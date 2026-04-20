中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phẫu thuật rút 2 chiếc đũa đâm xuyên mắt nam thanh niên

Thứ Hai, 10:00, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cặp đũa dài 7-10cm cắm sâu vào hai mắt đe doạ thị lực và tính mạng nam thanh niên 25 tuổi. Thầy thuốc 5 chuyên khoa chạy đua hội chẩn, cấp cứu ca bệnh hi hữu này.

Cụ thể bệnh nhân B.T.D (25 tuổi, Phú Thọ) bị tai nạn nhập viện trong tình trạng 2 chiếc đũa dài 7-10 cm đâm sâu vào hai mắt. Một bên dị vật lộ phần đầu rất ngắn, trong khi bên dị vật còn lại nằm sâu hoàn toàn bên trong hốc mắt, không xác định được hướng đi ban đầu.

Cặp đũa dài 7-10cm cắm sâu vào hai mắt đe doạ thị lực và tính mạng nam thanh niên 25 tuổi. (Ảnh BVCC)

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ngày 20/4 nhận định trường hợp tai nạn này rất hi hữu trong y khoa khi 2 chiếc đũa đâm sâu vào 2 mắt người bệnh. Các thầy thuốc cũng chưa tìm thấy báo cáo nào mô tả về trường hợp tương tự vì sau khi bị chấn thương 1 mắt, cơ thể sẽ có phản xạ bảo vệ để che chắn không bị vết thương vào mắt còn lại.

Bệnh viện phải huy động các trang thiết bị cận lâm sàng tối tân nhất, sử dụng hệ thống chụp cắt lớp vi tính (CT) đa dãy cấp cứu, kỹ thuật dựng hình 3D mạch máu, thần kinh để xác định chính xác vị trí và đường đi của dị vật.

Hình ảnh cho thấy dị vật nằm rất sâu dưới sàn hốc mắt, đi sát nhãn cầu bên trái và đi xuyên ra đằng sau rồi dừng ngay cạnh các động mạch cảnh lớn - đi lên để cung cấp máu cho vùng đầu mặt cổ.

"Chỉ cần tổn thương lệch thêm 1 milimet là có thể vô cùng nguy hiểm đến tính mạng”, bác sĩ Nguyễn Thị Hương Giang, khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ cho biết.

Các bác sĩ nhận định đây là một trường hợp “cực kỳ may mắn”, bởi chỉ cần chiếc đũa đi lệch 1 milimet là hậu quả vô cùng khôn lường. (Ảnh BVCC).

Do tính chất phức tạp và nguy hiểm tua trực cấp cứu đã phải huy động nhiều chuyên khoa cùng tham gia hội chẩn: Phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình và Thẩm mỹ, Phẫu thuật Thần kinh, Tim mạch – Lồng ngực và Chẩn đoán hình ảnh, Gây mê hồi sức… để đưa ra chẩn đoán chính xác và các phương án ứng phó với tất cả những biến chứng xảy xa trong cuộc phẫu thuật. Sau hội chẩn và xác định đường đi của dị vật 2 bên mắt các bác sĩ thống nhất phương án tiến hành phẫu thuật cấp cứu lấy dị vật cho người bệnh.

Trong suốt hai giờ diễn ra cuộc phẫu thuật, không khí trong phòng mổ căng như dây đàn. Dị vật 2 bên mắt được rút ra rất cẩn thận từ từ từng milimet bởi vì chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể gây vỡ mạch máu lớn hoặc tổn thương nhãn cầu của người bệnh.

Các bác sĩ phẫu thuật hàm mặt – tạo hình không chỉ đảm bảo việc lấy dị vật an toàn, giữ được tính mạng cho người bệnh mà còn bảo tồn tối đa cấu trúc giải phẫu và chức năng thị giác cho người bệnh. Nhờ đó, người bệnh không chỉ thoát khỏi “cửa tử” mà còn có cơ hội hồi phục gần như toàn vẹn về thẩm mỹ và chức năng thị giác của đôi mắt.

Hiện em D. tỉnh táo, vết thương khô, tiến triển tích cực và được điều trị tại khoa Phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình và Thẩm mỹ. Các bác sĩ nhận định đây là một trường hợp “cực kỳ may mắn”, bởi chỉ cần chiếc đũa đi lệch 1 milimet nữa là hậu quả vô cùng khôn lường.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà khuyến cáo với những trường hợp chấn thương vùng đầu mặt cổ có nghi ngờ dị vật, đặc biệt liên quan đến mắt, sọ não hoặc mạch máu lớn, người bệnh cần được chuyển ngay đến cơ sở y tế chuyên sâu càng sớm càng tốt. 

“Mở lại” thực quản hẹp khít 10 năm cho người phụ nữ chỉ sống bằng cháo loãng

VOV.VN - Sau 10 năm chỉ có thể sống bằng sữa và cháo loãng do hẹp thực quản nặng, một phụ nữ 50 tuổi vừa được các bác sĩ Trung tâm Nội soi tiêu hóa và Thăm dò chức năng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương can thiệp nong bóng, từng bước “mở lại” thực quản, mở ra cơ hội ăn uống gần như bình thường.

Linh Thương/VOV.VN
Tag: cấp cứu bệnh nhân đũa cắm mắt thị lực
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe