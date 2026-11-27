Một người đặt câu hỏi về trường hợp bệnh nhân 75 tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định (còn gọi là Bệnh viện 700 giường). Theo lịch sử dụng thuốc, bệnh nhân sẽ hết thuốc bảo hiểm y tế vào thứ 7. Gia đình muốn biết liệu người bệnh có thể đến khám vào thứ 5 hoặc thứ 6 để được cấp thuốc sớm hay không.

Về vấn đề này, Bộ Y tế dẫn quy định tại khoản 8 Điều 6 Thông tư 26 ngày 30/6/2025 về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú.

Theo đó, với đơn thuốc thông thường, số ngày sử dụng của mỗi loại thuốc tối đa không quá 30 ngày. Riêng người mắc bệnh thuộc danh mục được áp dụng kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày, bác sĩ căn cứ tình trạng lâm sàng và mức độ ổn định của người bệnh để quyết định thời gian sử dụng thuốc, nhưng không quá 90 ngày.

Người bệnh chờ thăm khám tại một cơ sở y tế ở Hà Nội. (Ảnh: Như Loan)

Theo Bộ Y tế, quy định này hướng đến những người mắc bệnh mạn tính đã ổn định, phác đồ điều trị rõ ràng, thuốc tương đối an toàn và không đòi hỏi xét nghiệm, theo dõi thường xuyên.

Đối với trường hợp cụ thể nêu trên, Bộ Y tế cho biết thông tin người dân cung cấp chưa làm rõ bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định, hay được chuyển từ cơ sở y tế khác đến điều trị.

Nếu bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại bệnh viện hoặc có giấy hẹn khám lại tại đây, trong khi bệnh viện không tổ chức khám bảo hiểm y tế vào ngày nghỉ, ngày lễ, người bệnh có thể đến khám vào thứ 5 hoặc thứ 6 để được khám và cấp thuốc theo quy định.

Việc đi khám sớm giúp người bệnh chủ động nhận thuốc, tránh để quá trình điều trị bị gián đoạn khi thuốc đã hết vào cuối tuần.