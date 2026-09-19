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Những món quen thuộc có thể không tốt cho sức khỏe sinh lý nam

Thứ Bảy, 09:31, 19/09/2026
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VOV.VN - Một số nhóm thực phẩm nếu dùng thường xuyên có thể ảnh hưởng đến sức khỏe sinh lý nam, làm giảm ham muốn hoặc tăng nguy cơ rối loạn cương dương. Lựa chọn dinh dưỡng phù hợp, kết hợp lối sống lành mạnh giúp nam giới bảo vệ chức năng tình dục và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Liệt dương hay rối loạn cương dương là tình trạng khó đạt hoặc duy trì độ cương cần thiết khi quan hệ tình dục, có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Các yếu tố thường gặp gồm tâm lý như căng thẳng, lo âu, trầm cảm; bệnh lý như tiểu đường, tăng huyết áp, tim mạch, rối loạn nội tiết; lối sống như hút thuốc, uống nhiều rượu bia, ít vận động, thừa cân; và chế độ ăn uống không hợp lý, đặc biệt là thực phẩm nhiều chất béo bão hòa, đường hoặc muối. Nhận diện các yếu tố nguy cơ giúp nam giới chủ động điều chỉnh dinh dưỡng và lối sống để bảo vệ sức khỏe.

Những thực phẩm gây liệt dương

Thực phẩm nhiều chất béo bão hòa và cholesterol cao

Thịt đỏ, thức ăn nhanh, bơ và các món chiên rán thường chứa nhiều chất béo bão hòa. Tiêu thụ quá nhiều có thể làm tăng cholesterol, thúc đẩy xơ vữa động mạch và ảnh hưởng đến lưu lượng máu đến dương vật, từ đó làm tăng nguy cơ rối loạn cương dương. Một số nghiên cứu cho thấy chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa có thể ảnh hưởng đến chức năng tuần hoàn, qua đó tác động đến sức khỏe sinh lý.

Đồ uống có cồn

Rượu bia và các loại đồ uống chứa cồn có thể ảnh hưởng đến khả năng cương cứng nếu sử dụng quá mức. Lạm dụng rượu bia còn liên quan đến suy giảm ham muốn, chất lượng tinh trùng và nồng độ testosterone.

Sử dụng nhiều cồn trong thời gian dài cũng có thể gây tổn thương thần kinh, ảnh hưởng đến nhiều chức năng của cơ thể, trong đó có sức khỏe sinh lý nam giới.

nhung mon quen thuoc co the khong tot cho suc khoe sinh ly nam hinh anh 1

Thực phẩm chứa nhiều đường và tinh bột tinh chế

Bánh kẹo, nước ngọt, bánh mì trắng và các thực phẩm chứa nhiều đường hoặc tinh bột tinh chế có thể làm đường huyết tăng nhanh. Việc tiêu thụ quá mức trong thời gian dài có thể góp phần làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì và tiểu đường. Đây đều là những yếu tố có liên quan đến rối loạn cương dương và các vấn đề về sức khỏe chuyển hóa.

Thực phẩm chứa nhiều muối

Xúc xích, đồ hộp và nhiều món ăn chế biến sẵn thường chứa lượng muối cao. Ăn quá mặn có thể làm tăng huyết áp, từ đó gây ảnh hưởng đến mạch máu và lưu lượng máu đến dương vật.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người trưởng thành nên tiêu thụ dưới 5 g muối mỗi ngày để góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch.

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Xúc xích, đồ hộp và nhiều món ăn chế biến sẵn thường chứa lượng muối cao

Thực phẩm chế biến sẵn và chứa chất bảo quản

Thịt nguội, mì ăn liền, đồ hộp và thực phẩm chế biến sẵn thường nhiều muối, chất béo hoặc đường. Dùng thường xuyên có thể làm mất cân đối dinh dưỡng và ảnh hưởng sức khỏe. Không có thực phẩm đơn lẻ nào trực tiếp gây liệt dương, nhưng chế độ ăn nhiều chất béo, đường, muối cùng lối sống thiếu lành mạnh có thể làm tăng nguy cơ rối loạn cương dương.

Những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe sinh lý của nam giới

Hải sản

Hàu, cá hồi, cá trích và tôm cung cấp nhiều dưỡng chất như kẽm và omega-3. Kẽm tham gia vào nhiều quá trình sinh học, trong khi omega-3 có lợi cho sức khỏe tim mạch và tuần hoàn.

Đây là những yếu tố có vai trò quan trọng đối với sức khỏe sinh lý nam giới. Tuy nhiên, không nên kỳ vọng một loại thực phẩm riêng lẻ có thể cải thiện chức năng tình dục.

Quả bơ

Bơ chứa chất béo không bão hòa, vitamin E và kali. Chất béo không bão hòa có lợi cho sức khỏe tim mạch, trong khi vitamin E có đặc tính chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào. Đưa bơ vào chế độ ăn với lượng phù hợp có thể giúp tăng sự đa dạng và giá trị dinh dưỡng của khẩu phần.

Hạt lanh

Hạt lanh cung cấp omega-3 thực vật, chất xơ và lignan. Có thể sử dụng hạt lanh trong sinh tố, sữa chua hoặc salad để bổ sung thêm dưỡng chất cho bữa ăn.

Chocolate đen

Chocolate đen có hàm lượng ca cao cao chứa flavonoid và một số khoáng chất như magie. Flavonoid được biết đến với vai trò hỗ trợ sức khỏe mạch máu.

Tuy nhiên, chocolate vẫn chứa năng lượng và có thể có đường, do đó nên sử dụng ở mức vừa phải, ưu tiên sản phẩm có hàm lượng ca cao cao. Một chế độ ăn cân bằng, đa dạng thực phẩm không chỉ hỗ trợ sức khỏe sinh lý mà còn góp phần kiểm soát cân nặng, đường huyết, huyết áp và các yếu tố nguy cơ tim mạch.

Biện pháp phòng ngừa bệnh liệt dương

Để giảm nguy cơ rối loạn cương dương, nam giới nên kết hợp lối sống lành mạnh như không hút thuốc, hạn chế rượu bia, duy trì cân nặng hợp lý và tập thể dục thường xuyên; ăn uống khoa học, ưu tiên rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, cá và protein đa dạng, đồng thời hạn chế đường, muối, chất béo bão hòa và thức ăn nhanh. Bên cạnh đó, cần kiểm soát căng thẳng, ngủ đủ 7-8 giờ mỗi đêm và khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ. Nếu rối loạn cương kéo dài hoặc tái diễn, nên đi khám để xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp, tránh tự ý dùng thuốc hoặc sản phẩm hỗ trợ sinh lý.

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Yếu sinh lý nhiều năm có chữa được không?

VOV.VN - Tôi bị yếu sinh lý từ khi còn trẻ. Bước vào độ tuổi 50, tôi đang chuyển sang tình trạng không có nhu cầu. Đi khám bệnh viện tư, bác sĩ cho thuốc không có tác dụng gì. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải lý giải vấn đề và tư vấn thêm các giải pháp cho người đàn ông.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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