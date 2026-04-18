中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

6 thói quen khiến cơ thể lão hóa "không phanh" nhiều người vẫn làm mỗi ngày

Thứ Bảy, 14:00, 18/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lão hóa là quy luật tự nhiên, nhưng thói quen sinh hoạt hàng ngày lại đóng vai trò quyết định liệu quá trình này đến sớm hay muộn. Nhiều người vô tình duy trì những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại là "kẻ thù" khiến các dấu hiệu tuổi tác ập đến ngay khi bạn còn rất trẻ.

Thức khuya và thiếu ngủ

Thức khuya và ngủ không đủ giấc khiến cơ thể không có thời gian để tái tạo và phục hồi sau một ngày dài. Trong khi bạn ngủ, cơ thể sẽ sản sinh ra các hormone tăng trưởng giúp sửa chữa tế bào; việc thiếu ngủ sẽ làm tăng nồng độ cortisol – một loại hormone căng thẳng gây viêm và làm đứt gãy các sợi protein trẻ hóa. Kết quả là chỉ sau một đêm mất ngủ, bạn sẽ thấy quầng thâm hiện rõ, da xỉn màu và các nếp nhăn biểu cảm trở nên sâu hơn.

Tiêu thụ quá nhiều đường và tinh bột tinh chế

Tiêu thụ quá nhiều đường và tinh bột tinh chế dẫn đến quá trình glycation, một "kẻ sát nhân" thầm lặng đối với nhan sắc. Khi đường vào máu, chúng sẽ bám chặt vào các sợi collagen, khiến chúng trở nên cứng, giòn và dễ đứt gãy thay vì dẻo dai như bình thường.

Thói quen nghiện đồ ngọt, trà sữa không chỉ ảnh hưởng đến vóc dáng mà còn khiến bề mặt da mất đi độ căng bóng tự nhiên, thay vào đó là vẻ ngoài mệt mỏi, chảy xệ.

6 thoi quen khien co the lao hoa khong phanh nhieu nguoi van lam moi ngay hinh anh 1
(Ảnh minh họa)

Uống ít nước và lười ăn rau xanh

Uống ít nước và lười ăn rau xanh khiến các tế bào trong cơ thể bị "héo úa" do thiếu độ ẩm và dưỡng chất thiết yếu. Nước đóng vai trò như một chất bôi trơn và dung môi để đào thải độc tố; khi cơ thể thiếu nước, làn da sẽ trở nên thô ráp, bong tróc và lộ rõ các rãnh nhăn li ti.

Đồng thời, việc thiếu hụt chất chống oxy hóa từ rau củ sẽ làm giảm khả năng tự bảo vệ của cơ thể trước các gốc tự do, khiến tiến trình lão hóa diễn ra nhanh hơn gấp nhiều lần.

Căng thẳng và lo âu kéo dài

Duy trì trạng thái căng thẳng và lo âu kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý mà còn biểu hiện trực tiếp lên diện mạo. Khi stress, cơ thể giải phóng các gốc tự do gây hại, làm suy yếu hệ miễn dịch và đẩy nhanh tốc độ lão hóa tế bào.

Thói quen hay cau mày, nhăn trán khi lo lắng cũng vô tình tạo thành những nếp gấp vĩnh viễn trên gương mặt, khiến bạn trông già hơn so với tuổi thật của mình rất nhiều.

Lạm dụng thuốc lá và rượu bia

Lạm dụng các chất kích thích như thuốc lá và rượu bia là con đường ngắn nhất dẫn đến sự tàn phai nhan sắc. Nicotine trong thuốc lá làm hẹp các mạch máu, ngăn cản oxy và dưỡng chất đi nuôi tế bào da, trong khi cồn trong rượu bia lại làm giãn các mao mạch và khiến cơ thể mất nước trầm trọng.

Những thói quen này không chỉ khiến da bạn có màu sắc kém sức sống mà còn làm hỏng độ đàn hồi tự nhiên, tạo ra những bọng mắt lớn và gương mặt hốc hác.

Lười vận động và ngồi sai tư thế

Lười vận động và ngồi sai tư thế khiến quá trình lưu thông máu bị trì trệ, làm giảm khả năng cung cấp oxy đến các cơ quan và làn da.

Việc thiếu tập luyện khiến cơ bắp mất đi độ săn chắc, trong khi thói quen cúi đầu dùng điện thoại liên tục tạo áp lực lên vùng cổ, gây ra tình trạng "cằm đôi" và nếp nhăn sâu ở cổ, vị trí tố cáo tuổi tác rõ rệt nhất. Một cơ thể không được vận động thường xuyên sẽ nhanh chóng rệu rã, mất đi vẻ linh hoạt và năng động của tuổi trẻ.

Cây thuốc trường thọ không trồng vẫn mọc khắp vườn, ăn vào mát lành, bổ đủ đường

VOV.VN - Rau sam từ lâu đã được biết đến nhờ khả năng sinh tồn mãnh liệt và hàm lượng dinh dưỡng cực kỳ đậm đặc. Việc bổ sung rau sam vào thực đơn không chỉ giúp đổi vị cho bữa cơm gia đình mà còn là cách thông minh để bạn nạp vào cơ thể những dưỡng chất "vàng" giúp đẩy lùi bệnh tật và kéo dài tuổi thọ.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đu đủ chín: Ăn đúng thì bổ, ăn sai có thể gây hại
Đu đủ chín: Ăn đúng thì bổ, ăn sai có thể gây hại

VOV.VN - Đu đủ chín là loại trái cây giàu dinh dưỡng, cung cấp vitamin A, vitamin C cùng nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho làn da và hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều hoặc sử dụng không đúng cách, loại quả này cũng có thể gây ra một số ảnh hưởng không mong muốn đối với sức khỏe.

5 lý do nên ăn tỏi thường xuyên để bảo vệ gan và tim mạch
5 lý do nên ăn tỏi thường xuyên để bảo vệ gan và tim mạch

Tỏi không chỉ là gia vị quen thuộc mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nghiên cứu cho thấy ăn tỏi thường xuyên giúp hỗ trợ chức năng gan, giảm mỡ máu, tăng miễn dịch và bảo vệ tim mạch. Nhờ chứa allicin và hợp chất chống oxy hóa, tỏi trở thành thực phẩm nên bổ sung hằng ngày.

Phát hiện thêm tin vui bất ngờ cho những người uống từ 1-4 ly cà phê mỗi ngày
Phát hiện thêm tin vui bất ngờ cho những người uống từ 1-4 ly cà phê mỗi ngày

VOV.VN - Theo kết quả nghiên cứu mới được công bố trên Journal of Health, Population and Nutrition, việc uống từ 1–4 ly cà phê mỗi ngày có thể là một trong những cách đơn giản giúp giảm nguy cơ suy tim.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe