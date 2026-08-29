English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tập thể dục buổi tối có khiến bạn mất ngủ?

Thứ Bảy, 09:25, 29/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tập thể dục buổi tối có thể giúp thư giãn nhưng cũng khiến một số người khó ngủ nếu vận động quá sát giờ nghỉ. Tác động đến giấc ngủ phụ thuộc vào thời điểm, cường độ tập và cơ địa mỗi người.

Tập thể dục vào cuối ngày có gây mất ngủ không?

Tập luyện đều đặn tốt cho tim mạch, chuyển hóa và giấc ngủ. Tuy nhiên, tập cường độ cao quá sát giờ ngủ có thể khiến nhịp tim, thân nhiệt và mức độ tỉnh táo tăng, gây khó ngủ.

Ngược lại, vận động buổi tối với cường độ phù hợp có thể giúp giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ. Người nhạy cảm nên kết thúc buổi tập trước giờ ngủ 1-3 giờ, ưu tiên đi bộ, yoga hoặc giãn cơ.

Tập thể dục buổi tối thế nào để tránh mất ngủ?

Lựa chọn thời điểm tập luyện phù hợp với nhịp sinh học

Buổi tối vẫn có thể là khoảng thời gian phù hợp để tập thể dục nếu người tập sắp xếp lịch hợp lý. Để hạn chế ảnh hưởng đến giấc ngủ, nên hoàn thành buổi tập trước giờ đi ngủ ít nhất 1-2 giờ.

tap the duc buoi toi co khien ban mat ngu hinh anh 1
Tập thể dục buổi tối có thể giúp thư giãn nhưng cũng khiến một số người khó ngủ nếu vận động quá sát giờ nghỉ

Khi vận động, hệ thần kinh giao cảm được kích hoạt, làm tăng nhịp tim, huyết áp và mức độ tỉnh táo. Khoảng thời gian nghỉ sau đó giúp cơ thể từng bước hạ nhiệt, ổn định các chỉ số sinh lý và chuyển sang trạng thái thư giãn trước khi ngủ.

Ưu tiên bài tập cường độ nhẹ đến trung bình

Những bài tập cường độ cao vào buổi tối có thể khiến adrenaline và cortisol duy trì ở mức cao trong một khoảng thời gian, làm cơ thể khó thư giãn. Vì vậy, nếu tập vào cuối ngày, nên ưu tiên các hoạt động vừa sức như đi bộ, yoga, giãn cơ, đạp xe chậm hoặc bài tập aerobic cường độ vừa.

Thời lượng tập có thể khoảng 30-60 phút, tùy thể trạng, độ tuổi và mức độ thích nghi của mỗi người. Không nhất thiết phải tập nặng mới mang lại lợi ích; điều quan trọng là duy trì vận động đều đặn và phù hợp.

Tránh tập luyện ngay sau bữa ăn tối

Vận động khi vừa ăn no có thể khiến cơ thể khó chịu và ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa. Một số người có thể gặp tình trạng đầy bụng, ợ nóng hoặc trào ngược, từ đó gây khó chịu khi nghỉ ngơi và làm gián đoạn giấc ngủ.

Do đó, nên tạo khoảng cách khoảng 1-2 giờ giữa bữa tối và thời điểm tập luyện, đồng thời điều chỉnh thời gian tùy lượng thức ăn và khả năng tiêu hóa của mỗi người.

Theo dõi phản ứng cơ thể và điều chỉnh thói quen

Không phải ai cũng có phản ứng giống nhau với việc tập thể dục vào buổi tối. Một số người có thể cảm thấy thư giãn, dễ ngủ hơn sau khi vận động, trong khi người khác lại tỉnh táo lâu hơn.

Nếu thường xuyên gặp tình trạng khó ngủ, ngủ chập chờn hoặc mệt mỏi sau khi tập tối, nên thử giảm cường độ, rút ngắn thời gian tập hoặc chuyển sang khung giờ sớm hơn. Việc theo dõi phản ứng của cơ thể sẽ giúp mỗi người tìm được thời điểm và hình thức vận động phù hợp nhất.

Tập thể dục lúc nào tốt nhất?

Thời điểm tập luyện phù hợp tùy thể trạng, mục tiêu và lịch sinh hoạt của mỗi người. Buổi sáng giúp tăng sự tỉnh táo, trong khi 14-18h thường thuận lợi cho vận động. Quan trọng nhất là tập đều đặn, vừa sức và tránh tập quá sát giờ ngủ.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thời điểm "vàng" tập thể dục giúp ổn định huyết áp, đường huyết
Thời điểm "vàng" tập thể dục giúp ổn định huyết áp, đường huyết

Mọi người đều đã biết tập thể dục thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Tuy nhiên, bạn có biết thời điểm tập quan trọng không kém mức độ tập luyện.

Thời điểm "vàng" tập thể dục giúp ổn định huyết áp, đường huyết

Thời điểm "vàng" tập thể dục giúp ổn định huyết áp, đường huyết

Mọi người đều đã biết tập thể dục thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Tuy nhiên, bạn có biết thời điểm tập quan trọng không kém mức độ tập luyện.

Vì sao tập thể dục nhưng đường huyết vẫn tăng?
Vì sao tập thể dục nhưng đường huyết vẫn tăng?

Tập thể dục là một trong những cách hiệu quả nhất để cải thiện đường huyết. Nhưng thực tế, có một nghịch lý là càng tập nặng và tập nhiều, đường huyết sau tập càng dễ tăng hoặc khó kiểm soát.

Vì sao tập thể dục nhưng đường huyết vẫn tăng?

Vì sao tập thể dục nhưng đường huyết vẫn tăng?

Tập thể dục là một trong những cách hiệu quả nhất để cải thiện đường huyết. Nhưng thực tế, có một nghịch lý là càng tập nặng và tập nhiều, đường huyết sau tập càng dễ tăng hoặc khó kiểm soát.

Tập thể dục quá đà: Lợi hay hại?
Tập thể dục quá đà: Lợi hay hại?

VOV.VN - Trong thời đại mà hình ảnh cơ thể săn chắc, vóc dáng thon gọn được tôn vinh trên mạng xã hội, ranh giới giữa tập luyện vì sức khỏe và tập luyện đến kiệt sức ngày càng mờ nhạt.

Tập thể dục quá đà: Lợi hay hại?

Tập thể dục quá đà: Lợi hay hại?

VOV.VN - Trong thời đại mà hình ảnh cơ thể săn chắc, vóc dáng thon gọn được tôn vinh trên mạng xã hội, ranh giới giữa tập luyện vì sức khỏe và tập luyện đến kiệt sức ngày càng mờ nhạt.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe