Bảo vệ làn da bị cháy nắng bằng những biện pháp tự nhiên

Trà xanh: Trà xanh chứa các chất chống oxy hóa được gọi là EGCGs, là một nhóm các phenol thực vật có tên là tannin. Nó có vô số lợi ích sức khỏe, một trong số đó là nó giúp ngăn chặn thiệt hại nghiêm trọng xảy ra với các tế bào da tiếp xúc với các tia UV có hại của ánh nắng mặt trời. Cà chua: Cà chua có nhiều chất chống oxy hóa được gọi là lycopene. Lycopene cùng với Vitamin C giữ cho làn da và cơ thể đủ nước. Hơn nữa, nó ngăn cản các tia UV xâm nhập vào da và giữ cho các mô da dễ bị tổn thương bởi các tia UV được bảo vệ an toàn. Dâu tây chứa đầy Vitamin A, B, và C. Vitamin C đặc biệt giúp giữ ẩm cho làn da. Nó trực tiếp giúp ngăn chặn tia UV thông qua các anthocyanin có trong dâu tây. Những anthocyanin và phytonutrients này chặn các tia nắng mặt trời làm hư hại cơ thể. Anthocyanin là các hợp chất có chứa các đặc tính chống viêm và chống oxy hóa giúp bảo vệ làn da. Socola đen: Một nghiên cứu phát hiện ra rằng hạt ca cao với hàm lượng flavonoid cao rất hữu ích trong việc bảo vệ làn da của chúng ta khỏi những tia nắng gay gắt, gây ra cháy nắng và các loại tổn thương da khác. Rau xanh lá: Những loại rau này bao gồm các chất chống oxy hóa gốc tự do để bảo vệ da khỏi các tia gây hại của mặt trời. Các loại rau như rau chân vịt, rau mùi, cải xoăn,…, đặc biệt là những loại có màu xanh đậm có hiệu quả hơn trong việc giúp duy trì làn da và bảo vệ da trong mùa hè. Omega-3: Thực phẩm giàu omega-3 như dầu cá, rau diếp và hạt Chia được biết đến để cải thiện sức khỏe làn da bằng cách chống lại mụn trứng cá, làm da săn chắc cũng như duy trì độ sáng của da. Ngoài những đặc tính này, nó còn được biết đến để bảo vệ làn da khỏi tia UV và giảm nguy cơ ung thư. Dưa chuột: Dưa chuột được biết đến với các đặc tính dưỡng ẩm của chúng. Nó giữ cho cơ thể và làn da mát mẻ và đủ nước trong những tháng hè, không để thời tiết nóng làm tăng nhiệt độ trong cơ thể. Hơn nữa, dưa chuột chứa tannin, vitamin C, flavonoid và các chất chống oxy hóa khác giúp bảo vệ làn da khỏi các tia bức xạ của mặt trời. Dưa hấu: Một loại trái cây khác được biết đến với hàm lượng nước và đặc tính dưỡng ẩm của nó. Ngoài ra, dưa hấu rất giàu chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tia UV. Cà rốt: Cà rốt là một nguồn cung cấp vitamin A tuyệt vời. Về cơ bản chúng chứa beta-carotene, mà cơ thể chúng ta biến thành Vitamin A. Một nghiên cứu đã chỉ ra mối liên quan giữa việc giảm cháy nắng và tiêu thụ beta-carotene trong cà rốt.

