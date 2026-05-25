Uống nước chanh giải khát nhớ thêm thứ này, bổ dưỡng gấp bội

Thứ Hai, 14:00, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nước chanh mật ong từ lâu đã được xem là "thức uống vàng" cho sức khỏe nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa vitamin C từ chanh và các đặc tính kháng khuẩn mạnh mẽ của mật ong. 

Giải độc

Các thành phần trong thức uống đơn giản này, gồm nước ấm, mật ong và chanh, chứa nhiều dưỡng chất tự nhiên như vitamin, khoáng chất và axit amin, rất quan trọng cho sức khỏe tổng thể.

Sự kết hợp này giúp kích thích gan sản xuất mật, hỗ trợ quá trình tiêu hóa và loại bỏ các chất độc tích tụ trong máu ra ngoài qua đường bài tiết. Việc duy trì thói quen uống nước chanh mật ong ấm mỗi sáng giúp làm sạch đường ruột, mang lại cảm giác nhẹ nhàng và sảng khoái cho cơ thể suốt cả ngày.

Tăng cường miễn dịch

Nhiều người chọn bắt đầu ngày mới với nước ấm pha mật ong và chanh. Mặc dù thức uống này không phải là thuốc chữa bệnh, nhưng nó có thể là một phần dễ chịu và sảng khoái trong thói quen hàng ngày của bạn.

Mật ong và chanh chứa các chất dinh dưỡng tự nhiên, và việc giữ đủ nước có thể giúp bạn cảm thấy khỏe mạnh hơn về tổng thể, đặc biệt là trong những thời điểm chuyển mùa. Một lối sống lành mạnh, bao gồm chế độ ăn uống cân bằng và thói quen thường xuyên, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hệ thống miễn dịch của bạn.

Giảm viêm

Mật ong và chanh thường được đánh giá cao vì những đặc tính tự nhiên của chúng, và khi kết hợp với nước ấm, thức uống này có thể mang lại cảm giác dễ chịu. Tuy nhiên, nếu bạn đang điều trị chấn thương hoặc viêm nhiễm, tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến ​​chuyên gia chăm sóc sức khỏe để được chăm sóc và điều trị đúng cách.

uong nuoc chanh giai khat nho them thu nay, bo duong gap boi hinh anh 1
Mật ong và chanh thường được đánh giá cao vì những đặc tính tự nhiên của chúng. (Ảnh minh họa)

Tăng cường năng lượng

Một ly nước ấm pha mật ong và chanh có thể giúp bạn tỉnh táo và sảng khoái. Mặc dù không phải là thuốc hay thức uống tăng lực, nhưng sự kết hợp tự nhiên này chứa đường đơn và các khoáng chất tự nhiên có thể giúp bạn cảm thấy được bù nước và sảng khoái. Nhiều người thích sử dụng nó như một phần trong thói quen hàng ngày, đặc biệt là sau khi vận động nhẹ.

Hỗ trợ điều trị các bệnh về đường hô hấp

 Mật ong đóng vai trò như một lớp màng bảo vệ, giúp giảm cơn ho và sát trùng vùng họng, trong khi vitamin C từ chanh tăng cường sức đề kháng để chống lại các loại virus gây cảm cúm. Đây là phương thuốc dân gian lành tính giúp bạn giảm thiểu tình trạng đau họng, nghẹt mũi và các triệu chứng khó chịu khi thời tiết thay đổi.

Lợi ích tuyệt vời cho làn da

Các chất chống oxy hóa trong chanh và đặc tính kháng viêm của mật ong giúp kiểm soát lượng dầu thừa, đẩy nhanh quá trình làm lành các vết thương và thúc đẩy sản sinh collagen. Sau một thời gian ngắn sử dụng, bạn sẽ nhận thấy làn da trở nên sáng mịn, đều màu hơn và giảm hẳn các tình trạng viêm nhiễm hay mẩn ngứa.

Cách làm nước chanh mật ong

Vắt lấy nước cốt của nửa quả chanh vào một cốc nước ấm. Thêm một thìa cà phê mật ong. Điều chỉnh lượng chanh và mật ong cho phù hợp với khẩu vị của bạn.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến cáo nên hạn chế lượng đường bổ sung ở mức 6 thìa cà phê (100 calo) mỗi ngày đối với phụ nữ và 9 thìa cà phê (150 calo) mỗi ngày đối với nam giới.

Sau khi uống nước chanh mật ong, hãy súc miệng lại bằng nước sạch. Điều này sẽ ngăn chặn axit citric trong nước chanh làm mòn men răng . Ngoài ra, uống ấm thay vì nóng cũng tốt hơn.

Tin vui không ngờ với những người thích ăn xoài xanh

VOV.VN - Nhiều người thường nghĩ xoài xanh chỉ là món ăn vặt "vui miệng". Thế nhưng, các chuyên gia dinh dưỡng khẳng định rằng xoài xanh chứa hàm lượng vitamin C và chất chống oxy hóa chẳng kém xoài chín. Đây những lý do tại sao bạn nên bổ sung loại quả này vào chế độ ăn uống của mình.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
