Những vấn đề thường gặp trong thời kỳ mang thai

Táo bón: Tiêu hóa bị thay đổi do những co thắt ruột bất thường trong quá trình mang thai. Những co bóp này là cần thiết để cơ thể bạn hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng hơn. Tác dụng phụ của những co bóp này là khiến phân của bạn rất khô và khó thoát ra ngoài.