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Nhịp tim 30 lần/phút, nam thanh niên nguy kịch vì viêm cơ tim

Thứ Sáu, 17:40, 28/08/2026
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VOV.VN - Nam bệnh nhân 27 tuổi bị viêm cơ tim cấp, block nhĩ thất độ 3, nhiều lần vô tâm thu được Trung tâm Y tế Khu vực Thuận An và Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức hội chẩn từ xa, đặt máy tạo nhịp tạm thời cứu khỏi cơn nguy kịch.

Trước đó, bệnh nhân đột ngột ngất xỉu và được đưa vào Trung tâm Y tế Khu vực Thuận An (tỉnh Bình Dương cũ). Tại đây, bác sĩ ghi nhận block nhĩ thất độ 3, nhiều khoảng vô tâm thu (tình trạng hệ thống điện tim bị suy yếu hoàn toàn, khiến tim ngừng bơm máu), nhịp tim khoảng 30 lần/phút và huyết áp tụt. Ê-kíp cấp cứu lập tức sử dụng thuốc nâng nhịp tim, huyết áp và hội chẩn từ xa với Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức.

Sau khi phân tích điện tâm đồ và đánh giá nguy cơ rối loạn nhịp đe dọa tính mạng, hai bệnh viện thống nhất tiếp tục hồi sức tại chỗ và chuyển người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức trong ngày.

nhip tim 30 lan phut, nam thanh nien nguy kich vi viem co tim hinh anh 1
Bác sĩ đưa điện cực tim được từ tĩnh mạch vào trong buồng tim phải cho bệnh nhân (Ảnh: BV cung cấp)

Khi nhập viện, bệnh nhân vẫn xuất hiện nhiều khoảng vô tâm thu, có lúc mất ý thức. Các bác sĩ nhanh chóng đặt máy tạo nhịp tạm thời cấp cứu. Điện cực được đưa qua tĩnh mạch vào buồng tim phải, kết nối với máy tạo nhịp bên ngoài, giúp nâng nhịp tim từ khoảng 30 lên 80 lần/phút, qua đó ổn định huyết động và có thể ngừng thuốc vận mạch.

Bệnh nhân được tiếp tục điều trị viêm cơ tim cấp và theo dõi sát. Sau 5 ngày, nhịp tim hồi phục, tình trạng lâm sàng cải thiện rõ rệt, máy tạo nhịp tạm thời được rút. Đến ngày thứ 7, người bệnh ổn định và được xuất viện.

nhip tim 30 lan phut, nam thanh nien nguy kich vi viem co tim hinh anh 2
Sau 1 tuần, tình trạng người bệnh đã ổn định và xuất viện (Ảnh: BV cung cấp)

BS.CKII Lê Duy Lạc, Trưởng khoa Hồi sức tim và Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, viêm cơ tim cấp có thể gây rối loạn nhịp nghiêm trọng; block nhĩ thất độ 3 có thể dẫn đến ngất, vô tâm thu và đe dọa tính mạng. Trong trường hợp này, việc nhận diện và xử trí ban đầu kịp thời, kết hợp hội chẩn từ xa, giúp người bệnh nhanh chóng được chuyển đến cơ sở có khả năng can thiệp chuyên sâu.

Ca bệnh là một minh chứng cho việc cơ chế hỗ trợ chuyên môn giữa bệnh viện đa khoa và trung tâm y tế khu vực được Sở Y tế TP.HCM triển khai từ tháng 7 đã đi vào thực tế cấp cứu. Từ hội chẩn từ xa, thống nhất xử trí ban đầu đến chuyển tuyến và can thiệp chuyên sâu, hai đơn vị duy trì liên tục quá trình điều trị, giúp người bệnh được xử trí kịp thời ngay từ tuyến cơ sở.

 

Kim Dung/VOV-TP.HCM
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