Những lợi ích của trà xanh đối với sức khỏe

Trà xanh được xem là thức uống phổ biến trên toàn thế giới. Hiện nay, theo thống kê, có hơn 3 tỷ cốc trà được mọi người tiêu thụ mỗi ngày. Các loại trà phổ biến trên thế giới bao gồm trà xanh, trà đen, trà ô long và trà trắng.

Đặc biệt dưỡng chất có nguồn gốc thực vật epigallocatechin gallate (EGCG) có trong lá trà xanh có vai trò hiệu quả trong việc phòng chống các bệnh: ung thư, viêm khớp, tim mạch, colesterol, truyền nhiễm,… Trà xanh với các dẫn chất chống lại, giảm được 74 -80% các gốc tự do bị phá hủy, giảm được ¾ các gốc tự do để tạo sự sống lâu, trường thọ và khỏe mạnh. EGCG là chất chống oxi hóa mạnh so sánh với cả vitamin E, C.

Trà xanh từ lâu đã được chứng minh là thức uống rất tốt cho sức khỏe

Trong một tách trà có từ 10-40 mg Caffein tùy thuộc vào loại trà. Lượng chất chống oxi hóa trong mỗi cốc trà tương đương với một cốc rượu vang đỏ.

Uống 6 cốc trà mỗi ngày sẽ giảm được nguy cơ bị bệnh tim mạch.

Uống trà mỗi ngày duy trì đường huyết ổn định, an thần, thư giãn, ngăn ngừa được sự phát triển của các mầm bệnh ung thư, giảm cholesterol, phòng chống bệnh tiểu đường cải thiện trí nhớ phòng chống Alzheimer và Parkinson, tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện sức khỏe răng miệng.

Một nghiên cứu trên 40.530 người Nhật Bản uống nhiều hơn 5 cốc trà xanh mỗi ngày cho thấy những người này có nguy cơ tử vong ít hơn so với những người khác.

Về tác dụng của trà xanh, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm - Đại học Bách Khoa Hà Nội đặc biệt nhấn mạnh “Hoạt chất EGCG có rất nhiều trong lá trà xanh và có vai trò của chất EGCG trong việc giảm căng thẳng, giúp tinh thần thư thái, hỗ trợ ngăn ngừa nguy cơ ung thư, chống lão hóa, chống tăng cholesterol...”

Ngày càng có nhiều người lựa chọn sản phẩm trà xanh đóng chai để sử dụng

Theo PGS Nguyễn Duy Thịnh, sử dụng đồ uống EGCG cũng có tác dụng trong việc giúp tăng sức đề kháng, giữ cơ thể khỏe mạnh, chống tác nhân gây bệnh bên ngoài, giúp tinh thần sảng khoái.

Trong xu thế hiện nay, trà xanh cũng đã được chế biến đóng chai, bằng công nghệ sản xuất hiện đại giúp giữ nguyên những hoạt chất EGCG có trong lá trà xanh, mang đến sự tiện dụng cho người tiêu dùng.

PGS Thịnh cũng đưa lời khuyên người tiêu dùng nên lựa chọn các sản phẩm nước giải khát chứa ít calo, ít đường hoặc thậm chí không đường, không chứa chất phụ gia và chất bảo quản tốt cho cơ thể. “Tóm lại, người tiêu dùng nên lựa chọn sử dụng đồ uống có nguồn gốc thiên nhiên, giàu chất dinh dưỡng và có lợi cho sức khoẻ”, PGS Nguyễn Duy Thịnh cho biết./.

Trà Xanh Không Độ đồng hành cùng nhiều đêm nhạc mừng Giáng sinh VOV.VN - Nhãn hàng Trà xanh Không độ đồng hành cùng các chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Giáng sinh do Đài TH Bình Dương và Đồng Nai thực hiện. Bí quyết để có một làn da đẹp với trà xanh VOV.VN - Trà xanh có chứa một lượng lớn các khoáng chất có lợi khi sử dụng lên da như polyphenol, flavonoid, catechins. Bí quyết sở hữu làn da đẹp không tì vết với bột trà xanh VOV.VN - Bột trà xanh với thành phần chứa chất chống oxy hóa cao gấp 20 lần so với vitamin E cùng hàng loạt các dưỡng chất khác, là thần dược với mọi loại da.