Nguyên nhân thực sự khiến bạn thường xuyên bị đau đầu

Uống quá nhiều cà phê: Cà phê là con dao hai lưỡi. Nó có thể kích thích tâm trí của bạn khi uống vừa đủ hoặc gây đau đầu khi uống quá nhiều. Vì vậy, hãy cẩn thận khi uống loại thức uống này quá nhiều. Bạn ngủ quá nhiều: Nếu bạn từng có tiền sử bị nhức đầu thì việc ngủ nhiều hơn 8 tiếng/ngày cũng khiến bạn trải qua những cơn đau đầu khó chịu. Những bạn ngủ nhiều ban ngày và ngủ trễ vào ban đêm cũng thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau đầu dai dẳng. Stress: Hầu hết chúng ta dành phần thời gian trong ngày tại nơi làm việc. Căng thẳng, áp lực và stress từ công việc chính là nguyên nhân chính dẫn đến một giấc ngủ không sâu vào ban đêm và bạn sẽ nhức đầu, mệt mỏi sau khi ngủ dậy. Cuộc sống ở nhà cũng quan trọng như ở nơi làm việc. Sau tất cả, đó là nơi bạn trở về sau một ngày mệt mỏi. Vì vậy, nếu bạn đang sống với một người luôn làm bạn căng thẳng, chắc chắn bạn sẽ bị nhức đầu nhiều hơn bình thường. Màn hình máy tính của bạn quá sáng: Trong rất nhiều trường hợp cơn đau đầu bắt nguồn do môi trường làm việc không đủ sáng hoặc quá sáng không cần thiết. Tất cả những yếu tố ấy, kết hợp với ánh sáng chói từ màn hình máy tính là nguyên nhân dẫn đến nhiều chứng đau đầu, điển hình nhất là đau nửa đầu. Ngồi sai tư thế: Ngồi làm việc với tư thế gập người kéo dài hay cúi sát đầu vào màn hình máy tính có thể có thể là nguyên nhân gây ra cơn đau đầu. Những tư thế làm việc xấu như vậy khiến cho một sô dây thần kinh quanh cột sống bị chèn ép kéo dài, điều này gây tác động và khiến chúng ta có cảm giác đau nhức khó chịu quanh đầu. Bạn buộc tóc quá chặt: Nếu bạn thường xuyên buộc tóc chặt thì lý do đằng sau các cơn nhức đầu thường xuyên của bạn là căng thẳng trên da đầu. Hãy buộc lỏng tóc để da đầu được thoải mái hơn. Khi sử dụng điện thoại, bạn thường ngồi hoặc nằm 1 tư thế quá lâu. Khi ngồi 1 chỗ quá lâu như thế mà không cử động sẽ cản trở quá trình lưu thông máu đặc biệt là vùng đầu và não. Đây chính lá lý do khiến bạn bị nhức đầu.

