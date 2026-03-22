Thời điểm không nên ăn sữa chua kẻo tự gây hại cho sức khỏe

Chủ Nhật, 14:00, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sữa chua chứa hàm lượng lớn lợi khuẩn Probiotics và chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, nếu ăn sai thời điểm, bạn không chỉ lãng phí dinh dưỡng mà còn đối mặt với nguy cơ đau dạ dày, hỏng men răng hoặc rối loạn tiêu hóa.

Khi bụng đang quá đói

Đây là sai lầm phổ biến nhất mà nhiều người mắc phải khi muốn dùng sữa chua để giảm cơn đói. Khi bụng rỗng, độ axit trong dạ dày rất cao. Axit dạ dày lúc này sẽ tiêu diệt phần lớn các lợi khuẩn có trong sữa chua, khiến tác dụng hỗ trợ tiêu hóa bị triệt tiêu hoàn toàn. Ngoài ra, tính axit của sữa chua kết hợp với dịch vị khi đói sẽ gây kích ứng niêm mạc dạ dày, về lâu dài dẫn đến viêm loét hoặc đau dạ dày mãn tính.

Ngay sau khi vừa ăn no

Nhiều người có thói quen ăn sữa chua như một món tráng miệng ngay sau bữa chính để "cho dễ tiêu". Thực tế, đây là quan niệm sai lầm. Sữa chua vốn đã chứa một lượng calo nhất định. Nếu nạp thêm vào lúc bụng đã đầy, nó sẽ gây quá tải cho hệ tiêu hóa, dẫn đến tình trạng đầy hơi, chướng bụng. Hơn nữa, ăn sữa chua lúc này còn khiến lượng đường và calo tích tụ, dễ gây tăng cân thay vì hỗ trợ giảm béo như bạn mong đợi. Thời điểm tốt nhất là ăn sau bữa chính từ 1-2 tiếng.

(Ảnh minh họa)

Trước khi đi ngủ mà không vệ sinh răng miệng

Sữa chua rất tốt cho giấc ngủ vì chứa tryptophan giúp an thần. Tuy nhiên, nếu bạn ăn sữa chua sát giờ đi ngủ rồi đi ngủ ngay, các vi khuẩn có lợi và lượng axit trong sữa chua sẽ bám lại trên răng suốt đêm. Chúng sẽ ăn mòn men răng, tạo điều kiện cho vi khuẩn gây sâu răng phát triển mạnh mẽ. Nếu muốn ăn vào buổi tối, hãy đảm bảo súc miệng hoặc đánh răng thật kỹ sau đó.

Khi đang uống thuốc kháng sinh

Nếu bạn đang trong quá trình điều trị bệnh và phải sử dụng thuốc kháng sinh, tuyệt đối không nên ăn sữa chua ngay sát thời điểm uống thuốc. Các loại thuốc kháng sinh (như chloramphenicol, erythromycin) có thể tiêu diệt các vi khuẩn lactic có lợi trong sữa chua. Điều này khiến sữa chua mất đi giá trị dinh dưỡng. Nên ăn sữa chua cách thời gian uống thuốc ít nhất 2-3 tiếng để đảm bảo lợi khuẩn vẫn sống sót và phát huy tác dụng bảo vệ đường ruột.

Lưu ý khi ăn sữa chua

Để sữa chua phát huy tối đa công dụng, bạn cần lưu ý thưởng thức đúng cách và đúng thời điểm. Tốt nhất nên ăn sữa chua sau bữa chính khoảng 1–2 tiếng để lợi khuẩn không bị axit dạ dày tiêu diệt, đồng thời tránh ăn khi bụng quá đói hoặc ngay sát giờ đi ngủ để bảo vệ niêm mạc dạ dày và men răng.

Tuyệt đối không hâm nóng sữa chua vì nhiệt độ cao sẽ tiêu diệt các vi sinh vật có lợi, và hãy hạn chế kết hợp cùng các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt hun khói để tránh tạo ra các hợp chất gây hại cho sức khỏe.

Cuối cùng, hãy chọn loại sữa chua ít đường hoặc không đường và duy trì liều lượng điều độ khoảng 1–2 hộp mỗi ngày để hỗ trợ tiêu hóa và làm đẹp da hiệu quả nhất.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tag: sữa chua ăn sữa chua thời điểm ăn sữa chua lợi ích khi ăn sữa chua tác dụng khi ăn sữa chua
Tin liên quan

Việt Nam có sẵn một loại thảo dược quý nhưng hay bị ngó lơ vì nghĩ không ăn được
Bài thuốc từ lá tía tô nấu với gừng ai cũng cần biết
Bài thuốc từ lá tía tô nấu với gừng ai cũng cần biết

Thói quen ăn 2 quả chuối mỗi ngày giúp cơ thể thay đổi ra sao?
Thói quen ăn 2 quả chuối mỗi ngày giúp cơ thể thay đổi ra sao?

