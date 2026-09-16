Nước ngọt có ga: Điều gì xảy ra với cơ thể khi uống thường xuyên?

Nước ngọt có ga được bổ sung khí carbon dioxide dưới áp suất, tạo bọt khí đặc trưng. Ngoài đường, sản phẩm có thể chứa natri, kali, caffeine, chất tạo màu và hương liệu tùy loại. Các thành phần thường gặp gồm carbonat, carbohydrate chủ yếu là đường, natri, kali và caffeine.

7 ảnh hưởng của nước ngọt có ga đối với sức khỏe

Nước ngọt có ga có thể hỗ trợ khả năng nuốt

Một số nghiên cứu cho thấy nước có ga có khả năng hỗ trợ chức năng nuốt ở cả người lớn và trẻ em. Quá trình tạo ga kết hợp với nhiệt độ lạnh có thể kích thích các dây thần kinh tham gia kiểm soát hoạt động nuốt.

Khi carbon dioxide hòa tan trong nước, chúng tạo thành axit carbonic. Chất này có thể kích thích các thụ thể ở vùng cổ họng và niêm mạc, từ đó hỗ trợ phản xạ nuốt, đặc biệt ở những người gặp khó khăn khi nuốt.

Nước ngọt có ga có thể làm tăng cảm giác no

So với nước lọc, nước có ga có thể giúp duy trì cảm giác no lâu hơn sau khi ăn. Một trong những giả thuyết được đưa ra là đồ uống có ga có thể khiến thức ăn lưu lại trong dạ dày lâu hơn, qua đó tạo cảm giác no.

Nước ngọt có ga được nhiều người yêu thích, nhưng uống thường xuyên hoặc quá mức có thể ảnh hưởng đến sức khỏe

Trong một nghiên cứu có đối chứng trên 19 phụ nữ trẻ khỏe mạnh, những người uống 250 ml nước soda ghi nhận cảm giác no cao hơn so với khi uống nước thường. Tuy nhiên, cần thêm các nghiên cứu với quy mô lớn để xác định rõ tác động này.

Nước ngọt có ga có thể hỗ trợ giảm táo bón

Nước có ga có thể giúp cải thiện táo bón và một số triệu chứng tiêu hóa. Một nghiên cứu trên 40 người lớn tuổi từng bị đột quỵ ghi nhận nhóm uống nước có ga đi tiêu gần gấp đôi nhóm uống nước lọc. Nghiên cứu khác trên 21 người có vấn đề tiêu hóa mạn tính cũng cho thấy cải thiện khó tiêu, táo bón sau 15 ngày. Ngoài ra, nước có ga lạnh giúp giảm cảm giác cần hắng giọng ở 63% trong một nghiên cứu trên 72 người.

Nước ngọt có ga và sức khỏe xương

Carbonat hóa không phải nguyên nhân chính làm suy giảm sức khỏe xương. Nghiên cứu trên 2.500 người cho thấy, Coca-Cola liên quan đến mật độ xương thấp hơn, trong khi nước có ga và soda trong không có tác động tương tự, có thể do phốt pho và chế độ ăn thiếu canxi. Ở nữ sinh tuổi vị thành niên, uống đồ uống có ga thường xuyên cũng liên quan đến mật độ xương thấp hơn, chủ yếu do thay thế sữa, giảm lượng canxi hấp thu. Ngược lại, một nghiên cứu nhỏ ở 18 phụ nữ sau mãn kinh cho thấy uống 1 lít nước có ga giàu natri mỗi ngày trong 8 tuần giúp giữ canxi tốt hơn nước khoáng thông thường.

Nước ngọt có ga làm tăng nguy cơ tiểu đường

Insulin giúp đưa glucose từ máu vào tế bào. Uống nhiều nước ngọt có ga thường xuyên khiến cơ thể phải tăng tiết insulin, lâu dài có thể làm giảm độ nhạy insulin và ảnh hưởng chuyển hóa. Nghiên cứu của Trường Y tế Công cộng Harvard (Mỹ) cho thấy, người uống 1-2 đồ uống có đường mỗi ngày có nguy cơ mắc tiểu đường cao hơn 26% so với người chỉ uống khoảng 1 lần/tháng.

Nước ngọt có ga có thể làm tăng nguy cơ béo phì

Nước ngọt có ga thường chứa nhiều đường, trong đó có fructose. Tiêu thụ quá mức có thể làm tăng lượng calo dư thừa, tích mỡ và tăng cân. Nghiên cứu của Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas (Mỹ) cũng ghi nhận mối liên quan giữa uống nước ngọt có ga thường xuyên và vòng eo lớn hơn, đồng thời có thể làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường và tăng huyết áp.

Nước ngọt có ga ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng

Răng có thể chịu tác động khi thường xuyên uống nước ngọt có ga do men răng tiếp xúc với axit và đường. Nước có ga thông thường chỉ ảnh hưởng nhẹ đến men răng, trong khi nước ngọt có đường có nguy cơ gây tổn thương cao hơn do sự kết hợp giữa đường và tính axit. Nước có ga không đường nhìn chung ít ảnh hưởng đến răng hơn. Sau khi uống, nên súc miệng bằng nước sạch để loại bỏ axit và đường còn lưu lại.