Phần lớn người mắc bệnh gan ở Việt Nam bị phát hiện muộn

Theo báo cáo, hiện nay, nước ta có khoảng 10 triệu người nhiễm virus viêm gan B và gần 1 triệu người nhiễm virus viêm gan C. Viêm gan đã trở thành nguyên nhân thứ 3 gây tử vong với gánh nặng bệnh tật rất lớn ở Việt Nam. Viêm gan B, C được coi là những kẻ giết người thầm lặng.

PGS.TS Đỗ Duy Cường - Trưởng khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Việt Nam là nước có tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B và C cao nhất khu vực (10-15% nhiễm viêm gan B và 1-3% nhiễm viêm gan C) và là nguyên nhân chính dẫn đến suy gan, xơ gan và ung thư gan. Tuy đã có vaccine phòng bệnh nhưng viêm gan B vẫn đang là gánh nặng cho ngành y tế và người bệnh vì bệnh cần phải theo dõi và điều trị suốt đời.

Theo các bác sĩ, bệnh viêm gan C diễn biến thầm lặng, không có triệu chứng điển hình cho tới khi phát bệnh. Phần lớn bệnh gan tại Việt Nam được phát hiện đã quá muộn, các tế bào gan bị phá hủy hàng loạt, hình thành các sợi xơ hóa không có chức năng. Biểu hiện bằng các triệu chứng như: vàng mắt, vàng da, đau tức bụng phải, chán ăn, sụt cân, mẩn ngứa, xơ gan, ung thư gan,...

Thống kê có tới 90% người nhiễm Viêm gan C không biết về tình trạng nhiễm virus của mình. Viêm gan C tuy chưa có vaccine phòng bệnh nhưng gần đây với sự ra đời của các thuốc kháng virus tác động trực tiếp (DAAs) điều trị viêm gan C với phác đồ đơn giản, thời gian điều trị rút ngắn với tỷ lệ điều trị khỏi bệnh cao (trên 95%) đã đem lại sự sống cho nhiều người bệnh.

Tuy nhiên, chi phí cho điều trị vẫn còn cao và chưa được BHYT chi trả, do đó hầu hết (90%) bệnh nhân chưa được tiếp cận điều trị. Đây là thách thức lớn trong việc hỗ trợ, chăm sóc và điều trị cho người bệnh nhiễm viêm gan C.

PGS.TS. Đỗ Duy Cường - Trưởng khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Bạch Mai

Cũng theo PGS.TS. Đỗ Duy Cường, những người mắc viêm gan C có nguy cơ chuyển thành mạn tính chiếm 75-85%. Nguy cơ lây nhiễm bệnh viêm gan có thể giảm bằng việc tránh tiêm và sử dụng các sản phẩm máu không an toàn; tránh thu gom và xử lý chất thải sắc nhọn không an toàn; tránh sử dụng ma túy trái phép và dùng chung dụng cụ tiêm chích; tránh quan hệ tình dục không an toàn; tránh dùng chung các vật dụng cá nhân sắc nhọn; tránh xăm trổ, châm cứu bằng các dụng cụ bị nhiễm bẩn…

Các chuyên gia y tế lưu ý đường lây truyền chính của viêm gan B ở Việt Nam là từ mẹ sang con. Ngoài ra, viêm gan B còn lây truyền qua tổn thương da, niêm mạc, máu, nước bọt, dịch tiết cơ thể, một phần đáng kể lây qua các thủ thuật y tế như phẫu thuật viên, nha sỹ, xăm trổ, dùng chung vật sắc nhọn: dao cạo râu…

Người bị bệnh gan thường có biểu hiện không rõ ràng, khiến người bệnh dễ bỏ qua, nếu không được chẩn đoán và điều trị sớm bệnh dễ tiến triển thành xơ gan, thậm chí là ung thư gan. Do vậy, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên kiểm tra định kỳ 3-6 tháng/lần. Đặc biệt, những người có yếu tố nguy cơ cao nên đi kiểm tra định kỳ nhằm phát hiện sớm tránh những biến chứng nguy hiểm.

Hưởng ứng ngày Viêm gan thế giới (28/7) với chủ đề "Phát hiện và điều trị sớm viêm gan", các chuyên gia y tế kêu gọi cán bộ y tế và người dân trong cộng đồng tăng cường nhận thức, nâng cao cảnh giác trong việc xét nghiệm sàng lọc, phát hiện sớm, điều trị triệt để viêm gan virus và các bệnh lý về gan. Đồng thời, đề nghị Bộ Y tế đẩy nhanh việc cấp đăng ký lưu hành thuốc ở Việt Nam, đưa thuốc mới điều trị viêm gan C vào danh mục được BHYT chi trả với tỷ lệ chi trả hợp lý để hàng trăm nghìn người bệnh có cơ hội được chữa khỏi./.

