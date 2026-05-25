BVĐK Hồng Ngọc được tái công nhận là Trung tâm Đào tạo ngoại khoa theo chuẩn RCS

Chứng nhận RCS - bảo chứng quốc tế cho chất lượng đào tạo và thực hành phẫu thuật

Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh - The Royal College of Surgeons of England (RCS) là tổ chức uy tín trong lĩnh vực đào tạo, đánh giá, khảo thí và nghiên cứu ngoại khoa.

Để được Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh (RCS) công nhận, bệnh viện phải đáp ứng hệ thống tiêu chuẩn toàn diện, từ chương trình đào tạo bác sĩ, năng lực chuyên môn của đội ngũ phẫu thuật viên giảng dạy, môi trường thực hành đến cơ chế giám sát và đảm bảo chất lượng bác sĩ. Vì vậy, chứng nhận này phản ánh năng lực đào tạo ngoại khoa, nền tảng chuyên môn và khả năng kiểm soát chất lượng của một cơ sở y tế.

Chứng nhận Trung tâm Đào tạo Ngoại khoa chuẩn toàn cầu do Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh (RCS) cấp

Năm 2026, sau nhiều vòng thẩm định khắt khe, Bệnh viện tiếp tục được Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh (RCS) tái công nhận là Trung tâm Đào tạo Ngoại khoa theo tiêu chuẩn toàn cầu. Thành quả này có được nhờ sự nỗ lực bền bỉ của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện, sự hỗ trợ kết nối từ Tổ chức Facing The World (Tổ chức y tế từ thiện quốc tế có trụ sở tại Vương quốc Anh, hoạt động với sứ mệnh hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho trẻ em mắc các dị tật sọ mặt phức tạp), cùng CEO của Tổ chức - Bà Katrin Kandel.

Đặc biệt, bệnh viện đạt cấp công nhận cao nhất (RCS Centre Accreditation) trong hệ thống đánh giá của RCS, dành cho những đơn vị sở hữu hệ thống đào tạo ngoại khoa quy mô, bài bản và duy trì năng lực chuyên môn theo chuẩn quốc tế.

Sự công nhận cho nỗ lực duy trì tiêu chuẩn đào tạo và phẫu thuật tại Hồng Ngọc

Trong thư gửi bệnh viện, đại diện RCS ghi nhận: “Bệnh viện thể hiện năng lực quản trị vững mạnh với đội ngũ giảng viên là các phẫu thuật viên giàu chuyên môn, đồng thời tích cực triển khai nhiều chương trình đào tạo chất lượng cao ở các chuyên ngành ngoại khoa”.

Thư gửi bệnh viện từ Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh (RCS)

Trong giai đoạn 2023-2026, bệnh viện đã tổ chức gần 20 chương trình, khóa học, hội nghị, hội thảo đáp ứng tiêu chí của Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh (RCS), với sự tham gia giảng dạy của nhiều phẫu thuật viên là bác sĩ. Song song, bệnh viện duy trì báo cáo hoạt động đào tạo ngoại khoa 6 tháng/lần cho RCS, bao gồm thông tin về khóa học, giảng viên, số lượng học viên, phản hồi sau đào tạo và kế hoạch các khóa tiếp theo.

Hệ thống đào tạo RCS bao phủ các chuyên khoa Ngoại

Hệ thống đào tạo theo tiêu chuẩn RCS bao phủ nhiều chuyên khoa ngoại trọng điểm gồm: Phẫu thuật tiêu hóa, phẫu thuật tim mạch và lồng ngực, phẫu thuật thần kinh và cột sống, phẫu thuật gan mật, phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật tiết niệu nam học, phẫu thuật nhi...

Đứng đầu các chương trình đào tạo tại bệnh viện là đội ngũ giảng viên giàu chuyên môn và kinh nghiệm, gồm nhiều chuyên gia, phẫu thuật viên đầu ngành như: PGS.TS.BS Hà Kim Trung, TTND.PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng, TTƯT.TS.BSCKII Đỗ Tuấn Anh, PGS.TS.BS Trần Trọng Kiểm, PGS.TS Nguyễn Cảnh Bình, TTƯT.ThS.BSCKI Bùi Xuân Quyền, TS.BS Nguyễn Thanh Tâm, ThS.BSCKII Trịnh Minh Thanh, ThS.BSCKII Đinh Quốc Hưng, TS.BS Lê Quang Huy, ThS.BS Nguyễn Xuân Quang, ThS.BSCKII Nguyễn Văn Xuyên...

Việc theo đuổi và duy trì các tiêu chuẩn như: Tiêu chuẩn Trung tâm đào tạo chuẩn toàn cầu về ngoại khoa (RCS) hay tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ y tế toàn cầu (ACHS)... là cách bệnh viện nâng cao chất lượng từ bên trong hệ thống, hướng tới mục tiêu bảo vệ tốt hơn quyền lợi người bệnh.