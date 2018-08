Những bài thuốc dân gian chữa hăm tã cho bé cực kỳ hiệu quả

Hăm là biểu hiện da bị viêm ở các vùng nếp gấp, nóng và ẩm là yếu tố chính, bên cạnh đó do sự cọ xát giữa các nếp gấp đi kèm tác động do mồ hôi, phân, nước tiểu có thể làm da tổn thương nặng hơn gây trầy xước da và bội nhiễm. Hăm là chứng bệnh thường gặp ở trẻ em từ sơ sinh. Nguyên nhân gây ra hăm có thể là vùng da hoặc nếp gấp bị ẩm ướt do mồ hôi hoặc để tã ướt hoặc bẩn quá lâu, da cọ xát với tã, trẻ bị nhiễm nấm, nhiễm khuẩn và dị ứng với tã lót. Lập tức ngừng đóng tã, bỉm cho bé: Khi thấy bé xuất hiện những triệu chứng bị hăm đầu tiên như: ửng đỏ, căng da (tập trung nhiều ở vùng xung quanh hậu môn) sau đó các vết đỏ đậm hơn làm bé đau rát, mẹ cần bỏ bỉm, tã để vùng mông bé được thông thoáng. Vệ sinh sạch sẽ: Mẹ cần nhanh chóng rửa vùng kín và khu vực đóng tã cho bé bằng nước ấm, sạch rồi thấm khô bằng khăn bông mỗi lần bé đi vệ sinh, thay tã mới. Khi rửa cần phải nhẹ nhàng, tránh làm bé đau hoặc xây xước da. Có nhiều cách trị hăm da khác nhau nhưng an toàn nhất cho trẻ là các phương pháp dân gian từ cây tự nhiên. Việc này được áp dụng trong trường hợp các vết hăm của bé không quá nghiêm trọng. Nếu được phát hiện sớm và xử lý ngay thì vùng da hăm sẽ nhanh chóng lành lặn. Chữa hăm cho trẻ sơ sinh bằng lá khế: Vì lá khế mát, lành tính nên được sử dụng ngày càng để trị bệnh rôm sảy, dị ứng của trẻ. Và đặc biệt, sử dụng lá khế chữa hăm cho trẻ sơ sinh. Mẹ chỉ cần lấy nắm lá khế rửa sạch, vẩy khô, giã nát với một chút muối, cho thêm nước sôi để nguội vào và chắt lấy nước. Sau đó, mẹ lấy mảnh vải sạch, mềm, giặt trong chậu nước lá khế để nguội, vắt khô và thấm vào vùng hăm của bé. Trà xanh là một trong những thảo dược đa năng, trị hăm cũng là một công dụng của trà xanh dù là trà túi hay trà xanh nguyên chất. Với trà túi, các mẹ có thể đặt một túi trà khô vào trong tã hay bỉm của trẻ để tinh chất tannin có trong trà giúp hút ẩm, cho da bé khô thoáng và phục hồi dần những vùng da bị tổn thương bởi hăm. Chữa hăm cho trẻ sơ sinh bằng lá trầu: Chọn lá 3-4 là trầu không còn xanh mướt, rửa sạch và ngâm với nước muối loãng. Chuẩn bị nồi đổ đầy 1 lít nước, cho lá trầu vào chút nước và đun sôi. Sử dụng khăn sạch thấm nước trầu không vừa đun sôi, để khăn nguội và thấm lên vùng da bị hăm của bé. Thực hiện 3 – 4 lần mỗi ngày, chắc chắn tình trạng hăm ở bé sẽ giảm rõ rệt. Loại bỏ ngay các thứ này khỏi thực đơn của bé: Thực chất, thực phẩm hàng ngày cũng là một trong những nguyên nhân khiến bé bị hăm tã, bởi nó làm thay đổi thành phần phân của bé. Đứng đầu phải kể đến một số loại trái cây có tính axit cao như: Trái cà chua, cam, mâm xôi, việt quất… Khi bé có dấu hiệu hăm tã, mẹ cần loại bỏ những thực phẩm này ra khỏi chế độ ăn dặm của bé ngay nhé. Lưu ý: Trong quá trình chữa hăm cho trẻ sơ sinh, các mẹ tuyệt đối không được sử dụng thuốc. Nếu dùng thuốc phải được sự hướng dẫn và kê đơn của bác sĩ.

Hăm là biểu hiện da bị viêm ở các vùng nếp gấp, nóng và ẩm là yếu tố chính, bên cạnh đó do sự cọ xát giữa các nếp gấp đi kèm tác động do mồ hôi, phân, nước tiểu có thể làm da tổn thương nặng hơn gây trầy xước da và bội nhiễm. Hăm là chứng bệnh thường gặp ở trẻ em từ sơ sinh. Nguyên nhân gây ra hăm có thể là vùng da hoặc nếp gấp bị ẩm ướt do mồ hôi hoặc để tã ướt hoặc bẩn quá lâu, da cọ xát với tã, trẻ bị nhiễm nấm, nhiễm khuẩn và dị ứng với tã lót. Lập tức ngừng đóng tã, bỉm cho bé: Khi thấy bé xuất hiện những triệu chứng bị hăm đầu tiên như: ửng đỏ, căng da (tập trung nhiều ở vùng xung quanh hậu môn) sau đó các vết đỏ đậm hơn làm bé đau rát, mẹ cần bỏ bỉm, tã để vùng mông bé được thông thoáng. Vệ sinh sạch sẽ: Mẹ cần nhanh chóng rửa vùng kín và khu vực đóng tã cho bé bằng nước ấm, sạch rồi thấm khô bằng khăn bông mỗi lần bé đi vệ sinh, thay tã mới. Khi rửa cần phải nhẹ nhàng, tránh làm bé đau hoặc xây xước da. Có nhiều cách trị hăm da khác nhau nhưng an toàn nhất cho trẻ là các phương pháp dân gian từ cây tự nhiên. Việc này được áp dụng trong trường hợp các vết hăm của bé không quá nghiêm trọng. Nếu được phát hiện sớm và xử lý ngay thì vùng da hăm sẽ nhanh chóng lành lặn. Chữa hăm cho trẻ sơ sinh bằng lá khế: Vì lá khế mát, lành tính nên được sử dụng ngày càng để trị bệnh rôm sảy, dị ứng của trẻ. Và đặc biệt, sử dụng lá khế chữa hăm cho trẻ sơ sinh. Mẹ chỉ cần lấy nắm lá khế rửa sạch, vẩy khô, giã nát với một chút muối, cho thêm nước sôi để nguội vào và chắt lấy nước. Sau đó, mẹ lấy mảnh vải sạch, mềm, giặt trong chậu nước lá khế để nguội, vắt khô và thấm vào vùng hăm của bé. Trà xanh là một trong những thảo dược đa năng, trị hăm cũng là một công dụng của trà xanh dù là trà túi hay trà xanh nguyên chất. Với trà túi, các mẹ có thể đặt một túi trà khô vào trong tã hay bỉm của trẻ để tinh chất tannin có trong trà giúp hút ẩm, cho da bé khô thoáng và phục hồi dần những vùng da bị tổn thương bởi hăm. Chữa hăm cho trẻ sơ sinh bằng lá trầu: Chọn lá 3-4 là trầu không còn xanh mướt, rửa sạch và ngâm với nước muối loãng. Chuẩn bị nồi đổ đầy 1 lít nước, cho lá trầu vào chút nước và đun sôi. Sử dụng khăn sạch thấm nước trầu không vừa đun sôi, để khăn nguội và thấm lên vùng da bị hăm của bé. Thực hiện 3 – 4 lần mỗi ngày, chắc chắn tình trạng hăm ở bé sẽ giảm rõ rệt. Loại bỏ ngay các thứ này khỏi thực đơn của bé: Thực chất, thực phẩm hàng ngày cũng là một trong những nguyên nhân khiến bé bị hăm tã, bởi nó làm thay đổi thành phần phân của bé. Đứng đầu phải kể đến một số loại trái cây có tính axit cao như: Trái cà chua, cam, mâm xôi, việt quất… Khi bé có dấu hiệu hăm tã, mẹ cần loại bỏ những thực phẩm này ra khỏi chế độ ăn dặm của bé ngay nhé. Lưu ý: Trong quá trình chữa hăm cho trẻ sơ sinh, các mẹ tuyệt đối không được sử dụng thuốc. Nếu dùng thuốc phải được sự hướng dẫn và kê đơn của bác sĩ.