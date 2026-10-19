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60 phút phẫu thuật căng thẳng: Bản lĩnh ekip khoa sản đã đón con chào đời an toàn

Thứ Hai, 14:31, 19/10/2026
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VOV.VN - Phía sau một ca phẫu thuật thành công là sự phối hợp nhịp nhàng đến từng giây của cả một tập thể. Tại phòng mổ bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí đã diễn ra 1 ca đại phẫu.

60 phut phau thuat cang thang ban linh ekip khoa san da don con chao doi an toan hinh anh 1
Các bác sĩ phẫu thuật cho người bệnh

Đứng trước bài toán khi phải phẫu thuật cho sản phụ 36 tuổi mang thai 36 tuần  với quá nhiều nguy cơ: vết mổ đẻ cũ lần 2, một khối u xơ tử cung "khổng lồ" kích thước 15x15cm và kèm theo đó là tình trạng dây rốn bám màng.

Theo BsCKII. Vũ Thị Dung cho biết: trong y khoa khi 1 sản phụ chỉ cần một trong những yếu tố trên đã là một thai kỳ nguy cơ cao. Nhưng với sản phụ này thì lại có quá nhiều nguy cơ: Khối u xơ to chèn ép dữ dội, làm tăng nguy cơ đờ tử cung, băng huyết ồ ạt sau sinh. Bên cạnh đó là dây rốn bám màng giống như một “quả bom” nổ chậm, các mạch máu nuôi thai trên màng ối rất mỏng manh, chỉ cần rách một chút là máu của con sẽ cạn kiệt trong tích tắc.

Phương án xử trí "an toàn" nhất cho sản phụ để tránh nguy cơ tử vong do mất máu cho thường là cắt bỏ tử cung. Nhưng nhìn ánh mắt khát khao của người mẹ trẻ, ekip hiểu rằng: Nhiệm vụ của ekip không chỉ là đón em bé, mà còn phải bảo tồn bằng được tử cung cho người mẹ!

Và ca phẫu thuật diễn ra trong sự hồi hộp, lo lắng và cả sự hy vọng. Khối u xơ quá lớn chiếm hết tầm nhìn. Phẫu thuật viên chính phải khéo léo dùng tay cảm nhận, tìm kiếm khoảng trống an toàn tối thiểu trên cơ tử cung để mở đường đón bé, tuyệt đối không được chạm vào hệ mạch máu mỏng màng của dây rốn bám màng. Và khoảnh khắc vỡ òa khi bé gái được đưa ra ngoài an toàn và cất tiếng khóc chào, toàn bộ ekip như trút được một nửa gánh nặng.

Ngay sau đó, khối u xơ 15x15cm được bóc tách tỉ mỉ. Đúng như dự đoán, máu tuôn ra ào ạt từ vùng cơ tử cung bị giãn mỏng. Ngay lập tức ekip đã nhanh chóng sử dụng thuốc co hồi tử cung tối đa, ép vòng, khâu thắt động mạch để khóa chặt các mạch máu tăng sinh. Sau những giây phút nín thở, tình trạng chảy máu được kiểm soát, tử cung hồng hào và được bảo toàn.

60 phut phau thuat cang thang ban linh ekip khoa san da don con chao doi an toan hinh anh 2
Khối u xơ tử cung của người bệnh

Ca mổ thành công không chỉ là niềm vui của một gia đình, mà còn là niềm tự hào của cả  ê kip. Chính sự tin tưởng của người bệnh và sự phối hợp của từng thành viên trong ekip đã giúp chúng tôi viết nên một cái kết có hậu cho ca "vượt cạn" đầy giông bão này.Cảm ơn hai mẹ con đã kiên cường, và cảm ơn những người đồng đội của tôi đã luôn sát cánh bên nhau.

CTV Sơn Dần/VOV.VN
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