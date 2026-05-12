Phát hiện nguy cơ đột tử sau lần ngất xỉu đột ngột

Nỗ lực tìm nguyên nhân gây “ngất”

Ông N.V.T (54 tuổi) đang điều trị tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu nhiều năm nay. Gần đây, ông thường xuyên xuất hiện những cơn đau tức âm ỉ vùng ngực trái, cảm giác như bị bó chặt lồng ngực, kèm theo nghẹt thở thoáng qua rồi tự hết.

Khoảng 4 ngày trước nhập viện, trong lúc đang nấu ăn, ông bất ngờ thấy hoa mắt, choáng váng, đầu óc quay cuồng rồi ngã quỵ và mất ý thức trong vài phút. Khi tỉnh lại, người bệnh thấy mệt mỏi, không nhớ chuyện gì đã xảy ra.

Sau đó, ông T đã đến khám tại một cơ sở y tế gần nhà. Các kết quả thăm khám cơ bản đều trong giới hạn bình thường. Ngoài ra, kết quả chụp mạch vành cũng chỉ cho thấy tình trạng hẹp lòng mạch mức độ vừa, chưa có chỉ định cần can thiệp ngay.

Việc không tìm ra nguyên nhân gây ngất trong khi các triệu chứng đau ngực vẫn tiếp tục tái diễn, khiến người bệnh lo lắng và quyết định đến khám chuyên sâu tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc.

Sau khi khai thác kỹ tiền sử và đặc điểm cơn đau, các bác sĩ nghi ngờ ông T có thể mắc co thắt mạch vành. “Bệnh lý này chỉ xuất hiện thoáng qua, khó phát hiện nên rất dễ bị bỏ sót hoặc nhầm lẫn với bệnh lý khác nếu không được đánh giá kỹ”. ThS.BS Nguyễn Đình Công - Phó khoa Tim mạch - Tim mạch can thiệp, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh cho biết.

Để kiểm tra chính xác hơn, ông T được chỉ định đeo Holter điện tim 24 giờ nhằm theo dõi liên tục hoạt động của tim trong suốt sinh hoạt hằng ngày. Hình ảnh đo được trên Holter cho thấy có thời điểm điện tim biến đổi thiếu máu cấp tính điển hình, kéo dài trong vòng khoảng 1 giờ, trùng với lúc người bệnh xuất hiện triệu chứng.

Hình ảnh thiếu máu cơ tim được ghi nhận trên Holter 24h

Ngay sau đó, người bệnh được chụp lại mạch vành kết hợp siêu âm trong lòng mạch (IVUS) để đánh giá kỹ hơn mức độ tổn thương trong lòng mạch. Kết quả phát hiện mảng xơ vữa không ổn định tại động mạch vành phải. Đây chính là yếu tố có thể khiến mạch hẹp đột ngột khi xảy ra co thắt, qua đó lý giải được triệu chứng đau ngực và cơn ngất của người bệnh.

Co thắt mạch vành - “Thủ phạm” gây đột tử không báo trước

Theo bác sĩ Công, co thắt mạch vành là tình trạng động mạch nuôi tim đột ngột co lại trong thời gian ngắn, làm giảm mạnh lượng máu đến cơ tim.

“Ở trạng thái bình thường, lòng mạch có thể chỉ hẹp nhẹ hoặc trung bình. Tuy nhiên, khi xảy ra co thắt, lòng mạch sẽ hẹp đột ngột, khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn, có thể gây thiếu máu cơ tim cấp, rối loạn nhịp tim và thậm chí dẫn tới đột tử. ” - bác sĩ Công nhận định.

Điều nguy hiểm là các cơn co thắt thường diễn ra rất nhanh, không phải lúc nào cũng trùng với thời điểm thăm khám, nên dễ bị bỏ sót nếu không theo dõi chuyên sâu.

Trước tình huống nguy hiểm này, ê-kíp đã quyết định can thiệp đặt stent tại động mạch vành phải, vị trí vừa có tổn thương vừa xuất hiện co thắt. Việc can thiệp không chỉ giúp cải thiện tình trạng hẹp mạch mà còn góp phần ổn định mảng xơ vữa, giảm nguy cơ tái diễn các cơn co thắt nguy hiểm trong tương lai.

Sau can thiệp, bệnh nhân hồi phục tốt, các cơn đau ngực không còn xuất hiện và có thể trở lại sinh hoạt bình thường.

Ông T hồi phục sức khỏe tốt sau can thiệp

Cũng theo bác sĩ Công cho biết, bệnh lý co thắt mạch vành nếu ngoài cơn co thắt người bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng. Khi động mạch vành bị co thắt mức độ nhiều có thể gây ra tình trạng đau ngực như nhồi máu cơ tim cấp, cơn đau có thể lan ra tay, lên hàm, xuất hiện khi gắng sức, căng thẳng hoặc cả lúc nghỉ ngơi. Có những người bệnh có thể có các triệu chứng khác như khó thở, mệt mỏi, hoặc rối loạn nhịp tim có thể gây ngất. Một số yếu tố như: thời tiết lạnh, stress, hoạt động thể lực, thậm chí thay đổi nội tiết, có thể kích hoạt các cơn đau này.

Vì vậy, thông qua trường hợp của ông T, bác sĩ Công khuyến cáo, ngất không rõ nguyên nhân và đau ngực thoáng qua đều cần được kiểm tra kỹ, ngay cả khi kết quả ban đầu bình thường.

Khi triệu chứng tái diễn, cần theo dõi chuyên sâu để tránh bỏ sót bệnh, đặc biệt ở người có yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu. Việc kết hợp thăm khám lâm sàng và các kỹ thuật chẩn đoán chuyên sâu giúp phát hiện sớm và can thiệp kịp thời, giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm.