Phẫu thuật rút 2 chiếc đũa đâm xuyên mắt nam thanh niên

Cụ thể bệnh nhân B.T.D (25 tuổi, Phú Thọ) bị tai nạn nhập viện trong tình trạng 2 chiếc đũa dài 7-10 cm đâm sâu vào hai mắt. Một bên dị vật lộ phần đầu rất ngắn, trong khi bên dị vật còn lại nằm sâu hoàn toàn bên trong hốc mắt, không xác định được hướng đi ban đầu.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ngày 20/4 nhận định trường hợp tai nạn này rất hi hữu trong y khoa khi 2 chiếc đũa đâm sâu vào 2 mắt người bệnh. Các thầy thuốc cũng chưa tìm thấy báo cáo nào mô tả về trường hợp tương tự vì sau khi bị chấn thương 1 mắt, cơ thể sẽ có phản xạ bảo vệ để che chắn không bị vết thương vào mắt còn lại.

Bệnh viện phải huy động các trang thiết bị cận lâm sàng tối tân nhất, sử dụng hệ thống chụp cắt lớp vi tính (CT) đa dãy cấp cứu, kỹ thuật dựng hình 3D mạch máu, thần kinh để xác định chính xác vị trí và đường đi của dị vật.

Hình ảnh cho thấy dị vật nằm rất sâu dưới sàn hốc mắt, đi sát nhãn cầu bên trái và đi xuyên ra đằng sau rồi dừng ngay cạnh các động mạch cảnh lớn - đi lên để cung cấp máu cho vùng đầu mặt cổ.

"Chỉ cần tổn thương lệch thêm 1 milimet là có thể vô cùng nguy hiểm đến tính mạng”, bác sĩ Nguyễn Thị Hương Giang, khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ cho biết.

Do tính chất phức tạp và nguy hiểm tua trực cấp cứu đã phải huy động nhiều chuyên khoa cùng tham gia hội chẩn: Phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình và Thẩm mỹ, Phẫu thuật Thần kinh, Tim mạch – Lồng ngực và Chẩn đoán hình ảnh, Gây mê hồi sức… để đưa ra chẩn đoán chính xác và các phương án ứng phó với tất cả những biến chứng xảy xa trong cuộc phẫu thuật. Sau hội chẩn và xác định đường đi của dị vật 2 bên mắt các bác sĩ thống nhất phương án tiến hành phẫu thuật cấp cứu lấy dị vật cho người bệnh.

Trong suốt hai giờ diễn ra cuộc phẫu thuật, không khí trong phòng mổ căng như dây đàn. Dị vật 2 bên mắt được rút ra rất cẩn thận từ từ từng milimet bởi vì chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể gây vỡ mạch máu lớn hoặc tổn thương nhãn cầu của người bệnh.

Các bác sĩ phẫu thuật hàm mặt – tạo hình không chỉ đảm bảo việc lấy dị vật an toàn, giữ được tính mạng cho người bệnh mà còn bảo tồn tối đa cấu trúc giải phẫu và chức năng thị giác cho người bệnh. Nhờ đó, người bệnh không chỉ thoát khỏi “cửa tử” mà còn có cơ hội hồi phục gần như toàn vẹn về thẩm mỹ và chức năng thị giác của đôi mắt.

Hiện em D. tỉnh táo, vết thương khô, tiến triển tích cực và được điều trị tại khoa Phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình và Thẩm mỹ. Các bác sĩ nhận định đây là một trường hợp “cực kỳ may mắn”, bởi chỉ cần chiếc đũa đi lệch 1 milimet nữa là hậu quả vô cùng khôn lường.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà khuyến cáo với những trường hợp chấn thương vùng đầu mặt cổ có nghi ngờ dị vật, đặc biệt liên quan đến mắt, sọ não hoặc mạch máu lớn, người bệnh cần được chuyển ngay đến cơ sở y tế chuyên sâu càng sớm càng tốt.