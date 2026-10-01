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Cúm mùa gia tăng, người mắc bệnh nên cần chuẩn bị gì?

Thứ Năm, 08:45, 01/10/2026
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VOV.VN - Theo số liệu giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia, trong một số tuần gần đây, số trường hợp mắc cúm mùa có xu hướng gia tăng nhẹ. Tuy nhiên, chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường của các trường hợp nặng hoặc tử vong do bệnh cúm.

Theo đó, cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm gây ra. Bệnh lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp, thông qua các giọt bắn hô hấp hoặc tiếp xúc với bề mặt có virus. Cúm mùa có thể xảy ra quanh năm nhưng thường gia tăng vào thời điểm giao mùa, nhất là khi thời tiết nóng, lạnh xen kẽ thất thường.

Phần lớn người mắc cúm có biểu hiện nhẹ và tự hồi phục. Tuy nhiên, bệnh vẫn có thể diễn biến nặng, gây biến chứng, đặc biệt ở người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch.

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Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động phòng cúm mùa, không tự ý dùng thuốc kháng virus, kháng sinh. (Ảnh minh họa)

Để chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Người dân cần đeo khẩu trang đúng cách khi đến cơ sở y tế, trên phương tiện giao thông công cộng, tại nơi đông người hoặc trong không gian kín, thông khí kém. Người có triệu chứng viêm đường hô hấp cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác.

Khi ho hoặc hắt hơi, cần che miệng, mũi bằng khăn giấy dùng một lần hoặc khuỷu tay áo; bỏ khăn giấy đã sử dụng đúng nơi quy định và rửa tay ngay sau đó. Người dân nên rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay, đồng thời hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng.

Cục Phòng bệnh cũng khuyến cáo người dân giữ vệ sinh cá nhân, thường xuyên vệ sinh, làm sạch các bề mặt thường xuyên tiếp xúc; bảo đảm thông thoáng tại nơi ở, nơi làm việc, lớp học và tăng cường thông khí tại các không gian kín.

Bên cạnh đó, cần hạn chế tiếp xúc gần với người mắc hoặc nghi mắc bệnh đường hô hấp. Người có triệu chứng sốt, ho, đau họng, sổ mũi nên hạn chế tiếp xúc với người khác, nghỉ ngơi và theo dõi sức khỏe. Người dân cần duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống đủ chất, vận động hợp lý, ngủ đủ giấc. Người có bệnh nền cần tuân thủ điều trị và kiểm soát tốt bệnh nền.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng thuốc kháng virus hoặc thuốc kháng sinh khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế. Những người thuộc nhóm có nguy cơ diễn biến nặng khi mắc cúm gồm người trên 65 tuổi; trẻ em dưới 5 tuổi; phụ nữ mang thai, đặc biệt trong 3 tháng cuối thai kỳ, hoặc phụ nữ mới sinh trong vòng 2 tuần.

Ngoài ra, nhóm nguy cơ còn gồm người mắc các bệnh nền như bệnh tim mạch, bệnh phổi mạn tính, suy thận, xơ gan, đái tháo đường; người suy giảm miễn dịch hoặc người có dấu hiệu bệnh diễn biến nặng.

Cục Phòng bệnh khuyến cáo những trường hợp này cần liên hệ hoặc đến cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời. Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để theo dõi sát diễn biến bệnh cúm mùa, cập nhật thông tin kịp thời, hướng dẫn chuyên môn và triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp.

Linh Thương/VOV.VN
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