Cải chính

Thầy giáo 38 tuổi đột tử sau bữa tối và cảnh báo về "kẻ giết người thầm lặng"

Thứ Sáu, 11:45, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phát hiện tăng huyết áp nhưng anh H.Q.P (38 tuổi) không điều trị vì chủ quan nghĩ mình còn trẻ, bất ngờ anh đột ngột ngừng tim và tử vong.

Theo chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ (Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM), bênh nhân là anh H.Q.P (sinh năm 1988), là giáo viên, mới lập gia đình và chưa có con.

Trước khi xảy ra sự việc, anh P. dùng bữa tối bình thường cùng gia đình. Sau ăn, anh nói cảm thấy mệt trong người rồi đi ra trước hiên nhà ngồi nghỉ. Chỉ ít phút sau, người đàn ông bất ngờ gục xuống, rơi vào tình trạng ngưng tim.

Dù lực lượng cấp cứu 115 TP.HCM đã nỗ lực hồi sinh tim phổi ngay tại hiện trường, bệnh nhân không qua khỏi.

Các bác sĩ nỗ lực cấp cứu cho bệnh nhân (Ảnh: BSCC)

Bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ - người trực tiếp tham gia cấp cứu, cho biết điều ám ảnh nhất với ê-kíp là hình ảnh người cha già tóc bạc bật khóc, liên tục muốn ở cạnh thi thể con trai.

Theo thông tin từ gia đình, trước đây anh P. từng được phát hiện bị tăng huyết áp trong một lần khám sức khỏe định kỳ tại cơ quan. Tuy nhiên, do còn trẻ, không thấy triệu chứng bất thường rõ rệt nên anh không điều trị, cho rằng bệnh chưa nghiêm trọng và chưa ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Các bác sĩ cảnh báo, đây là sai lầm phổ biến ở nhiều người trẻ hiện nay. Tăng huyết áp được xem là “kẻ giết người thầm lặng” vì thường tiến triển âm thầm, không gây đau đớn hay biểu hiện rõ rệt trong thời gian dài. Người bệnh dễ chủ quan, bỏ qua việc theo dõi và điều trị.

Nếu không được kiểm soát tốt, tăng huyết áp có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim, suy thận hoặc đột tử.

“Tăng huyết áp không gây đau rõ ràng nhưng có thể cướp đi mạng sống chỉ trong tích tắc”, bác sĩ Tuệ nhấn mạnh.

Chuyên gia khuyến cáo, không chỉ người lớn tuổi mà cả người trẻ cũng cần kiểm tra huyết áp định kỳ, đặc biệt nếu có các yếu tố nguy cơ như căng thẳng kéo dài, béo phì, hút thuốc lá, uống rượu bia thường xuyên hoặc gia đình có người mắc bệnh tim mạch.

Khi đã được chẩn đoán tăng huyết áp, người bệnh cần tuân thủ điều trị, thay đổi lối sống, hạn chế muối, kiểm soát cân nặng và tái khám đúng hẹn, tránh tâm lý chủ quan chỉ vì nghĩ mình còn trẻ và khỏe mạnh.

Việt Linh/VTC News
Tag: thầy giáo đột tử kẻ giết người thầm lặng tăng huyết áp đột ngột ngừng tim
Từ vụ người đàn ông đột tử trong ô tô: Thói quen âm thầm “kích hoạt” đột quỵ
VOV.VN - Khi nhiệt độ ngoài trời liên tục duy trì ở mức cao, nguy cơ sốc nhiệt, đột quỵ có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở nhóm lao động ngoài trời, tài xế...

Thoát “cửa tử” đột quỵ nhưng phục hồi chức năng mới quyết định chất lượng sống
VOV.VN - Điều trị đột quỵ thường được chú trọng ở giai đoạn cấp. Trong khi đó, phục hồi chức năng - yếu tố quyết định chất lượng sống về sau – lại chưa được đặt ở vị trí tương xứng.

Đột quỵ âm thầm tấn công người trẻ: Bác sĩ chỉ ra những thói quen nguy hiểm
VOV.VN - Đột quỵ đang ngày càng trẻ hóa khi nhiều người dưới 45 tuổi phải nhập viện cấp cứu. Lối sống thiếu lành mạnh và tâm lý chủ quan trước các dấu hiệu ban đầu khiến không ít người trẻ bỏ lỡ “giờ vàng” điều trị.

