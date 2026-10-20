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Người dân làm gì để phòng bệnh khi số ca mắc cúm mùa gia tăng?

Thứ Ba, 15:44, 20/10/2026
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VOV.VN - Cúm mùa lưu hành quanh năm tại Việt Nam, có thể gia tăng vào thời điểm giao mùa và những tháng lạnh. Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, đặc biệt lưu ý nhóm có nguy cơ diễn biến nặng.

 

Cúm mùa dễ lây lan

Theo Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra. Số ca mắc có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy thuộc vào khu vực và điều kiện thời tiết, nhất là thời điểm giao mùa và những tháng lạnh trong mùa thu - đông. Trong đó, các phân nhóm cúm A như A(H1N1), A(H3N2) cùng virus cúm B là những tác nhân thường gặp.

Bệnh lây truyền chủ yếu từ người sang người qua các hạt dịch tiết đường hô hấp chứa virus phát tán khi người mắc bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Nguy cơ lây nhiễm tăng khi tiếp xúc gần với người bệnh, tại nơi tập trung đông người như trường học, cơ sở y tế, phương tiện giao thông công cộng hoặc trong không gian kín, thông khí kém.

Phần lớn người mắc cúm có triệu chứng nhẹ và tự hồi phục. Tuy nhiên, bệnh vẫn có thể diễn biến nặng, gây biến chứng, đặc biệt ở các nhóm nguy cơ cao như người trên 65 tuổi, trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai, nhất là trong 3 tháng cuối thai kỳ, hoặc phụ nữ mới sinh trong vòng 2 tuần.

Những người mắc bệnh nền như tim mạch, phổi mạn tính, suy thận, xơ gan, đái tháo đường và người suy giảm miễn dịch cũng có nguy cơ cao gặp biến chứng khi mắc cúm mùa.

Cúm mùa dễ lây lan tại những nơi đông người, không gian kín như trường học, công sở và các khu sinh hoạt tập thể. Thời gian ủ bệnh thường từ 1-4 ngày, trung bình khoảng 2 ngày. Sau đó, các triệu chứng có thể xuất hiện khá đột ngột.

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Bệnh cúm gây biến chứng, đặc biệt ở các nhóm nguy cơ cao như người trên 65 tuổi, trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai. 

Chủ động phòng bệnh, không tự ý dùng thuốc kháng virus

Để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân đeo khẩu trang đúng cách khi đến cơ sở y tế, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, ở nơi đông người hoặc trong không gian kín, thông khí kém.

Người dân cần che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy dùng một lần hoặc khuỷu tay áo. Khăn giấy đã sử dụng cần được bỏ đúng nơi quy định, đồng thời rửa tay ngay sau đó. Việc giữ vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay, hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng cũng góp phần giảm nguy cơ lây nhiễm.

Bên cạnh đó, người dân nên hạn chế tiếp xúc gần với người mắc hoặc nghi mắc bệnh đường hô hấp; duy trì lối sống lành mạnh, thường xuyên rèn luyện thân thể, ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc và giữ ấm cơ thể để nâng cao sức đề kháng.

Đối với người có triệu chứng sốt, ho, đau họng, sổ mũi, Cục Phòng bệnh khuyến cáo hạn chế tiếp xúc với người khác, nghỉ ngơi, theo dõi sức khỏe và đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người xung quanh. Người dân không tự ý sử dụng thuốc kháng virus hoặc thuốc kháng sinh khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.

Để hạn chế nguy cơ lây lan virus, cần thường xuyên vệ sinh, làm sạch các bề mặt tiếp xúc và bảo đảm thông thoáng tại nơi ở, nơi làm việc, lớp học; tăng cường thông khí tại các không gian kín.

Đặc biệt, người thuộc nhóm có nguy cơ diễn biến nặng khi mắc cúm cần hạn chế đến nơi tập trung đông người để giảm nguy cơ lây nhiễm. Khi xuất hiện triệu chứng bệnh, những người này cần chủ động liên hệ hoặc đến cơ sở y tế để được tư vấn, thăm khám và xử trí kịp thời.

Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến cúm mùa, cập nhật thông tin, hướng dẫn chuyên môn và triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp.

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Cúm mùa gia tăng, người mắc bệnh nên cần chuẩn bị gì?

VOV.VN - Theo số liệu giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia, trong một số tuần gần đây, số trường hợp mắc cúm mùa có xu hướng gia tăng nhẹ. Tuy nhiên, chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường của các trường hợp nặng hoặc tử vong do bệnh cúm.

Linh Thương/VOV.VN
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