Những tác dụng phụ ít ngờ tới khi ăn quá nhiều dứa

Lợi ích sức khỏe mà quả dứa mang lại

Dứa là loại quả ít calo, giàu nước, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Trong 100g dứa có khoảng 90,5g nước, 0,8g protein, 6,5g glucid, 15mg canxi, 17mg photpho, 0,5mg sắt và 24mg vitamin C, cùng một số vitamin nhóm B. Nhờ đó, dứa góp phần hỗ trợ miễn dịch, tiêu hóa, bảo vệ thị lực và tế bào.

Ăn nhiều dứa có tốt không?

Mặc dù dứa giàu dưỡng chất và có lợi cho sức khỏe, dứa không nên được tiêu thụ quá mức. Ăn quá nhiều loại quả này có thể khiến một số người gặp tình trạng kích ứng miệng, đau bụng, đầy hơi hoặc tiêu chảy.

Bên cạnh đó, những người có cơ địa dị ứng, đang sử dụng một số loại thuốc hoặc gặp vấn đề sức khỏe đặc biệt cần chú ý khi ăn dứa. Vì vậy, nên bổ sung loại quả này với lượng vừa phải, phù hợp với khả năng dung nạp của cơ thể.

Những tác hại của dứa mà bạn cần biết

Gây dị ứng

Dứa chứa bromelain, một loại enzyme có khả năng phân giải protein và có thể gây phản ứng dị ứng ở những người nhạy cảm. Tình trạng này có thể biểu hiện qua các triệu chứng như ngứa miệng, nổi mẩn, phát ban, sưng môi, buồn nôn hoặc nôn.

Dứa giàu vitamin và khoáng chất, nhưng ăn quá nhiều hoặc không đúng cách có thể gây dị ứng

Trong trường hợp nghiêm trọng, người bị dị ứng có thể xuất hiện triệu chứng khó thở, sưng họng và phản vệ. Những người từng có phản ứng dị ứng với dứa hoặc một số loại thực phẩm có nguy cơ phản ứng chéo nên thận trọng khi sử dụng.

Ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa

Ăn quá nhiều dứa có thể gây khó chịu đường tiêu hóa, đặc biệt ở những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc mắc hội chứng ruột kích thích (IBS). Hàm lượng axit và đường tự nhiên trong dứa có thể khiến một số người bị đầy bụng, đau bụng hoặc tiêu chảy.

Ngoài ra, enzyme bromelain có thể gây kích ứng niêm mạc miệng và đường tiêu hóa khi tiêu thụ với lượng lớn. Vì vậy, những người thường xuyên gặp vấn đề về tiêu hóa nên chú ý lượng dứa ăn mỗi lần để tránh cảm giác khó chịu.

Có thể ảnh hưởng đến quá trình đông máu

Bromelain trong dứa được ghi nhận có một số hoạt tính ảnh hưởng đến quá trình đông máu. Do đó, những người đang sử dụng thuốc chống đông hoặc thuốc chống kết tập tiểu cầu cần thận trọng khi bổ sung dứa với lượng lớn.

Việc kết hợp bromelain với một số loại thuốc có thể làm tăng nguy cơ chảy máu hoặc bầm tím. Người đang điều trị bằng warfarin và các thuốc liên quan nên trao đổi với bác sĩ về chế độ ăn uống phù hợp, thay vì tự ý thay đổi lượng thực phẩm tiêu thụ.

Gây cảm giác nóng trong, kích ứng cơ thể

Một số người có thể gặp tình trạng nổi mẩn, nóng rát hoặc khó chịu sau khi ăn nhiều dứa. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng khoa học xác nhận dứa có tính nóng và trực tiếp gây ra các biểu hiện như nổi mụn, táo bón hay tiểu buốt.

Trên thực tế, hàm lượng axit và enzyme bromelain trong dứa có thể gây kích ứng niêm mạc miệng, khiến người ăn cảm thấy nóng rát hoặc khó chịu. Những người có cơ địa nhạy cảm nên điều chỉnh lượng ăn phù hợp và theo dõi phản ứng của cơ thể.

Ảnh hưởng đến phụ nữ mang thai

Phụ nữ mang thai thường được khuyến cáo thận trọng với một số loại thực phẩm, trong đó có dứa. Nguyên nhân là loại quả này chứa bromelain, một enzyme được cho là có khả năng ảnh hưởng đến một số quá trình sinh học trong cơ thể.

Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy ăn dứa với lượng thông thường gây co bóp tử cung hoặc làm tăng nguy cơ sảy thai. Phụ nữ mang thai vẫn có thể ăn dứa với lượng vừa phải nếu không bị dị ứng hoặc gặp phản ứng bất lợi. Điều quan trọng là lựa chọn thực phẩm sạch, bảo đảm vệ sinh và duy trì chế độ dinh dưỡng đa dạng.

Gây tổn thương răng và niêm mạc miệng

Dứa chứa các axit hữu cơ, trong đó có axit citric và axit malic. Khi ăn quá nhiều hoặc thường xuyên tiếp xúc với axit từ dứa, men răng có thể bị bào mòn, khiến răng nhạy cảm hơn và dễ ê buốt khi sử dụng thực phẩm nóng, lạnh hoặc có vị ngọt.

Ngoài ra, enzyme bromelain và lượng axit trong dứa có thể gây cảm giác châm chích, đau rát ở lưỡi, lợi và niêm mạc miệng, nhất là khi ăn dứa xanh hoặc ăn với số lượng lớn. Để hạn chế tình trạng này, nên ăn dứa với lượng vừa phải, súc miệng bằng nước sạch sau khi ăn và tránh đánh răng ngay khi vừa sử dụng thực phẩm có tính axit.

Tương tác với một số loại thuốc

Enzyme bromelain trong dứa có thể tương tác với một số loại thuốc, đặc biệt là thuốc chống đông máu, chống kết tập tiểu cầu và một số kháng sinh. Người đang điều trị bằng thuốc nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng sản phẩm bổ sung bromelain hoặc ăn nhiều dứa để tránh nguy cơ tương tác.