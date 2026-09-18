Thai phụ 19 tuổi xin bác sĩ mở nhạc Doremon khi can thiệp cứu song thai

Thai phụ L.T.A (19 tuổi, Hà Nội) mang song thai và thường xuyên thăm khám theo chỉ định của bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ở tuần 12, hai thai phát triển bình thường. Đến tuần 19, kết quả thăm khám cho thấy hai thai mắc hội chứng truyền máu song thai giai đoạn II, trong đó một thai có lượng nước ối ít, bàng quang gần như không quan sát được nước tiểu.

Sau hội chẩn dưới sự chỉ đạo của TS.BSCKII Mai Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện và TS.BS Đinh Thúy Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện, cùng các bác sĩ Trung tâm Sàng lọc, Chẩn đoán trước sinh và Sơ sinh và Trung tâm Can thiệp bào thai, ê-kíp quyết định nội soi buồng ối.

Sau ca can thiệp thành công, mẹ trẻ 19 tuổi đón 2 con chào đời ở tuần 32

Các bác sĩ sử dụng laser quang đông các mạch máu thông nối bất thường trên bánh rau, nhằm ngăn dòng máu truyền bất thường giữa hai thai và tạo điều kiện để cả hai tiếp tục phát triển.

Trước khi thực hiện thủ thuật, thai phụ 19 tuổi có một đề nghị khá đặc biệt, là xin ê-kíp mở nhạc Doremon để giảm căng thẳng. “Giữa ca can thiệp bào thai tập trung, tiếng nhạc ấy khiến phòng thủ thuật có thêm một chút nhẹ nhàng - như cách người mẹ cố gắng mạnh mẽ để ở bên hai con”, bác sĩ chia sẻ.

Ca can thiệp diễn ra thuận lợi. Hai thai ổn định, thai từng gần như hết nước ối xuất hiện nước tiểu trong bàng quang, lượng nước ối cũng dần trở lại.

Tuy nhiên, khoảng 3 tuần sau, các bác sĩ phát hiện thêm hội chứng song thai thiếu máu - đa hồng cầu. Một thai có dấu hiệu thiếu máu nặng, trong khi thai còn lại có tình trạng cô đặc máu.

Các bác sĩ tiếp tục theo dõi sát tình trạng của hai thai bằng siêu âm và Doppler định kỳ. Người mẹ được điều chỉnh chế độ chăm sóc, dinh dưỡng và bổ sung sắt. Sau khoảng một tuần, tình trạng của cả hai thai dần cải thiện.

Đến tuần thai thứ 32, sản phụ xuất hiện dấu hiệu chuyển dạ. Hai bé chào đời sớm hơn dự kiến với cân nặng lần lượt 1,2 kg và 1,4 kg. Sau sinh, hai trẻ được chăm sóc và điều trị tại Khoa Sơ sinh. Sau khoảng 1 tháng, sức khỏe ổn định, 2 bé tăng lên 2 kg và 2,2 kg, đủ điều kiện xuất viện về với gia đình.