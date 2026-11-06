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Những thực phẩm giúp nam giới nuôi dưỡng tinh trùng khỏe mạnh

Thứ Sáu, 11:31, 06/11/2026
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VOV.VN - Chất lượng tinh trùng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản của nam giới. Chế độ dinh dưỡng khoa học, bổ sung đủ vitamin và khoáng chất có thể góp phần cải thiện sức khỏe tinh trùng. Vậy quý ông nên ăn gì và hạn chế thực phẩm nào?

 

Phái mạnh nên ăn gì tốt cho tinh trùng?

Chế độ dinh dưỡng có ảnh hưởng nhất định đến quá trình sản xuất và chất lượng tinh trùng. Nam giới nên ưu tiên thực phẩm giàu kẽm, vitamin C, vitamin B12, vitamin E, omega-3 và các chất chống oxy hóa. Những dưỡng chất này góp phần bảo vệ tế bào tinh trùng trước tác động của gốc tự do, hỗ trợ khả năng di động và sức khỏe sinh sản. Một số nhóm thực phẩm nên có trong khẩu phần ăn hàng ngày gồm:

Thực phẩm giàu axit folic

Axit folic (vitamin B9) tham gia tổng hợp DNA, phân chia tế bào và sản xuất tinh trùng. Một số nghiên cứu cho thấy thiếu folate có thể liên quan đến bất thường vật chất di truyền của tinh trùng. Nam giới có thể bổ sung dưỡng chất này qua rau lá xanh đậm như măng tây, cải bó xôi, trái cây (chuối, cam, dâu tây), các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt. Nhu cầu axit folic ở người trưởng thành khoảng 400 microgam/ngày; nên ưu tiên bổ sung từ thực phẩm và không tự ý dùng liều cao khi chưa có chỉ định.

Thực phẩm giàu kẽm

Kẽm tham gia sản xuất testosterone và hình thành tinh trùng. Thiếu kẽm có thể ảnh hưởng đến số lượng, khả năng di động của tinh trùng, đồng thời làm suy giảm chức năng sinh lý và ham muốn tình dục. Nam giới có thể bổ sung kẽm qua hải sản, thịt đỏ, sữa, hạt bí ngô, hạt mè và ngũ cốc nguyên hạt. Nhu cầu ở nam giới trưởng thành khoảng 11mg/ngày; không nên tự ý dùng liều cao để tránh mất cân bằng các vi chất khác.

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Tinh trùng khỏe mạnh nhờ vitamin C

Vitamin C là chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào tinh trùng trước những tổn thương do gốc tự do gây ra. Dưỡng chất này cũng có thể hỗ trợ khả năng di động và góp phần duy trì chất lượng tinh trùng. Nam giới có thể bổ sung vitamin C từ các loại trái cây họ cam quýt, ớt chuông, dâu tây, kiwi, bông cải xanh, cà chua, khoai tây và cải Brussels.

Thực phẩm chứa lycopene

Lycopene là chất chống oxy hóa tự nhiên, có khả năng bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Một số nghiên cứu ghi nhận dưỡng chất này có thể liên quan đến việc cải thiện mật độ, khả năng di động và hình thái tinh trùng.

Lycopene có nhiều trong các loại rau củ và trái cây màu đỏ hoặc hồng như cà chua, dưa hấu, ổi, ớt chuông, bưởi hồng... Nam giới có thể đa dạng những thực phẩm này trong bữa ăn hàng ngày để bổ sung chất chống oxy hóa.

Vitamin B12 tốt cho chất lượng tinh trùng

Vitamin B12 cần thiết cho quá trình tạo tế bào và duy trì hoạt động bình thường của hệ thần kinh. Đối với sức khỏe sinh sản nam giới, tình trạng thiếu vitamin B12 có thể liên quan đến suy giảm số lượng và khả năng di động của tinh trùng.

Các thực phẩm giàu vitamin B12 gồm hải sản, cá, thịt gia cầm, sữa và các chế phẩm từ sữa, trứng... Bổ sung đủ vitamin B12 giúp cơ thể duy trì các hoạt động chuyển hóa và hỗ trợ quá trình sản xuất tế bào.

Vitamin E

Vitamin E là chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ màng tế bào tinh trùng trước các tác động bất lợi. Nam giới có thể bổ sung dưỡng chất này qua rau lá xanh đậm, ớt chuông, cà chua, bơ, đu đủ, kiwi, các loại đậu, hạt hướng dương, hạnh nhân, óc chó và dầu mầm lúa mì.

Vitamin D

Vitamin D tham gia vào nhiều hoạt động chuyển hóa của cơ thể và có liên quan đến chức năng sinh sản nam giới. Một số nghiên cứu cho thấy vitamin D có thể liên quan đến nồng độ testosterone và khả năng di động của tinh trùng, tuy nhiên cần thêm bằng chứng để xác định rõ tác động. Nam giới có thể bổ sung vitamin D thông qua lòng đỏ trứng, sữa và các sản phẩm được tăng cường vitamin D, cá hồi, cá ngừ, cá thu, nấm, phô mai và gan bò.

Thực phẩm cần hạn chế để tốt cho tinh trùng

Nam giới nên hạn chế rượu bia, thuốc lá, tiêu thụ quá nhiều caffeine, thức ăn nhanh, đồ chiên rán và thực phẩm chế biến sẵn để bảo vệ sức khỏe sinh sản. Với đậu nành và các chế phẩm từ đậu nành, chưa có đủ bằng chứng cho thấy sử dụng ở mức thông thường làm giảm chất lượng tinh trùng ở nam giới khỏe mạnh nên không cần kiêng hoàn toàn. Bên cạnh chế độ ăn, cần duy trì cân nặng hợp lý, ngủ đủ giấc, tập thể dục thường xuyên và kiểm soát căng thẳng. Dinh dưỡng chỉ góp phần hỗ trợ sức khỏe tinh trùng, không thay thế điều trị; nếu khó thụ thai hoặc nghi ngờ chất lượng tinh trùng suy giảm, nam giới nên thăm khám và làm xét nghiệm tinh dịch đồ.

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Không chỉ bổ dưỡng, những thực phẩm này còn có lợi cho sinh lý nam

VOV.VN - Chế độ dinh dưỡng ảnh hưởng đến sức khỏe sinh lý và khả năng sinh sản của nam giới. Lựa chọn thực phẩm phù hợp, cung cấp đầy đủ dưỡng chất kết hợp với lối sống lành mạnh có thể giúp duy trì thể lực và hỗ trợ chức năng sinh lý. Vậy nam giới nên ăn gì để cải thiện sức khỏe tình dục?

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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