Quả mâm xôi với tác dụng kỳ diệu cho sức khỏe con người

Giảm cân: Mâm xôi giàu chất xơ ăn kiêng giúp làm chậm quá trình tiêu hóa. Mangan có trong quả mâm xôi làm tăng tỷ lệ trao đổi chất và do đó giúp đốt cháy chất béo. Hãy bổ sung quả mâm xôi trong chế độ ăn kiêng nếu muốn giảm cân nhanh hơn. Ngăn ngừa sự thoái hóa điểm vàng: Ăn quả mâm xôi có thể ngăn ngừa thoái hoá điểm vàng, một tình trạng liên quan đến tuổi tác và ảnh hưởng đến mắt. Tình trạng này có thể làm hỏng võng mạc và có thể xảy ra ở cả dạng khô và ướt. Để ngăn ngừa điều này, hãy ăn mâm xôi với sữa chua thường xuyên. Giúp chống ung thư: Quả mâm xôi giúp chống lại bệnh ung thư vì chúng có chứa acid ellagic. Nó hoạt động như chất chống oxy hóa, ngăn chặn sự sản sinh ra một số tế bào ung thư bao gồm ung thư vú, ung thư phổi, ung thư da, bàng quang và ung thư thực quản. Duy trì sức khoẻ tim mạch: Mâm xôi rất giàu chất xơ và chúng được đánh giá rất tốt cho tim mạch. Mỗi quả mâm xôi có chứa 0,2 miligam anthocyanins và nếu ăn hàng ngày sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Anthocyanins đóng một vai trò rất quan trọng trong việc làm giảm oxy hoá và viêm. Cải thiện khả năng sinh sản: Thành phần vitamin C và magiê trong quả mâm xôi có thể cải thiện khả năng sinh sản ở cả phụ nữ và nam giới. Ngoài ra, chất chống oxy hoá trong quả mâm xôi sẽ bảo vệ sự thụ thai sau phôi, do đó làm giảm nguy cơ sảy thai và bảo vệ sức khoẻ tinh trùng. Quả mâm xôi là thực phẩm tăng cường hệ miễn dịch có chứa vitamin C, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, ngăn ngừa bệnh tật và nhiễm trùng. Nó cũng chứa các chất chống oxy hoá như phenol và anthocyanins sẽ giữ cho cơ thể khỏe mạnh và ngăn ngừa các bệnh thường gặp. Điều trị tiểu đường: Chất phytonutrients trong quả mâm xôi cùng với một số hormone trong cơ thể giúp cải thiện sự cân bằng đường trong máu và cải thiện cân bằng insulin. Điều này giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường, đặc biệt là bệnh đái tháo đường tuýp 2. Những người bị bệnh tiểu đường nên ăn quả mâm xôi thường xuyên hơn. Tăng bộ nhớ: Quả mâm xôi có nhiều chất dinh dưỡng thực vật đã được chứng minh là tăng cường và duy trì chức năng não tốt. Ngoài ra, quả mâm xôi có chứa polyphenols được biết đến để cải thiện vấn đề nhận thức do tuổi tác. Hãy tăng cường trí nhớ bằng cách ăn một bát quả mâm xôi một ngày! Mâm xôi rất giàu chất xơ giúp cải thiện tiêu hóa. Nó giúp các chuyển động ruột thích hợp và do đó ngăn ngừa chứng khó tiêu. Lá của quả mâm xôi cũng có lợi cho điều trị bệnh đường tiêu hóa. Làm dịu viêm khớp: Các polyphenol trong quả mâm xôi rất tốt cho bệnh viêm khớp. Ăn trái cây này hàng ngày sẽ giúp duy trì sức khỏe khớp và chữa viêm. Nó cũng ức chế sự tái hấp thu xương - một tình trạng mà canxi được vận chuyển từ mô xương đến máu.

