Nước ép mướp đắng cực tốt cho người bệnh tiểu đường và muốn giảm cân

Tốt cho bệnh nhân tiểu đường: Mướp đắng có chứa ít nhất ba hoạt chất có đặc tính chống đái tháo đường, trong đó bao gồm charantin có tác dụng hạ đường huyết, vicine và một hợp chất giống insulin được gọi là polypeptide-P. Những chất này hoạt động để giúp giảm lượng đường trong máu ở những bệnh nhân tiểu đường, bao gồm cả bệnh tiểu đường loại 2. Làm giảm cholesterol xấu: Nước ép đắng có tác dụng chống viêm tự nhiên và cũng hỗ trợ trong việc giảm mức cholesterol xấu trong cơ thể. Điều này làm giảm đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ. Mướp đắng cũng giúp duy trì huyết áp vì nó giàu kali, giúp hấp thu lượng natri dư thừa trong cơ thể. Làm sạch gan: Nước ép mướp đắng giúp làm sạch ruột của bạn cũng như chữa lành nhiều vấn đề liên quan đến gan. Một nghiên cứu cho thấy rằng nước ép mướp đắng có thể ngăn ngừa suy gan bằng cách tăng cường hoạt động chống oxy hóa của các enzym trong gan. Tăng cường khả năng miễn dịch: Các chất chống oxy trong mướp đắng bảo vệ và hỗ trợ cơ thể chống lại nhiễm trùng do vi khuẩn và virus, đồng thời chữa dị ứng và giúp cải thiện thị lực. Các chất chống oxy hóa mạnh mẽ này giúp ngăn ngừa tổn thương DNA bởi các gốc oxy có hại và đảm bảo hoạt động trơn tru của các tế bào. Mướp đắng cũng có đặc tính chống ung thư và chống khối u làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú và ung thư cổ tử cung. Hỗ trợ giảm cân: Mướp đắng có chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ. Chất xơ giúp cải thiện vận động của ruột, ngăn ngừa ăn quá nhiều và làm tăng cảm giác no. Ngoài ra, các vitamin và khoáng chất có trong nước ép đắng làm tăng tốc quá trình trao đổi chất. Nó cũng có hàm lượng calo, chất béo và carbohydrate thấp, do đó giúp giảm cân. Tốt cho đôi mắt: Uống nước ép mướp đắng mỗi ngày sẽ giúp ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến thị lực như đục thủy tinh thể, vì nó có các hợp chất như beta-carotene và vitamin A giúp mắt bạn khỏe mạnh và tăng cường thị lực. Hơn nữa, nước ép mướp đắng là một biện pháp khắc phục tuyệt vời tại nhà để điều trị quầng thâm. Cải thiện sức khỏe da và tóc: Mướp đắng giàu chất chống oxy hóa mạnh có thể ngăn ngừa lão hóa da sớm và làm giảm nếp nhăn. Hơn nữa, nó giúp giảm mụn trứng cá, điều trị eczema, bệnh vẩy nến và bảo vệ da khỏi các tia UV có hại. Ngoài ra, gội đầu bằng nước mướp đắng có thể làm giảm rụng tóc, tóc khô và tóc bạc sớm.

Tốt cho bệnh nhân tiểu đường: Mướp đắng có chứa ít nhất ba hoạt chất có đặc tính chống đái tháo đường, trong đó bao gồm charantin có tác dụng hạ đường huyết, vicine và một hợp chất giống insulin được gọi là polypeptide-P. Những chất này hoạt động để giúp giảm lượng đường trong máu ở những bệnh nhân tiểu đường, bao gồm cả bệnh tiểu đường loại 2. Làm giảm cholesterol xấu: Nước ép đắng có tác dụng chống viêm tự nhiên và cũng hỗ trợ trong việc giảm mức cholesterol xấu trong cơ thể. Điều này làm giảm đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ. Mướp đắng cũng giúp duy trì huyết áp vì nó giàu kali, giúp hấp thu lượng natri dư thừa trong cơ thể. Làm sạch gan: Nước ép mướp đắng giúp làm sạch ruột của bạn cũng như chữa lành nhiều vấn đề liên quan đến gan. Một nghiên cứu cho thấy rằng nước ép mướp đắng có thể ngăn ngừa suy gan bằng cách tăng cường hoạt động chống oxy hóa của các enzym trong gan. Tăng cường khả năng miễn dịch: Các chất chống oxy trong mướp đắng bảo vệ và hỗ trợ cơ thể chống lại nhiễm trùng do vi khuẩn và virus, đồng thời chữa dị ứng và giúp cải thiện thị lực. Các chất chống oxy hóa mạnh mẽ này giúp ngăn ngừa tổn thương DNA bởi các gốc oxy có hại và đảm bảo hoạt động trơn tru của các tế bào. Mướp đắng cũng có đặc tính chống ung thư và chống khối u làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú và ung thư cổ tử cung. Hỗ trợ giảm cân: Mướp đắng có chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ. Chất xơ giúp cải thiện vận động của ruột, ngăn ngừa ăn quá nhiều và làm tăng cảm giác no. Ngoài ra, các vitamin và khoáng chất có trong nước ép đắng làm tăng tốc quá trình trao đổi chất. Nó cũng có hàm lượng calo, chất béo và carbohydrate thấp, do đó giúp giảm cân. Tốt cho đôi mắt: Uống nước ép mướp đắng mỗi ngày sẽ giúp ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến thị lực như đục thủy tinh thể, vì nó có các hợp chất như beta-carotene và vitamin A giúp mắt bạn khỏe mạnh và tăng cường thị lực. Hơn nữa, nước ép mướp đắng là một biện pháp khắc phục tuyệt vời tại nhà để điều trị quầng thâm. Cải thiện sức khỏe da và tóc: Mướp đắng giàu chất chống oxy hóa mạnh có thể ngăn ngừa lão hóa da sớm và làm giảm nếp nhăn. Hơn nữa, nó giúp giảm mụn trứng cá, điều trị eczema, bệnh vẩy nến và bảo vệ da khỏi các tia UV có hại. Ngoài ra, gội đầu bằng nước mướp đắng có thể làm giảm rụng tóc, tóc khô và tóc bạc sớm.