English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Những lợi ích bất ngờ khi ăn ổi Ruby

Thứ Tư, 15:10, 15/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ổi Ruby gây ấn tượng với phần ruột đỏ hồng, vị ngọt thanh và hàm lượng vitamin C cùng chất chống oxy hóa dồi dào. Không chỉ thơm ngon, loại quả này còn được đánh giá có lợi cho tim mạch, hệ miễn dịch, tiêu hóa và sức khỏe tổng thể.

Ổi Ruby, còn gọi là ổi ruột đỏ hoặc ổi trân châu, có nguồn gốc từ Đài Loan. Tại Việt Nam, giống ổi này được trồng khá phổ biến nhờ khả năng sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh, dễ chăm sóc và cho thu hoạch nhanh. Ngoài giá trị kinh tế, ổi Ruby còn được nhiều người yêu thích bởi hương vị đặc trưng.

Theo một số nghiên cứu, 100 g ổi Ruby cung cấp khoảng 200-400 mg vitamin C, 5-9 g chất xơ, hàm lượng lycopene cao cùng nhiều dưỡng chất khác như kali, vitamin A, folate, magiê, sắt và các chất chống oxy hóa như quercetin, beta-carotene.

Lợi ích sức khỏe của ổi Ruby

Tăng cường hệ miễn dịch

Ổi Ruby là một trong những loại trái cây giàu vitamin C. Dưỡng chất này góp phần tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tổng hợp collagen, bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do và giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh.

Việc bổ sung ổi Ruby vào chế độ ăn có thể giúp nâng cao khả năng miễn dịch, đặc biệt trong thời điểm giao mùa hoặc khi cơ thể suy giảm sức đề kháng.

nhung loi ich bat ngo khi an oi ruby hinh anh 1
Ổi Ruby gây ấn tượng với phần ruột đỏ hồng, vị ngọt thanh và hàm lượng vitamin C cùng chất chống oxy hóa dồi dào

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Ổi Ruby giàu chất xơ hòa tan, kali và lycopene, giúp hỗ trợ kiểm soát huyết áp, giảm cholesterol xấu, chống oxy hóa và bảo vệ tim mạch. Nhiều nghiên cứu cho thấy, chế độ ăn giàu lycopene tự nhiên có thể cải thiện tuần hoàn máu, đồng thời góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh mạch vành và đột quỵ.

Hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát cân nặng

Nhờ hàm lượng chất xơ cao, ổi Ruby giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ phòng ngừa táo bón và tạo điều kiện thuận lợi cho hệ vi sinh đường ruột phát triển.

Đồng thời, chất xơ còn giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn vặt và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Với lượng calo thấp và chỉ số đường huyết không cao, ổi Ruby là lựa chọn phù hợp cho người đang muốn duy trì vóc dáng. Để tận dụng tối đa lượng chất xơ, nên ăn quả tươi thay vì ép lấy nước.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Lượng chất xơ dồi dào trong ổi Ruby giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu, từ đó hỗ trợ ổn định đường huyết.

Một số nghiên cứu cho thấy, ổi có thể mang lại lợi ích nhất định cho người mắc đái tháo đường type 2 nếu sử dụng với khẩu phần phù hợp. Tuy nhiên, người bệnh vẫn nên theo dõi đường huyết và tham khảo ý kiến bác sĩ khi bổ sung loại quả này vào thực đơn.

Những lưu ý khi ăn ổi Ruby

Để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng của ổi Ruby, nên ăn cả vỏ sau khi rửa sạch, tránh ăn lúc đói và hạn chế ăn hạt nếu có hệ tiêu hóa kém. Thời điểm thích hợp là sau bữa ăn 1-2 giờ, với lượng khoảng 1-2 quả cỡ trung bình mỗi ngày để tránh đầy hơi do dư thừa chất xơ. Người mắc đái tháo đường nên ăn nguyên quả thay vì uống nước ép. Ngoài ra, cần chọn quả tươi, không dập nát và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh nếu chưa dùng ngay để giữ độ giòn và hạn chế hao hụt vitamin C.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Loại cây quen mặt được ví như "tủ thuốc tự nhiên", từ quả đến lá đều cực tốt
Loại cây quen mặt được ví như "tủ thuốc tự nhiên", từ quả đến lá đều cực tốt

VOV.VN - Ổi là loại cây ăn quả vô cùng quen thuộc. Tuy nhiên, ít ai biết rằng từ búp non, lá ổi cho đến quả ổi đều là những vị thuốc Nam sở hữu dược tính cực kỳ mạnh mẽ. Từ việc hỗ trợ giảm cân, ổn định đường huyết cho đến kháng khuẩn, bảo vệ tim mạch, cây ổi được ví như "tủ thuốc tự nhiên" ngay trong vườn.

Loại cây quen mặt được ví như "tủ thuốc tự nhiên", từ quả đến lá đều cực tốt

Loại cây quen mặt được ví như "tủ thuốc tự nhiên", từ quả đến lá đều cực tốt

VOV.VN - Ổi là loại cây ăn quả vô cùng quen thuộc. Tuy nhiên, ít ai biết rằng từ búp non, lá ổi cho đến quả ổi đều là những vị thuốc Nam sở hữu dược tính cực kỳ mạnh mẽ. Từ việc hỗ trợ giảm cân, ổn định đường huyết cho đến kháng khuẩn, bảo vệ tim mạch, cây ổi được ví như "tủ thuốc tự nhiên" ngay trong vườn.

Ổi là “kho dinh dưỡng” cho sức khỏe nhưng có thể “đại kỵ” với những người này
Ổi là “kho dinh dưỡng” cho sức khỏe nhưng có thể “đại kỵ” với những người này

VOV.VN - Ổi là một loại trái cây nhiệt đới phổ biến, được yêu thích vì hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng cao, đặc biệt là nguồn vitamin C và chất xơ dồi dào. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể ăn ổi một cách thoải mái. Một số thành phần trong ổi có thể gây ra phản ứng bất lợi với người mắc bệnh lý hoặc có tình trạng cơ thể nhạy cảm.

Ổi là “kho dinh dưỡng” cho sức khỏe nhưng có thể “đại kỵ” với những người này

Ổi là “kho dinh dưỡng” cho sức khỏe nhưng có thể “đại kỵ” với những người này

VOV.VN - Ổi là một loại trái cây nhiệt đới phổ biến, được yêu thích vì hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng cao, đặc biệt là nguồn vitamin C và chất xơ dồi dào. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể ăn ổi một cách thoải mái. Một số thành phần trong ổi có thể gây ra phản ứng bất lợi với người mắc bệnh lý hoặc có tình trạng cơ thể nhạy cảm.

Loại quả đặc sản có mùi thơm nức mũi lại là "kho vitamin C" cực tốt cho sức khỏe
Loại quả đặc sản có mùi thơm nức mũi lại là "kho vitamin C" cực tốt cho sức khỏe

VOV.VN - Với hương vị ngọt dịu và màu sắc bắt mắt, ổi hồng đã trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều người. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, loại quả này còn chứa một kho tàng dinh dưỡng quý giá.

Loại quả đặc sản có mùi thơm nức mũi lại là "kho vitamin C" cực tốt cho sức khỏe

Loại quả đặc sản có mùi thơm nức mũi lại là "kho vitamin C" cực tốt cho sức khỏe

VOV.VN - Với hương vị ngọt dịu và màu sắc bắt mắt, ổi hồng đã trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều người. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, loại quả này còn chứa một kho tàng dinh dưỡng quý giá.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe