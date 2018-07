Nguyên nhân thường gặp của đau cổ

Căng thẳng hoặc căng cơ: Cổ căng thẳng hoặc căng cơ thường xảy ra khi một vài sợi cơ ở cổ bị kéo quá xa và rách. Điều này chính là nguyên nhân gây đau cổ. Tuy nhiên, chỉ mất một hoặc hai ngày để cơn đau biến mất. Sai tư thế: Các mô, gân và cơ của cổ khá mềm, do đó có thể dễ dàng bị giãn ra nếu cổ bị nghiêng hoặc đưa về phía trước trong một thời gian dài. Điều này thường xảy ra khi người ta đang ngồi khom người, làm việc trên máy tính, giữ điện thoại giữa tai và vai quá lâu hoặc ngủ với tư thế không tốt cho cổ. Giật cổ trong lúc luyện tập hoặc phản xạ cũng có thể gây căng cơ cổ. Cổ của chúng ta có thể bị căng thẳng hoặc bị quá sức khi nâng thứ gì đó quá nặng bởi vì các hoạt động này đặt quá nhiều áp lực lên cổ dẫn đến căng cơ. Chấn thương: Cổ rất dễ bị tổn thương. Những vết thương này có thể là nhỏ hoặc lớn. Cổ bị thương khi các cơ và dây chằng của cổ buộc phải di chuyển vượt ra ngoài phạm vi bình thường của chúng. Đau cổ do chấn thương có thể là do rơi từ độ cao đáng kể hoặc tai nạn giao thông. Những chấn thương này cần được chăm sóc y tế ngay lập tức vì một số chấn thương cổ có thể gây hại cho tủy sống. Viêm màng não: Viêm màng não là một căn bệnh có thể gây đau cổ. Bệnh do vi khuẩn hoặc virus gây viêm xung quanh các mô của tủy sống hoặc não. Các triệu chứng của căn bệnh này rất rõ ràng: sốt, nhức đầu, thậm chí nôn mửa cùng với độ cứng cổ nghiêm trọng khiến cho cổ gần như không thể di chuyển. Viêm khớp: Viêm khớp có thể là một trong nhiều lý do gây đau cổ vì nó làm hỏng các đĩa đệm cổ, ảnh hưởng tới các dây thần kinh. Điều này thường xảy ra ở một bên cổ và cánh tay. Tê hoặc yếu ở cánh tay và bàn tay có thể là triệu chứng đầu tiên của viêm khớp. Đau tim: Một trong những lý do bạn bị đau cổ nặng có thể là vì bạn đang bị đau tim. Một cơn đau tim thường xảy ra khi nguồn cung cấp máu tới tim bị tắc nghẽn bởi cục máu đông.

