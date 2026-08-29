Tập thể dục buổi tối có khiến bạn mất ngủ?

Tập thể dục vào cuối ngày có gây mất ngủ không?

Tập luyện đều đặn tốt cho tim mạch, chuyển hóa và giấc ngủ. Tuy nhiên, tập cường độ cao quá sát giờ ngủ có thể khiến nhịp tim, thân nhiệt và mức độ tỉnh táo tăng, gây khó ngủ.

Ngược lại, vận động buổi tối với cường độ phù hợp có thể giúp giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ. Người nhạy cảm nên kết thúc buổi tập trước giờ ngủ 1-3 giờ, ưu tiên đi bộ, yoga hoặc giãn cơ.

Tập thể dục buổi tối thế nào để tránh mất ngủ?

Lựa chọn thời điểm tập luyện phù hợp với nhịp sinh học

Buổi tối vẫn có thể là khoảng thời gian phù hợp để tập thể dục nếu người tập sắp xếp lịch hợp lý. Để hạn chế ảnh hưởng đến giấc ngủ, nên hoàn thành buổi tập trước giờ đi ngủ ít nhất 1-2 giờ.

Tập thể dục buổi tối có thể giúp thư giãn nhưng cũng khiến một số người khó ngủ nếu vận động quá sát giờ nghỉ

Khi vận động, hệ thần kinh giao cảm được kích hoạt, làm tăng nhịp tim, huyết áp và mức độ tỉnh táo. Khoảng thời gian nghỉ sau đó giúp cơ thể từng bước hạ nhiệt, ổn định các chỉ số sinh lý và chuyển sang trạng thái thư giãn trước khi ngủ.

Ưu tiên bài tập cường độ nhẹ đến trung bình

Những bài tập cường độ cao vào buổi tối có thể khiến adrenaline và cortisol duy trì ở mức cao trong một khoảng thời gian, làm cơ thể khó thư giãn. Vì vậy, nếu tập vào cuối ngày, nên ưu tiên các hoạt động vừa sức như đi bộ, yoga, giãn cơ, đạp xe chậm hoặc bài tập aerobic cường độ vừa.

Thời lượng tập có thể khoảng 30-60 phút, tùy thể trạng, độ tuổi và mức độ thích nghi của mỗi người. Không nhất thiết phải tập nặng mới mang lại lợi ích; điều quan trọng là duy trì vận động đều đặn và phù hợp.

Tránh tập luyện ngay sau bữa ăn tối

Vận động khi vừa ăn no có thể khiến cơ thể khó chịu và ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa. Một số người có thể gặp tình trạng đầy bụng, ợ nóng hoặc trào ngược, từ đó gây khó chịu khi nghỉ ngơi và làm gián đoạn giấc ngủ.

Do đó, nên tạo khoảng cách khoảng 1-2 giờ giữa bữa tối và thời điểm tập luyện, đồng thời điều chỉnh thời gian tùy lượng thức ăn và khả năng tiêu hóa của mỗi người.

Theo dõi phản ứng cơ thể và điều chỉnh thói quen

Không phải ai cũng có phản ứng giống nhau với việc tập thể dục vào buổi tối. Một số người có thể cảm thấy thư giãn, dễ ngủ hơn sau khi vận động, trong khi người khác lại tỉnh táo lâu hơn.

Nếu thường xuyên gặp tình trạng khó ngủ, ngủ chập chờn hoặc mệt mỏi sau khi tập tối, nên thử giảm cường độ, rút ngắn thời gian tập hoặc chuyển sang khung giờ sớm hơn. Việc theo dõi phản ứng của cơ thể sẽ giúp mỗi người tìm được thời điểm và hình thức vận động phù hợp nhất.

Tập thể dục lúc nào tốt nhất?

Thời điểm tập luyện phù hợp tùy thể trạng, mục tiêu và lịch sinh hoạt của mỗi người. Buổi sáng giúp tăng sự tỉnh táo, trong khi 14-18h thường thuận lợi cho vận động. Quan trọng nhất là tập đều đặn, vừa sức và tránh tập quá sát giờ ngủ.