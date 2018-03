Những lợi ích ít ai biết khi hiến máu nhân đạo

Máu là món quà vô giá mà cuộc sống đã ban tặng cho mỗi chúng ta. Hiến máu là một nghĩa cử cao đẹp, vì mỗi giọt máu cho đi sẽ có một cuộc đời ở lại. Không chỉ vậy bạn còn được khám sức khỏe, kiểm tra nhóm máu và ngăn ngừa nhiều bệnh tật. Sau khi hiến tặng, máu của bạn sẽ được sàng lọc và kiểm tra. Vì vậy, bạn sẽ biết sớm hơn nguy cơ mắc các bệnh. Mỗi lần hiến máu sẽ tiêu tốn 650 Kcal. Điều này giúp bạn kiểm soát được cân nặng của mình. Tuy nhiên, thời gian hiến máu an toàn nhất là khoảng hai hoặc ba tháng 1 lần và không được nhiều hơn. Mức độ thường xuyên này còn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe, nồng độ hemoglobin và sắt trong máu của từng người. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim: Hiến máu thường xuyên sẽ giúp kiểm soát lượng sắt trong cơ thề, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Mặc dù sắt là yếu tố thiết yếu giúp cơ thể hoạt động tốt, nhưng thừa chất sắt có thể dẫn đến việc mất cân bằng oxy hóa quá mức, đây chính là thủ phạm gây lão hóa, nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Hiến máu giúp giảm nguy cơ ung thư: Việc hiến máu làm giảm nguy cơ ung thư vì ung thư liên quan đến hàm lượng sắt quá mức trong cơ thể, nó là nguyên nhân gây ra sự gia tăng các tổn thương cơ bản trong cơ thể. Trong khi hiến máu, sắt dư thừa này được lấy ra khỏi cơ thể và do đó, nguy cơ bị ung thư cũng giảm. Khi sắt được giải phóng khỏi máu, nó sẽ làm giảm stress oxy hoá trên cơ thể và ngăn ngừa ung thư gan, ruột già, phổi và vòm họng. Nhiều người sợ rằng hiến máu sẽ khiến cơ thể yếu đi, điều này là không đúng. Hiến máu theo hướng dẫn của bác sĩ sẽ không có hại cho sức khỏe của bạn. Về mặt lợi ích sinh lý của việc hiến máu: có lợi cho những người có quá nhiều hồng cầu, quá nhiều sắt hoặc trong một số điều kiện đặc biệt máu quá đặc. Trong những trường hợp này, lấy bớt máu đi là một chỉ định điều trị. Ngay sau khi hiến máu, các cơ quan sinh máu sẽ được kích thích và quá trình sinh tạo máu sẽ hoạt động với tốc độ gấp 8 – 10 lần so với bình thường. Hoạt động này của nhằm nhanh chóng lấy lại sự cân bằng của cơ thể. Sau khi hiến máu khoảng 3-4 tuần, các thành phần trong máu phục hồi lại gần như bình thường. Lưu ý trước và sau khi hiến máu: Đêm hôm trước ngày hiến máu không thức quá khuya, nên ăn nhẹ và không uống rượu bia. Trong 2-3 ngày đầu sau hiến máu các chỉ số máu có thay đổi chút ít nhưng vẫn nằm trong giới hạn sinh lý bình thường. Bạn nên sinh hoạt nhẹ nhàng, nghỉ ngơi nhiều hơn bình thường, tránh các hoạt động gắng sức, các trò chơi mang tính đối kháng tốn nhiều sức lực. Một số ít trường hợp những ngày sau hiến máu cảm thấy lo lắng và hơi mệt mỏi, nên bình tĩnh và yên tâm, đây chỉ là một phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể biểu hiện đang trong quá trình phục hồi và tái tạo máu.

