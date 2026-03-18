Cây thuốc dưỡng gan bổ thận không trồng vẫn mọc đầy vườn, hay bị nhầm là cỏ dại

Thứ Tư, 05:45, 18/03/2026
VOV.VN - Cỏ mần trầu từ lâu đã được mệnh danh là "vị thuốc quý của người nghèo". Dù thường mọc dại ven đường, nhưng trong Đông y, đây là dược liệu có tính mát, giúp giải độc và hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý hiệu quả.

Thanh nhiệt, giải độc và làm mát gan

Cỏ mần trầu từ lâu đã nổi tiếng với khả năng thanh nhiệt cơ thể, đặc biệt hiệu quả trong việc hỗ trợ chức năng gan. Nhờ tính bình và vị ngọt nhạt, loại dược liệu này giúp thúc đẩy quá trình đào thải độc tố ra ngoài qua đường bài tiết, từ đó làm giảm tình trạng nóng trong, giúp da dẻ mịn màng và hạn chế mụn nhọt, rôm sảy ở cả người lớn lẫn trẻ em.

Hỗ trợ ổn định huyết áp cho người cao tuổi

Đối với những người đang đối mặt với chứng cao huyết áp, cỏ mần trầu được xem là một bài thuốc hỗ trợ tự nhiên rất lành tính. Các hoạt chất trong cỏ giúp làm giãn mạch máu và giảm áp lực lên thành mạch, từ đó giúp chỉ số huyết áp duy trì ở mức ổn định hơn. Việc sử dụng nước sắc từ cỏ mần trầu tươi mỗi sáng là phương pháp dân gian phổ biến để ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm từ bệnh huyết áp.

Cỏ mần trầu sử dụng đúng cách cực tốt cho sức khỏe. (Ảnh minh họa: VTCNews)

Kháng khuẩn và giảm viêm nhiễm tự nhiên

Khả năng kháng khuẩn của cỏ mần trầu đã được nhiều nghiên cứu y học hiện đại ghi nhận, đặc biệt là đối với các loại vi khuẩn gây bệnh đường ruột và đường hô hấp. Nhờ chứa các hợp chất flavonoid, cỏ mần trầu giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn, hỗ trợ điều trị nhanh chóng các tình trạng viêm họng, viêm lợi hoặc các vết thương hở ngoài da bị sưng tấy.

Tăng cường chức năng thận và lợi tiểu

Nếu bạn thường xuyên gặp phải tình trạng tiểu buốt, tiểu rắt hoặc có dấu hiệu sỏi thận nhẹ, cỏ mần trầu là giải pháp hỗ trợ bài tiết tuyệt vời. Tác dụng lợi tiểu mạnh mẽ của nó giúp làm sạch đường tiết niệu, ngăn chặn sự tích tụ của các tinh thể khoáng chất gây sỏi, đồng thời giúp thận làm việc hiệu quả hơn trong việc lọc bỏ các chất cặn bã ra khỏi cơ thể. 

"Thần dược" ngăn ngừa rụng tóc và làm mượt tóc

Trong chăm sóc sắc đẹp, cỏ mần trầu chứa hoạt chất Beta-sitosterol, có khả năng làm giảm nồng độ DHT (Dihydrotestosterone) – một tác nhân chính gây teo nang tóc và rụng tóc. Khi kết hợp cùng bồ kết hoặc hương nhu để gội đầu, cỏ mần trầu không chỉ giúp chân tóc chắc khỏe, giảm gãy rụng mà còn mang lại độ bóng mượt tự nhiên, giúp mái tóc đen dày hơn theo thời gian.

Hạ sốt và trị cảm mạo hiệu quả

Cỏ mần trầu là một vị thuốc cấp cứu hữu hiệu trong các trường hợp sốt cao hoặc cảm nắng nhờ khả năng gây ra mồ hôi và hạ nhiệt cơ thể nhanh chóng. Khi bị sốt, uống nước sắc từ loại cỏ này giúp cơ thể bù nước, giảm cảm giác khô miệng, đắng họng và mệt mỏi, giúp người bệnh hồi phục thể lực nhanh hơn mà không cần lạm dụng quá nhiều thuốc hạ sốt hóa học.

Cải thiện hệ tiêu hóa và trị kiết lỵ

Lợi ích cuối cùng không thể bỏ qua là khả năng hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, đặc biệt là trong việc điều trị kiết lỵ và tiêu chảy. Với đặc tính kháng viêm và làm dịu niêm mạc ruột, cỏ mần trầu giúp giảm co thắt đại tràng, tiêu diệt các vi khuẩn gây hại trong đường ruột, từ đó giúp ổn định hệ tiêu hóa và cải thiện tình trạng đi ngoài ra máu hoặc đau bụng âm ỉ.

Dù cỏ mần trầu là dược liệu lành tính, bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe. Trước khi sử dụng, hãy sơ chế thật kỹ bằng cách rửa nhiều lần và ngâm nước muối để loại bỏ bụi bẩn, ký sinh trùng bám trên rễ và lá. Đặc biệt, không nên lạm dụng liều lượng quá mức trong thời gian dài vì tác dụng lợi tiểu mạnh có thể gây mất cân bằng điện giải. 

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Thói quen ăn 2 quả chuối mỗi ngày giúp cơ thể thay đổi ra sao?

VOV.VN - Chuối là loại trái cây quen thuộc, giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, duy trì thói quen ăn khoảng 2 quả chuối mỗi ngày có thể mang lại nhiều lợi ích cho tiêu hóa, tim mạch và sức khỏe tổng thể.

Việt Nam có sẵn một loại thảo dược quý nhưng hay bị ngó lơ vì nghĩ không ăn được

VOV.VN - Lá xoài nhiều người tưởng bỏ đi lại là một vị thuốc quý trong y học cổ truyền nhờ chứa hàm lượng cao các hợp chất chống oxy hóa, flavonoid và phenol. Dưới đây là 7 lợi ích sức khỏe bất ngờ của lá xoài mà bạn không nên bỏ qua.

Đừng bỏ qua những “siêu thực phẩm” màu đen tốt cho sức khỏe

VOV.VN - Không chỉ thực phẩm nhiều màu sắc mới giàu dinh dưỡng, các loại thực phẩm màu đen như đậu đen, mè đen, gạo lứt đen hay mộc nhĩ đen cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa và dưỡng chất có lợi, góp phần tăng cường sức khỏe khi được bổ sung hợp lý vào thực đơn hàng ngày.

