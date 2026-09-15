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Rau bí có gì đặc biệt mà được ví như “kho” dưỡng chất?

Thứ Ba, 15:12, 15/09/2026
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VOV.VN - Rau bí quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, không chỉ dễ trồng mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất. Vậy loại rau này mang lại những lợi ích gì cho sức khỏe?

Tác dụng của rau bí đối với sức khỏe

Rau bí giúp tim khỏe mạnh

Lá bí chứa chất xơ hòa tan, có thể hỗ trợ kiểm soát cholesterol trong máu. Bên cạnh đó, hàm lượng kali trong lá bí cũng góp phần duy trì hoạt động bình thường của tim và hệ thần kinh.

Tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ phòng ngừa thiếu máu

Rau bí cung cấp sắt, khoáng chất cần thiết cho nhiều hoạt động của cơ thể, trong đó có chức năng miễn dịch. Sắt tham gia vào quá trình tạo hemoglobin, thành phần của hồng cầu có nhiệm vụ vận chuyển oxy đến các mô và cơ quan.

Ngoài sắt, rau bí còn chứa folate, một dưỡng chất cần thiết cho quá trình hình thành tế bào máu. Việc bổ sung đầy đủ sắt và folate thông qua chế độ ăn uống có thể góp phần phòng ngừa thiếu hụt dinh dưỡng liên quan đến thiếu máu.

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Rau bí cung cấp sắt, khoáng chất cần thiết cho nhiều hoạt động của cơ thể

Rau bí giúp da mềm mại và săn chắc

Rau bí cung cấp vitamin A, dưỡng chất có vai trò quan trọng đối với sức khỏe của da. Vitamin A tham gia vào quá trình duy trì và tái tạo các tế bào da, đồng thời hỗ trợ hàng rào bảo vệ da, giúp hạn chế tình trạng khô da.

Bên cạnh đó, rau bí còn chứa vitamin C. Đây là chất chống oxy hóa tham gia vào quá trình hình thành collagen, góp phần duy trì cấu trúc và độ đàn hồi của da. Vitamin C cũng cần thiết cho quá trình phục hồi và lành vết thương.

Tăng cường sức khỏe tình dục

Một số nghiên cứu về thành phần dinh dưỡng và hoạt chất trong rau bí cho thấy loại rau này có chứa các hợp chất chống oxy hóa như axit oleic, axit linoleic, vitamin A, alkaloid và tannin.

Những thành phần này được cho là có khả năng liên quan đến sức khỏe sinh sản. Tuy nhiên, các bằng chứng hiện có chưa đủ để khẳng định việc ăn rau bí có thể trực tiếp cải thiện chức năng sinh sản hoặc làm tăng số lượng tinh trùng ở nam giới. Vì vậy, rau bí nên được xem là một phần của chế độ ăn đa dạng thay vì một phương pháp điều trị.

Giảm triệu chứng viêm khớp dạng thấp

Rau bí cung cấp vitamin B6, một vitamin tham gia vào nhiều quá trình chuyển hóa của cơ thể và có liên quan đến chức năng miễn dịch. Một số nghiên cứu cho thấy người mắc viêm khớp dạng thấp có thể có nhu cầu vitamin B6 cao hơn do tình trạng viêm kéo dài.

Tuy nhiên, chưa có cơ sở để xem rau bí là thực phẩm có khả năng điều trị viêm khớp dạng thấp. Việc bổ sung rau bí vào bữa ăn có thể giúp đa dạng nguồn vitamin và khoáng chất, nhưng người bệnh vẫn cần tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ.

Giúp răng, xương chắc khỏe

Rau bí chứa một số khoáng chất như canxi và phốt pho, đều tham gia vào quá trình hình thành và duy trì cấu trúc xương, răng. Bổ sung đa dạng các thực phẩm giàu khoáng chất trong khẩu phần ăn góp phần đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cần thiết cho hệ xương.

Canxi đặc biệt quan trọng đối với cấu trúc xương và răng, trong khi phốt pho tham gia vào quá trình hình thành mô xương và nhiều hoạt động chuyển hóa của cơ thể. Tuy nhiên, lượng các khoáng chất này trong rau bí không thể thay thế những nguồn thực phẩm giàu canxi và phốt pho khác trong chế độ ăn.

Ngăn ngừa táo bón, hỗ trợ sức khỏe đường ruột

Rau bí giàu chất xơ, giúp tăng khối lượng phân, hỗ trợ nhu động ruột và hạn chế táo bón. Chế độ ăn đủ chất xơ cũng góp phần bảo vệ sức khỏe đường ruột, nhưng không nên hiểu rằng rau bí có thể trực tiếp phòng ngừa hay điều trị ung thư.

Rau bí giúp ngăn ngừa lão hóa sớm

Rau bí cung cấp đồng, khoáng chất tham gia vào hoạt động của các enzyme chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào trước gốc tự do. Bổ sung rau bí cùng các loại rau xanh khác có thể hỗ trợ sức khỏe và làn da, nhưng không thể ngăn hoàn toàn quá trình lão hóa.

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Rau bí - Món ăn dân dã giàu dinh dưỡng

VOV.VN - Rau bí là loại rau quen thuộc, có mặt trong nhiều bữa ăn gia đình Việt Nam. Từ rau bí luộc, rau bí xào thịt bò đến canh rau bí nấu tôm, món ăn này không chỉ hấp dẫn bởi hương vị dân dã mà còn bởi giá trị dinh dưỡng phong phú và nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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