị, nước xốt, trái cây đóng hộp và bánh mì có thể chứa đường bổ sung. Vì vậy, nên so sánh nhãn của các sản phẩm trước khi mua.

Kết luận từ chuyên gia

Theo chuyên gia, “chế biến” không đồng nghĩa với “không lành mạnh”. Những thực phẩm chế biến tối thiểu như đậu phụ, cà chua đóng hộp không thêm muối, sữa chua Hy Lạp ít béo, bánh mì nguyên hạt và đậu đóng hộp có thể hỗ trợ kiểm soát huyết áp, đồng thời giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.

Tuy nhiên, không một thực phẩm đơn lẻ nào có thể kiểm soát huyết áp. Những lựa chọn này nên được đưa vào một chế độ ăn cân bằng, kết hợp vận động thường xuyên và tuân thủ kế hoạch điều trị được bác sĩ khuyến nghị.