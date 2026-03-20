Thời điểm "vàng" tập thể dục giúp ổn định huyết áp, đường huyết

Thứ Sáu, 16:19, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

Mọi người đều đã biết tập thể dục thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Tuy nhiên, bạn có biết thời điểm tập quan trọng không kém mức độ tập luyện.

Nghiên cứu mới vừa phát hiện giờ tập thể dục tốt nhất để giảm nguy cơ mắc bệnh mạch vành, cao huyết áp, tiểu đường và béo phì.

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học Massachusetts (Mỹ) thực hiện, bao gồm 14.489 người tham gia. Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu nhịp tim từng phút từ thiết bị theo dõi sức khỏe của người tham gia trong suốt 1 năm. 

(Ảnh minh họa Chat GPT)

Kết quả đã phát hiện những người thường xuyên tập thể dục vào sáng sớm có khả năng mắc bệnh mạch vành, cao huyết áp, tiểu đường loại 2 hoặc béo phì thấp hơn đáng kể so với những người tập vào buổi chiều, theo trang tin y khoa Medical Express.

Cụ thể, so với tập thể dục buổi chiều, thường xuyên tập vào buổi sáng đã giảm nguy cơ các vấn đề chuyển hóa như sau:

Giảm 31% nguy cơ mắc bệnh mạch vành.

Giảm 18% nguy cơ cao huyết áp.

Giảm 21% nguy cơ mỡ máu cao.

Giảm đến 30% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Giảm đến 35% nguy cơ béo phì.

Giờ tập thể dục tốt nhất

Đặc biệt, tập thể dục trong khoảng từ 7 - 8 sáng mang lại hiệu quả cao nhất trong việc giảm tỷ lệ mắc bệnh mạch vành, theo Medical Express.

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng các yếu tố như nội tiết tố, giấc ngủ hoặc di truyền có thể đóng vai trò quan trọng trong mối liên hệ này. Ngoài ra, tập thể dục sớm có thể dẫn đến mức năng lượng cao hơn và các lựa chọn thực phẩm lành mạnh hơn trong suốt cả ngày.

Nhóm tác giả nghiên cứu kết luận: Tập thể dục bất cứ lúc nào cũng tốt, nhưng nếu được thì tập vào buổi sáng, đặc biệt là khung giờ từ 7 - 8 giờ, cơ thể sẽ nhận được sự bảo vệ tối ưu trước các nguy cơ bệnh tim mạch và chuyển hóa.

Theo Thiên Lan/Thanh Niên
Bệnh nhân ở Đồng Tháp tử vong vì sốt xuất huyết

Việt Nam có “vị thuốc đại bổ”, dùng thường xuyên nâng tầm sức khỏe ít người biết

Cảnh báo bệnh não mô cầu ở trẻ, dễ nhầm cảm cúm, có thể tử vong trong 24 giờ

