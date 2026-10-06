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Ớt chuông xanh, đỏ, vàng: Màu nào tốt cho sức khỏe hơn?

Thứ Ba, 15:10, 06/10/2026
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VOV.VN - Ớt chuông giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, nhưng mỗi màu xanh, vàng, đỏ lại có sự khác biệt về thành phần dinh dưỡng do mức độ chín khác nhau. Vậy màu ớt chuông nào nổi bật hơn và nên ưu tiên loại nào trong chế độ ăn hàng ngày?

Thành phần dinh dưỡng của ớt chuông

Ớt chuông cung cấp nhiều vitamin C, vitamin A, folate, vitamin K, khoáng chất và các hợp chất chống oxy hóa. Hàm lượng dinh dưỡng có sự khác biệt nhất định giữa các màu do mức độ chín, nhưng nhìn chung không quá lớn. Với lượng calo tương đối thấp và giàu chất xơ, ớt chuông có thể hỗ trợ tiêu hóa và dễ dàng bổ sung vào thực đơn qua nhiều cách chế biến như ăn sống, làm salad, nướng hoặc xào.

Ớt chuông màu nào tốt? Nên ăn màu nào?

Ớt chuông có nhiều màu như xanh, vàng, đỏ, cam hoặc nâu nhạt, chủ yếu do mức độ chín của quả. Không có màu nào tốt nhất tuyệt đối, bởi mỗi loại có thế mạnh dinh dưỡng riêng. Ớt chuông đỏ thường giàu vitamin C hơn khi chín, trong khi ớt xanh cung cấp vitamin A và nhiều dưỡng chất khác; ớt vàng cũng chứa đáng kể vitamin A và C. Vì vậy, có thể luân phiên các màu để đa dạng nguồn dưỡng chất trong chế độ ăn.

Ot chuong xanh, do, vang mau nao tot cho suc khoe hon hinh anh 1

Tác dụng mà ớt chuông đem lại cho sức khỏe

Ớt chuông các màu đều có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe khi được bổ sung hợp lý vào chế độ ăn. Loại quả này giàu chất xơ, ít calo, hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát năng lượng; các flavonoid, chất chống oxy hóa góp phần bảo vệ tế bào, hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Vitamin C trong ớt chuông cũng tham gia sản xuất collagen, góp phần duy trì xương, sụn và mô liên kết.

Lưu ý khi bổ sung ớt chuông vào chế độ ăn

Bên cạnh việc lựa chọn màu ớt chuông, cách chế biến và lượng ăn cũng cần được chú ý. Ớt chuông có thể ăn sống sau khi rửa sạch để hạn chế hao hụt vitamin C; khi nấu, không nên dùng nhiệt quá cao hoặc nấu quá lâu. Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên ăn lượng vừa phải, giảm sử dụng nếu xuất hiện đầy bụng, đau bụng hoặc tiêu chảy. Khi mua, nên chọn quả tươi, vỏ căng, không dập nát, hư hỏng và bảo quản đúng cách để giữ chất lượng.

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Thường xuyên ăn ớt chuông, cơ thể nhận được lợi ích gì?

VOV.VN - Ớt chuông là loại rau củ nhiều màu sắc, vị ngọt nhẹ, giàu dinh dưỡng và được dùng phổ biến trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn liệu ớt chuông có thể ăn sống hay không và cách sử dụng nào giúp giữ trọn lợi ích cho sức khỏe.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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