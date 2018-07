Thực phẩm cần ăn và nên tránh khi bị zona thần kinh

Những thực phẩm nên tránh: 1. Ngũ cốc tinh chế: Là loại thực phẩm đường huyết cao khi lượng đường trong máu cao có thể được liên kết với chất lỏng và rối loạn điện giải và gia tăng nguy cơ các bệnh nhiễm trùng, làm các vết thương do virut zona gây lâu lành hơn. 2. Rượu bia: Cần phải được hạn chế vì thực phẩm và đồ uống chứa cồn có thể ngăn chặn hệ thống miễn dịch và làm cho virut zona lây lan nhanh hơn. 3. Thực phẩm giàu arginine: Arginine là axit amin có thể thúc đẩy sự phát triển virus gây bệnh zona, đặc biệt các thực phẩm giàu arginine, ít lysine. 4. Thực phẩm chế biến: Các chất béo trong thực phẩm chế biến khi kết hợp với virus zona làm cho tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn. Vì thế bạn nên hạn chế các loại thực phẩm chứa ít vitamin và khoáng chất như đồ ngọt, đồ uống giàu carbohydrate, các thực phẩm chiên, rán. Thực phẩm cần dùng khi bị zona thần kinh: 1. Thực phẩm giàu lysine: Theo Livestrong, lysine là axit amin có tác dụng làm giảm sự tăng trưởng có virus, tăng sức đề kháng, có nhiều trong sữa, các sản phẩm từ sữa, cá, các loại đậu, pho mát, thịt gà. Lượng lysine cần thiết cho một ngày là 1.250 mg. 2. Thực phẩm giàu kẽm và vitamin C: Vitamin C và kẽm rất hiệu quả trong việc chữa trị zona đặc biệt cải thiện hệ miễn dịch, đây chính là lý do mà người mắc bệnh này được khuyến khích ăn các loại rau quả màu xanh lá, cam, ớt, dâu tây và khoai tây. 3. Tỏi: Là thực phẩm chuyên được dùng để chữa các bệnh nhiễm trùng nói chung và bệnh zona nói riêng. Tỏi có tính sát khuẩn mạnh mẽ có thể ngay lập tức làm dịu các nốt zona. Kết hợp ăn và bôi để có hiệu quả tốt nhất. 4. Tía tô đất: Là một loại cây thuộc họ bạc hà, có tác dụng kháng virus rất phù hợp để trị bệnh zona.

