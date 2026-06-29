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Nhiều người uống nước chanh sai thời điểm, vô tình hại dạ dày

Thứ Hai, 11:25, 29/06/2026
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VOV.VN - Nước chanh giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, nhưng uống không đúng thời điểm có thể gây kích ứng, ảnh hưởng đến dạ dày. Vì vậy, sử dụng đúng cách sẽ giúp phát huy lợi ích và bảo vệ hệ tiêu hóa.

Uống nước chanh khi bụng đói

Uống nước chanh khi bụng đói là thói quen của nhiều người với mong muốn thanh lọc cơ thể. Tuy nhiên, khi dạ dày trống, axit citric trong chanh có thể làm tăng độ axit, gây cồn cào, nóng rát hoặc ợ chua, đặc biệt ở người bị viêm loét dạ dày, trào ngược. Nếu duy trì thường xuyên, thói quen này còn có thể kích thích niêm mạc dạ dày và làm các triệu chứng tiêu hóa tái phát.

Uống nước chanh sát giờ đi ngủ

Uống nước chanh ngay trước khi đi ngủ có thể làm tăng nguy cơ trào ngược axit, gây nóng rát cổ họng, khó chịu vùng ngực, đặc biệt ở người mắc bệnh trào ngược dạ dày -thực quản. Bên cạnh đó, uống nhiều nước sát giờ ngủ cũng dễ khiến bạn thức dậy đi tiểu nhiều lần, làm gián đoạn giấc ngủ và ảnh hưởng đến quá trình nghỉ ngơi, phục hồi của cơ thể.

nhieu nguoi uong nuoc chanh sai thoi diem, vo tinh hai da day hinh anh 1
Uống nước chanh khi bụng đói là thói quen của nhiều người với mong muốn thanh lọc cơ thể

Uống nước chanh đúng cách để hạn chế ảnh hưởng đến dạ dày

Dù có thể gây khó chịu nếu dùng sai thời điểm, nước chanh vẫn mang lại nhiều lợi ích khi được sử dụng hợp lý. Điều quan trọng là lựa chọn thời điểm phù hợp và điều chỉnh cách dùng; Thời điểm thích hợp để uống nước chanh là sau bữa ăn khoảng 30-60 phút, khi dạ dày đã có thức ăn giúp trung hòa bớt axit. Điều này giúp giảm nguy cơ kích ứng và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

Ngoài ra, nên pha loãng nước chanh với nước ấm và sử dụng với lượng vừa phải, tránh uống nước cốt chanh nguyên chất hoặc dùng quá thường xuyên vì có thể gây áp lực lên hệ tiêu hóa; Bên cạnh đó, nước chanh cũng có thể ảnh hưởng đến men răng nếu sử dụng lâu dài. Sau khi uống, nên súc miệng bằng nước lọc và tránh đánh răng ngay để hạn chế nguy cơ mài mòn men răng.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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