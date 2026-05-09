Phát hiện mắc viêm gan B mạn tính và xơ hóa gan khi kiểm tra sức khỏe định kỳ

Qua kết quả xét nghiệm và thăm khám thêm tại viện, bác sĩ chẩn đoán ông mắc viêm gan B mạn tính thể hoạt động và xơ hóa gan, cần điều trị để tránh tiến triển thành xơ gan, ung thư gan.

Phát hiện gan tổn thương qua xét nghiệm kiểm tra sức khỏe định kỳ

Mới đây, ông N.T.H. (51 tuổi, trú tại Hà Nội) sử dụng dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi của Hệ thống Y tế MEDLATEC (https://medlatec.vn/) để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Tại thời điểm lấy mẫu, ông H. hoàn toàn không có các triệu chứng lâm sàng thường gặp của bệnh lý về gan như: mệt mỏi, chán ăn, sụt cân, vàng da, buồn nôn, ho, sốt…; chức năng đại tiểu tiện bình thường.

Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy, HBsAg dương tính với giá trị rất cao 5357,70 S/CO (ngưỡng bình thường <1,00). Đây là dấu ấn huyết thanh học rất quan trọng, phản ánh sự hiện diện của virus viêm gan B trong cơ thể.

Sau khi có kết quả xét nghiệm, bác sĩ của MEDLATEC đã gọi điện tư vấn. Nghi ngờ ông H. mắc viêm gan B mạn tính nên đã hướng dẫn ông đến Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC để được thăm khám chuyên khoa và làm thêm các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu.

Tại chuyên khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC, khám lâm sàng, bác sĩ chưa phát hiện bất thường. Kết quả xét nghiệm cho thấy, men gan ALT tăng - phản ánh tình trạng tổn thương tế bào gan; HBeAg dương tính mạnh với giá trị 355.000 COI (ngưỡng bình thường <1,00), cho thấy virus đang nhân lên mạnh và người bệnh có khả năng lây nhiễm cao. Xét nghiệm định lượng tải lượng virus ghi nhận HBV-DNA đạt 438.000 IU/mL (tương đương 2.190.000 copies/mL), củng cố nhận định về mức độ nhân lên tích cực của virus trong cơ thể.

Đánh giá mức độ tổn thương gan bằng siêu âm đàn hồi mô gan cho thấy, độ cứng gan tương ứng giai đoạn F2 theo thang điểm Metavir, tức đã có xơ hóa gan mức độ trung bình nhưng chưa tiến triển đến xơ gan.

Dựa trên tổng hợp lâm sàng và cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán xác định, bệnh nhân mắc viêm gan B mạn tính thể hoạt động, kèm xơ hóa gan giai đoạn F2.

Người bệnh được chỉ định điều trị ngoại trú bằng thuốc kháng virus theo phác đồ, đồng thời hẹn tái khám định kỳ để theo dõi đáp ứng điều trị và tiến triển bệnh. Bên cạnh đó, bác sĩ tư vấn bệnh nhân cần thay đổi lối sống như: kiêng rượu bia; ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi; hạn chế tối đa các thuốc và thực phẩm có nguy cơ gây độc cho gan; đặc biệt, không tự ý ngừng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Viêm gan B mạn tính thể hoạt động - Nguy cơ tiến triển thành xơ gan, ung thư gan

Theo ThS.BSNT Trần Tiến Tùng - Trưởng chuyên khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC, viêm gan B mạn tính thể hoạt động là tình trạng virus viêm gan B vẫn đang “âm thầm tấn công” gan mỗi ngày. Điều đáng lo ngại là phần lớn người mắc bệnh không có triệu chứng rõ ràng, vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường nên dễ chủ quan. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện bệnh khi đi khám sức khỏe định kỳ hoặc khi gan đã có tổn thương đáng kể.

Khác với thể không hoạt động (người lành mang virus), điểm nguy hiểm của thể bệnh này nằm ở chỗ virus hoạt động mạnh, âm thầm gây viêm và làm tổn thương tế bào gan theo thời gian. Nếu không được phát hiện và kiểm soát kịp thời, bệnh có thể tiến triển thành xơ gan hoặc ung thư gan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng.

Một số dấu hiệu xét nghiệm có thể cảnh báo bệnh như: virus trong máu cao, men gan tăng. Tuy nhiên, người dân không thể tự nhận biết qua cảm giác thông thường mà cần làm xét nghiệm máu mới phát hiện được.

Bác sĩ khuyến cáo, viêm gan B mạn tính thể hoạt động là bệnh lý nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu được phát hiện sớm và theo dõi đúng cách. Người dân hãy chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ, đây chính là “chìa khóa” giúp bảo vệ lá gan và phòng tránh những biến chứng nặng nề về sau.

Bộ 3 xét nghiệm AST, ALT, GGT đóng vai trò như “tín hiệu cảnh báo sớm”, giúp phát hiện tình trạng tổn thương tế bào gan ngay từ khi chưa có triệu chứng.

· ALT (GPT) và AST (GOT): Xét nghiệm trực tiếp đánh giá mức độ hủy hoại tế bào gan.

· GGT (Gamma GT): Xét nghiệm gián tiếp mức độ hủy hoại tế bào gan, đánh giá tình trạng ứ mật, nhiễm độc mạn tính do rượu, thuốc.

Bên cạnh đó, siêu âm đàn hồi mô gan (FibroScan) - một trong những kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh tân tiến nhất hiện nay, cho phép đánh giá chính xác độ xơ hóa và mỡ hóa gan mà không cần can thiệp xâm lấn. Sự kết hợp giữa xét nghiệm máu và kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh cao cấp tạo nên một quy trình tầm soát khép kín, chính xác và hiệu quả.

