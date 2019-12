Rét đậm rét hại ở Yên Bái khiến trẻ em nhập viện gia tăng

Từ đầu tháng 12 đến nay, thời tiết rét đậm, rét hại đã kéo theo số người đến khám và nhập viện tại các Bệnh viện, Trung tâm Y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái tăng cao.



Gần 2 tuần nay, nhiệt độ trên địa bàn tỉnh Yên Bái luôn duy trì ở mức thấp, vùng núi cao chỉ từ 4 - 8 độ, có nơi dưới 1 độ. Giá rét kéo dài đã làm nhiều trẻ nhỏ bị ốm.

Bà Triệu Thị Hiền ở xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái có cháu là Triệu Phương Thúy, 3 tháng tuổi đang nằm điều trị tại Bệnh viện Sản nhi Yên Bái cho biết, từ hôm rét đậm, rét hại kéo về, cháu bà trở nên quấy khóc, kém ăn.

“Cháu ở nhà đầu tiên là bị ho, sốt sau đó bị đau bụng tiêu chảy, khi xuống khám ở bệnh viện, bác sĩ nói cháu bị viêm phổi. Sau 1 ngày cho cháu vào viện đến nay sức khỏe cháu đã ổn định hơn và bớt ho”, bà Hiền cho biết.

Bà Triệu Thị Hiền cho biết, cháu bà sau mấy ngày ốm đã bị giảm cân.

Chị Nguyễn Thu Trang ở huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ cũng cho biết, sau mấy ngày rét đậm, con chị bị sốt, kém ăn, gia đình vội đưa cháu đến Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái thăm khám và phải điều trị tại đây. “Con nhà tôi bị ho, sổ mũi và hay nôn trớ. Các bác sỹ khám bảo cháu bị viêm tiểu phế quản và viêm tai giữa nên giữ lại điều trị”, chị Trang cho hay.

Tính từ đầu tháng 12 đến nay, Bệnh viện Sản nhi Yên Bái đã tiếp nhận gần 500 lượt bệnh nhân đến thăm khám và điều trị, trong đó có trên 250 bệnh nhi nhập viện với các bệnh lý như suy hô hấp, viêm phổi cấp, tiêu chảy, viêm tai giữa, viêm tiểu phế quản…

Bác sĩ Nguyễn Thị Hường, Trưởng khoa Nhi - Tổng hợp, Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái cho biết, riêng tại khoa Nhi, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 30 bệnh nhi mới và thường xuyên có từ 120 -130 trẻ điều trị nội trú, tăng gần gấp đôi so với thời điểm trước đợt rét đậm, rét hại.

Các bệnh nhi nhập viện đợt này chủ yếu bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Do tỉ lệ điều dưỡng của khoa mới chỉ đạt được 21% so với chỉ tiêu tối thiểu, nên các y, bác sỹ tại đây luôn phải hoạt động hết sức. Cũng theo bác sĩ Hường, giai đoạn này thời tiết ngày và đêm chênh lệch rất lớn nên trẻ nhỏ dễ bị ốm, do đó các bố mẹ cần hết sức lưu ý việc tắm rửa cho con.

“Trong mùa rét các gia đình không nên tắm cho các cháu nhiều, trời lạnh từ 2 - 3 ngày mới tắm 1 lần. Khi các trẻ bị lạnh rất dễ bị ốm và viêm đường hô hấp với tỉ lệ rất cao. Mùa này các gia đình nên chú ý giữ ấm cho trẻ và hạn chế bế trẻ ra ngoài trời”, bác sĩ Hường khuyến cáo.

Dự báo trong những ngày tới, trên địa bàn tỉnh Yên Bái tiếp tục có rét đậm, rét hại vào đêm và sáng sớm. Để tăng sức đề kháng cho cơ thể, người dân được khuyến cáo cần tăng cường bổ sung chất dinh dưỡng và luôn giữ ấm cho cơ thể, nhất là trẻ nhỏ và người già./.