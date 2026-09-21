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Kết nối quốc tế nâng cao năng lực điều trị khe hở môi - vòm miệng tại Việt Nam

Thứ Hai, 16:14, 21/09/2026
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VOV.VN - Quy tụ 24 chuyên gia từ hơn 9 quốc gia, International Cleft Mastery Summit - Hanoi 2026 kết nối kinh nghiệm quốc tế với thực tiễn điều trị trong nước, hướng tới nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng chăm sóc khe hở môi - vòm miệng tại Việt Nam.

Từ ngày 21-23/9, Hội nghị quốc tế “Làm chủ kỹ thuật điều trị khe hở môi - vòm miệng” (International Cleft Mastery Summit - Hanoi 2026) diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, Hà Nội. Sự kiện do Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc phối hợp cùng Tổ chức Y tế Quốc tế NUOY (Hoa Kỳ) tổ chức.

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International Cleft Mastery Summit 2026 quy tụ các chuyên gia y tế quốc tế uy tín

Kết nối kinh nghiệm quốc tế với thực tiễn điều trị tại Việt Nam

Hội nghị được xây dựng như một chương trình đào tạo chuyên sâu, liên ngành, tập trung vào quản lý toàn diện người bệnh khe hở môi - vòm miệng từ giai đoạn sơ sinh cho đến khi cấu trúc xương mặt phát triển hoàn thiện.

24 bác sĩ phẫu thuật tạo hình và chuyên gia y tế đến từ hơn 9 quốc gia cùng tham gia trao đổi với đội ngũ trong nước ở các lĩnh vực phẫu thuật tạo hình, sọ mặt, hàm mặt, chỉnh nha - Răng Hàm Mặt, âm ngữ trị liệu và các chuyên ngành liên quan. Điểm nhấn không chỉ là đưa kinh nghiệm quốc tế vào Việt Nam, mà còn tạo diễn đàn trao đổi hai chiều, kết hợp các tiêu chuẩn, phương pháp điều trị quốc tế với kinh nghiệm thực tiễn từ các trung tâm có số lượng bệnh nhân lớn tại Việt Nam.

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Toàn cảnh Hội nghị quốc tế “Làm chủ kỹ thuật điều trị khe hở môi - vòm miệng”

Trong 3 ngày, chương trình gồm 22 phiên chuyên môn chính và gần 70 lượt báo cáo, trình bày chuyên sâu. Bên cạnh cập nhật kiến thức, bác sĩ tham dự trực tiếp trao đổi về những tình huống lâm sàng phức tạp. Qua đó, hoạt động chuyên môn đi sâu vào cách ra quyết định, lựa chọn phương án và duy trì kết quả chức năng, thẩm mỹ lâu dài cho người bệnh.

Từ kết nối chuyên gia đến mạng lưới điều trị toàn quốc

Một mục tiêu quan trọng khác của hội nghị là thúc đẩy kết nối giữa các chuyên gia và trung tâm điều trị khe hở môi - vòm miệng tại ba miền Bắc, Trung và Nam. Theo định hướng của chương trình, việc xây dựng mạng lưới này nhằm tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ chuyên môn và từng bước hình thành cộng đồng chuyên ngành có khả năng phối hợp lâu dài trên phạm vi toàn quốc.

Hội nghị cũng có sự tham gia của các chuyên gia, đại diện nhiều tổ chức quốc tế như NUOY, NCF, Smile Train,... cùng các đơn vị đồng hành. Sự kết nối ở cấp độ tổ chức mở rộng cơ hội hợp tác từ trao đổi ca bệnh sang chia sẻ mô hình chăm sóc, phát triển nguồn lực và nghiên cứu.

Hướng tới quản lý dài hạn và chuẩn hóa dựa trên dữ liệu

Thay vì tập trung vào từng lần phẫu thuật riêng lẻ, chương trình đặt trọng tâm vào mối liên hệ giữa các giai đoạn điều trị. Những can thiệp từ sớm có thể ảnh hưởng đến nhu cầu chỉnh nha, phẫu thuật xương hàm hay tạo hình mũi ở các giai đoạn sau; vì vậy, điều trị cần được nhìn nhận trong một kế hoạch dài hạn, có sự phối hợp giữa nhiều chuyên khoa.

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Các chuyên gia và đại biểu tại International Cleft Mastery Summit Hanoi 2026 cùng trao đổi chuyên môn, hướng tới chuẩn hóa quy trình điều trị

Cùng với đó, hội nghị hướng tới thúc đẩy hệ thống dữ liệu nghiên cứu, chuẩn hóa cách đánh giá kết quả và phát triển nghiên cứu theo dõi dài hạn. Đây là nền tảng để các trung tâm không chỉ chia sẻ kinh nghiệm dựa trên từng ca bệnh, mà còn có thêm dữ liệu để so sánh, đánh giá và cải thiện chất lượng điều trị.

Từ kết nối chuyên gia, trao đổi hai chiều đến xây dựng mạng lưới và dữ liệu nghiên cứu, giá trị của International Cleft Mastery Summit - Hanoi 2026 vì vậy được định hướng vượt ra ngoài khuôn khổ ba ngày hội nghị. Khi năng lực chuyên môn và khả năng phối hợp được củng cố ngay trong nước, người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận các giải pháp điều trị chuyên sâu và được theo dõi toàn diện hơn tại Việt Nam.

Nhấn mạnh ý nghĩa này, đại diện Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc chia sẻ: “Việc tổ chức International Cleft Mastery Summit trong 3 ngày tại Hà Nội là bước tiến quan trọng trong chiến lược nâng tầm y tế Việt Nam và mở rộng hợp tác quốc tế. Chúng tôi tin tưởng rằng sự kiện không chỉ mang lại giá trị chuyên môn thiết thực cho cộng đồng y khoa, mà còn tạo nền tảng vững chắc giúp hàng ngàn bệnh nhi khe hở môi - vòm miệng tiếp cận được các giải pháp điều trị tối ưu, hiện đại và chuẩn mực nhất ngay tại Việt Nam.”

International Cleft Mastery Summit - Hanoi 2026 tiếp tục diễn ra đến ngày 23/9, góp phần tăng cường kết nối chuyên môn, nâng cao năng lực điều trị khe hở môi - vòm miệng và chất lượng chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh - đơn vị đạt chứng nhận chất lượng bệnh viện theo tiêu chuẩn quốc tế ACHS của Australia - nói riêng và tại Việt Nam nói chung.

CTV An An/VOV.VN
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