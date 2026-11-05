Người phụ nữ ở Nghệ An mắc bệnh rận mi mắt, phải nhập viện điều trị

Ngày 5/11, Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, các bác sĩ Phòng khám Mắt của bệnh viện này tiếp nhận một trường hợp rận ký sinh trên lông mi ở bệnh nhân nữ, 55 tuổi.

Khi ký sinh tại lông mi, rận có thể gây ngứa dữ dội, đỏ và phù nề mi mắt, viêm bờ mi, viêm kết mạc.

Trước đó, người bệnh đến khám với biểu hiện ngứa mi mắt kéo dài nhiều tuần, đặc biệt tình trạng ngứa trở nên dữ dội trong tuần gần đây. Qua thăm khám bằng kính hiển vi đèn khe, bác sĩ phát hiện rận trưởng thành và trứng rận bám quanh chân lông mi.

Theo các bác sĩ, đây là tình trạng rận mu (Pthirus pubis) ký sinh tại vùng lông mi, còn gọi là bệnh rận mi mắt. Loại ký sinh trùng này thường sống ở vùng lông mu nhưng cũng có thể ký sinh tại lông nách, râu và lông mi.

Rận lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp. Ngoài ra, ký sinh trùng này có thể lây qua việc sử dụng chung khăn tắm, quần áo, chăn, ga, gối có chứa rận hoặc trứng rận.

Khi ký sinh tại lông mi, rận có thể gây ngứa dữ dội, đỏ và phù nề mi mắt, viêm bờ mi, viêm kết mạc. Nếu tình trạng nhiễm ký sinh trùng kéo dài hoặc diễn biến nặng, người bệnh có nguy cơ bị tổn thương giác mạc, nhất là khi thường xuyên dụi mắt.

Các bác sĩ cho biết, phương pháp điều trị chủ yếu là loại bỏ rận trưởng thành và trứng rận, vệ sinh sạch bờ mi, kết hợp sử dụng thuốc phù hợp, bảo đảm an toàn cho vùng mắt. Tùy mức độ nhiễm ký sinh trùng và tổn thương thực tế, bác sĩ sẽ lựa chọn phương pháp xử lý, đồng thời hướng dẫn người bệnh theo dõi và tái khám.

Để phòng bệnh, các bác sĩ khuyến cáo người dân giữ vệ sinh cá nhân, không sử dụng chung khăn mặt, khăn tắm, quần áo, chăn, ga, gối. Khi xuất hiện tình trạng ngứa mi mắt kéo dài, đỏ mắt hoặc phát hiện rận, trứng rận bám ở chân lông mi, người dân cần đến cơ sở y tế chuyên khoa Mắt để được thăm khám.

Đặc biệt, không tự ý nhổ lông mi, dùng nhíp gắp rận hoặc bôi thuốc khi chưa có hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa Mắt, bởi những thao tác này có thể gây tổn thương bờ mi, giác mạc và dẫn đến nhiễm khuẩn thứ phát.