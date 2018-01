Những thứ tưởng chừng vô hại nhưng ẩn chứa nhiều nguy hiểm

Thuốc đánh răng: Hầu hết các loại kem đánh răng có chứa chất florua, vì nó có khả năng chống lại acid vi khuẩn và bảo vệ chúng ta khỏi sâu răng. Nhưng bạn có thể không biết là florua là một hợp chất vô cùng độc hại khi tiêu thụ trên 0,1 đến 0,3 mg/kg trọng lượng cơ thể. Đó là lý do tại sao tất cả các loại kem đánh răng có chứa chất florua được FDA yêu cầu in ra các thông báo cảnh báo người dùng không nên nuốt nó và chỉ sử dụng một lượng rất nhỏ cho trẻ dưới 6 tuổi. Nước tương: Nước tương được làm từ bột nhão lên men của đậu nành và một lượng muối cao. Khi bạn ăn quá nhiều nước tương, nồng độ muối trong máu của bạn tăng cao hơn mức an toàn khiến cơ thể bạn lấy nước từ tất cả các mô và các cơ quan để pha loãng muối. Và khi nước rút ra khỏi não, bạn sẽ bị tổn thương não, chảy máu bên trong, và cuối cùng rơi vào trạng thái hôn mê trước khi chết. Trà: Bạn có thể không biết điều này, nhưng theo Trường Y tế Công cộng Harvard, bạn có thể uống tối đa 4 cốc trà mỗi ngày. Điều này là do lá chè có chứa một hợp chất gọi là oxalat, chất này gây kích ứng và tắc nghẽn thận của bạn. Vì vậy, nếu bạn uống quá nhiều trà, bạn sẽ có nguy cơ bị suy thận. Quả khế là một loại trái cây chua, có nhiều chất xơ và có lợi cho sức khoẻ. Tuy nhiên, nó rất nguy hiểm do axit oxalic chứa trong nó. Oxalic acid có độc tính không tốt cho thận của bạn. Do đó, những người bị tổn thương thận nhẹ đến nặng sẽ phát triển suy thận và không thể đảo ngược nếu họ ăn trái cây này. Kem giảm đau chỉ được sử dụng trên da và không bao giờ được nuốt hay bôi lên vùng vết thương hở. Điều này là do thành phần chính của thuốc là hợp chất methyl salicylate, chất này khá độc cho cơ thể. Mặc dù thỉnh thoảng sử dụng sản phẩm này không có hại nhưng khi bạn sử dụng nó quá thường xuyên, các độc tố tích tụ trong cơ thể của bạn cho đến một ngày nó sẽ giết chết bạn. Cá ngừ: Một trong những chất độc nguy hiểm nhất có trong cá biển là thủy ngân, chúng lắng xuống và xâm nhập vào cơ thể chúng ta khi chúng ta ăn cá vào bữa trưa hoặc bữa tối. Các chuyên gia y tế khuyến cáo phụ nữ có thai và trẻ nhỏ không nên ăn nhiều cá ngừ vì nó có thể gây ngộ độc thủy ngân. Nếu bạn thích ăn cá, lượng an toàn bạn có thể ăn là 170g/lần/9 ngày. Bông cải xanh, bắp cải và Súp lơ: Những loại rau này có thể có nhiều đặc tính có lợi, nhưng khi ăn quá nhiều, chúng có thể ngăn chặn hoạt động của tuyến giáp, dẫn tới chứng suy giáp. Các triệu chứng của tuyến giáp bao gồm buồn ngủ, hôn mê, tăng cân và giảm tinh thần. Vitamin: Theo nghiên cứu của một số bác sĩ tại Hoa Kỳ, tiêu thụ quá nhiều vitamin và khoáng chất bổ sung sẽ làm tăng nguy cơ sỏi thận, gây tổn thương hệ tim mạch. Cà phê là một trong những loại đồ uống được tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bạn không nên tiêu thụ nhiều hơn 400 mg caffein mỗi ngày bởi vì vượt ngưỡng này, cơ thể bạn sẽ bắt đầu có các triệu chứng như tim đập nhanh, khó chịu trong ngực và động kinh. Và cà phê cũng không phải là sản phẩm chứa caffeine duy nhất. Nó cũng được tìm thấy trong trà đen, sôcôla đen và đồ uống có ga. Nước có thể giết chết bạn nếu bạn uống quá nhiều trong một khoảng thời gian rất ngắn. Đây là một tình trạng gọi là nhiễm độc nước, khi mà thận của bạn không xử lý lượng nước xâm nhập vào cơ thể làm não và phổi của bạn sưng lên.

